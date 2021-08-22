香港小姐2021準決賽｜12佳麗晉身總決賽 關楓馨獲父關禮傑陪上台表演順利入圍
《香港小姐2021》 準決賽今晚(22號)舉行，分兩輪宣布被淘汰佳麗，「星二代」關楓馨成為最後一位入圍佳麗，等待宣布名單時勁緊張，當得知成功入圍，台下的父親關禮傑興奮拍掌﹗不過有網民質疑在才藝表演時，關禮傑上台陪女表演，被指有大細超之嫌﹗
文：東方新地｜圖：《香港小姐2021》截圖
《香港小姐2021》準決賽，廿位佳麗進行才藝表演、行catwalk及泳衣環節後，首輪率先淘汰四位佳麗，分別是梁允瑜、劉珍寶、伍韻婷及余詠童。其後餘下的16位佳麗進行battle方式的問答環節﹗最後便到最緊張的12位入圍佳麗名單﹗
大會司儀錢嘉樂、丁子朗、周嘉洛、黃庭鋒及吳偉豪五位全男班司儀宣布，先以一對一佳麗出場，宣布會否被淘汰以增加緊張感﹗12強分別是（2）陳懿德、（3）陳聖瑜、（4）關楓馨、（8）宋宛穎、（10）楊培琳、(12）葉靖儀、（13）王嘉慧、（14）邵初、（15）梁凱晴、（18）莫韻諰、（19）施茉莉和（20）梁菁琳
關楓馨最後一位入圍佳麗 勁緊張
關禮傑陪女關楓馨演出才藝表演
關禮傑26歲大女關楓馨參加今屆港姐，關禮傑不但孖太太Anna到場撐場，分組才藝表演時，關楓馨所屬的組別表演小型音樂劇，關禮傑驚喜上台與女一起表演，父女四手聯彈琴，關禮傑上台父女表演相當驚喜﹗不過卻有網民指有大細超之嫌，只得關楓馨有此特權，質疑令其他佳麗不公平﹗