香港小姐2021準決賽｜12佳麗晉身總決賽 關楓馨獲父關禮傑陪上台表演順利入圍

《香港小姐2021》 準決賽今晚(22號)舉行，分兩輪宣布被淘汰佳麗，「星二代」關楓馨成為最後一位入圍佳麗，等待宣布名單時勁緊張，當得知成功入圍，台下的父親關禮傑興奮拍掌﹗不過有網民質疑在才藝表演時，關禮傑上台陪女表演，被指有大細超之嫌﹗

文：東方新地｜圖：《香港小姐2021》截圖