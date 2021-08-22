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香港小姐2021準決賽｜12佳麗晉身總決賽 關楓馨獲父關禮傑陪上台表演順利入圍

東方新地

《香港小姐2021》 準決賽今晚(22號)舉行，分兩輪宣布被淘汰佳麗，「星二代」關楓馨成為最後一位入圍佳麗，等待宣布名單時勁緊張，當得知成功入圍，台下的父親關禮傑興奮拍掌﹗不過有網民質疑在才藝表演時，關禮傑上台陪女表演，被指有大細超之嫌﹗

文：東方新地｜圖：《香港小姐2021》截圖

《香港小姐2021》準決賽，廿位佳麗進行才藝表演、行catwalk及泳衣環節後，首輪率先淘汰四位佳麗，分別是梁允瑜、劉珍寶、伍韻婷及余詠童。其後餘下的16位佳麗進行battle方式的問答環節﹗最後便到最緊張的12位入圍佳麗名單﹗

15號梁凱晴(Carina Leung)（左） 和10號楊培琳(Penny Yeung)雙雙晉身總決賽。
15號梁凱晴(Carina Leung)（左） 和10號楊培琳(Penny Yeung)雙雙晉身總決賽。

大會司儀錢嘉樂、丁子朗、周嘉洛、黃庭鋒及吳偉豪五位全男班司儀宣布，先以一對一佳麗出場，宣布會否被淘汰以增加緊張感﹗12強分別是（2）陳懿德、（3）陳聖瑜、（4）關楓馨、（8）宋宛穎、（10）楊培琳、(12）葉靖儀、（13）王嘉慧、（14）邵初、（15）梁凱晴、（18）莫韻諰、（19）施茉莉和（20）梁菁琳

14邵初 (Kristy Shaw)（左）和20號梁菁琳(Katerina Leung)成功入圍。 （圖片來源：《香港小姐2021》截圖）
14邵初 (Kristy Shaw)（左）和20號梁菁琳(Katerina Leung)成功入圍。 （圖片來源：《香港小姐2021》截圖）
8號宋宛穎 (Sabina Mendes)入圍，6號余曉蕙 (Angel Yu) 出局。（ 圖片來源：《香港小姐2021》截圖）
8號宋宛穎 (Sabina Mendes)入圍，6號余曉蕙 (Angel Yu) 出局。（ 圖片來源：《香港小姐2021》截圖）
13號王嘉慧 (Cathy Wong) （左）和12號葉靖儀 (Michelle Ip)成功晉級﹗（圖片來源：《香港小姐2021》截圖）
13號王嘉慧 (Cathy Wong) （左）和12號葉靖儀 (Michelle Ip)成功晉級﹗（圖片來源：《香港小姐2021》截圖）
18號（左）和19號施茉莉(Jasmin Schneider) 雙雙晉級。（圖片來源：《香港小姐2021》截圖）
18號莫韻諰（左）和19號施茉莉(Jasmin Schneider) 雙雙晉級。（圖片來源：《香港小姐2021》截圖）
2號陳懿德 (Rachel Chan) （左）成功晉級，7號戴佳敏(Fiona Dai)被淘汰。（圖片來源：《香港小姐2021》截圖）
2號陳懿德 (Rachel Chan) （左）成功晉級，7號戴佳敏(Fiona Dai)被淘汰。（圖片來源：《香港小姐2021》截圖）
3號陳聖瑜(Yvette Chan)（左）順利進入總決賽，9號王嫿嫿 (Anna Wang) 被淘汰。（圖片來源：《香港小姐2021》截圖）
3號陳聖瑜(Yvette Chan)（左）順利進入總決賽，9號王嫿嫿 (Anna Wang) 被淘汰。（圖片來源：《香港小姐2021》截圖）

關楓馨最後一位入圍佳麗 勁緊張

只剩最後一位名額，4號關楓馨(Fabienne Kwan)表現緊張，笑容繃緊，最後成功晉級。而5號張嘉倩 (Michelle Cheung) （右）則無緣晉級。（圖片來源：《香港小姐2021》截圖）
只剩最後一位名額，4號關楓馨(Fabienne Kwan)表現緊張，笑容繃緊，最後成功晉級。而5號張嘉倩 (Michelle Cheung) （右）則無緣晉級。（圖片來源：《香港小姐2021》截圖）
（圖片來源：《香港小姐2021》截圖）
（圖片來源：《香港小姐2021》截圖）
台下的關禮傑和太太Anna得知女兒關楓馨成功入圍，拍爛手掌﹗（圖片來源：《香港小姐2021》截圖）
台下的關禮傑和太太Anna得知女兒關楓馨成功入圍，拍爛手掌﹗（圖片來源：《香港小姐2021》截圖）
12位順利晉級的佳麗。（圖片來源：《香港小姐2021》截圖）
12位順利晉級的佳麗。（圖片來源：《香港小姐2021》截圖）

關禮傑陪女關楓馨演出才藝表演

關禮傑26歲大女關楓馨參加今屆港姐，關禮傑不但孖太太Anna到場撐場，分組才藝表演時，關楓馨所屬的組別表演小型音樂劇，關禮傑驚喜上台與女一起表演，父女四手聯彈琴，關禮傑上台父女表演相當驚喜﹗不過卻有網民指有大細超之嫌，只得關楓馨有此特權，質疑令其他佳麗不公平﹗

關禮傑孖關楓馨表演。（圖片來源：《香港小姐2021》截圖）
關禮傑孖關楓馨表演。（圖片來源：《香港小姐2021》截圖）
四手聯彈好驚喜。（圖片來源：《香港小姐2021》截圖）
四手聯彈好驚喜。（圖片來源：《香港小姐2021》截圖）
關禮傑表演後便獨自落台，關楓馨繼續彈琴。（圖片來源：《香港小姐2021》截圖）
關禮傑表演後便獨自落台，關楓馨繼續彈琴。（圖片來源：《香港小姐2021》截圖）
20號梁菁琳奪得慈善愛心獎。（圖片來源：《香港小姐2021》截圖）
20號梁菁琳奪得慈善愛心獎。（圖片來源：《香港小姐2021》截圖）

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