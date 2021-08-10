香港小姐2021｜「粗口港姐」梁允瑜Chloe被爆曾用櫈掟向老師 回應指唔識笑常被誤會
文：東方新地｜圖：香港小姐2021官方發相、無綫娛樂新聞台截圖、梁允瑜IG
《香港小姐2021》28位候選佳麗正式見傳媒，「粗口港姐」梁允瑜Chloe、「翻版楊采妮」梁凱晴Carina和陳聖瑜Yvette被選為三甲大熱。梁允瑜Chloe早前兩條爆粗片流出，在片中她用粗口鬧爆前度「我好X後悔同你一齊」、「X你老X」、「你幾時X街死？」，梁允瑜Chloe在IG即時動態回應事件，留言感謝傳媒及外界對她的批評，爆粗片流出後，網民不是一面倒抨擊，有不少網民撐她拍片時疑似飲醉，而且事後她肯承擔，表示繼續支持她﹗
《香港小姐2021》梁允瑜：我要感激過去嘅自己
《香港小姐2021》28位佳麗首晤傳媒，梁允瑜Chloe被追問爆粗片時表示：「呢件事係有發生過，過去嘅事我唔可以抺走，我要感激過去嘅自己先有依家嘅自己﹗」
「粗口港姐」梁允瑜多謝老師教導
不過梁允瑜再被爆料，指她中學時曾欺凌同學，被老師責罵上堂瞓覺時，竟怒向老師掟櫈，梁允瑜Chloe沒有逃避，並承認自己做過壞學生，她表示要向教過她的老師講多謝，現在只要做好自己﹗她又指唔會追究誰是爆料者，又指自己唔識笑經常被人誤會，現在長大了，只希望變成更好的自己﹗
香港小姐2021大熱之一
香港小姐2021複試後，昨日已宣布正式入圍佳麗名單，在兩次面試中都鶴立雞群，成為大熱的23歲城大校花Chloe梁允瑜，卻被爆出讀大學時的爆粗片，拮住串魚蛋街頭瘋狂鬧前度的短片非常精彩，粗口亦好流暢，網民反應兩極，有人覺得Chloe入圍會受影響，但不少人都撐她失戀發洩好合理，FYY馮盈盈當年都曾被指係粗口港姐，一樣以大熱姿態勝出。每年港姐由面試開始就有佳麗被起底、翻黑歷史，大熱門當然是目標人物，今次都唔例外，有城大校花之稱的Chloe梁允瑜，在首輪面試身穿低胸貼身短裙大騷長腿，成為熱門佳麗之一，健談的她亦非常受傳媒歡迎。
網上流傳兩條爆粗片
大熱Chloe成功打入第二輪面試，當日她的表現繼續淡定，憑修長身形又有學歷，成為準港姐絕對唔難，不過網上卻流傳兩條Chloe的影片，雖然加埋唔夠一分鐘，但內容都頗為精彩。片段中，Chloe拎住串魚蛋，對住鏡頭嘅第一句已經係問候別人娘親 。「我同你講，我呢世人最黑、最唔好彩就係識到你，我好X後悔同你一齊，一X定有報應，X你老X，食屎啦你。」至於另一條片，Chloe講粗口十分流暢：「你咁無品得唔得㗎？你咁X賤得唔得㗎？喂，其實我同你一齊真係唔係好開心㗎咋，我同其他人一齊應該仲開心過你，我同你講，你畀第一個hurt得我仲深囉，你幾時x街死？」
被指爆粗對象是前度
有指Chloe在大學year 3時與前度分手後，曾經發生過一段小風波，二人不歡而散，所以估計在網上流傳的爆粗影片，Chloe所指罵的對象是前度，更有網民推斷公開影片者是她的前度，因為影片只有Chloe與前度的手機才會有。而網民的反應亦好兩極，有人覺得選港姐講粗口唔恰當，亦有人覺得好正常好小事。
社交網直認上了寶貴一課
影片流出後，Chloe一夜成名，她在社交網的限時動態回應事件，直認是片中主角，表示要好好感謝當日傷害她的前度，讓她成長。Chloe用詞誠懇，叫大家不用再轉發有關報道給她，更謂今次事件讓她能面對過去的自己，上了人生中寶貴的一課，會成為一個更好更成熟的人。
梁允瑜回應：無欺凌同學
早前接受「魔方傳媒」查詢，梁允瑜否認欺凌同學，拍片表示「失實報導到此為止」。
愛炫耀身材
Chloe的社交網有大量性感相，長腿、事業線應有盡有，難怪會成為網民嘅熱議人物之一，而她亦好明白自己的長處，把優點盡量放大。