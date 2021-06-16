香港小姐2021｜裕美陪林作母契女霍穎璇第二輪面試 自稱林母奴隸句句有骨
香港小姐2021面試，林作自稱提名「東涌羅浩楷」的霍韻璇（Kirsten）引起網上熱話，今日（16日）港姐進行第二輪面試，暫時未見其蹤影。而林作母親提名的19歳女霍穎璇 （Bronte）成功獲二輪面試機會，但陪伴到來的竟然是林母的死對頭裕美，裕美晦氣認是林作母差遣到來，直指自己是林母奴隸，句句有骨﹗
文：東方新地｜圖：無綫娛樂新聞台截圖
文：東方新地｜圖：無綫娛樂新聞台截圖
香港小姐2021|林作母提名契女霍穎璇直認想當新抱
林作母今屆提名契女霍穎璇參選，霍是理工大學生及模特兒，樣子甜美，後生又高質，林母對契女霍穎璇讚不絕口，大讚她清純又乾淨，又識氹人開心，更指契女霍穎璇有林作前十優港姐女友麥明詩的影子，林作母直指好想契女霍穎璇做新抱﹗擺明唔將林作現任女友裕美放在眼內。
裕美寸嘴：「林母可以任意差遣我﹗」
今日早上無綫進行第二輪港姐面試，林作母提名的霍穎璇 （Bronte）再次現身，但竟然由裕美陪伴到來，裕美自稱今日身份是助手，在場記者問係咪林作母吩咐她到來，裕美話：「可以咁講啦﹗我依家係林母嘅奴隸﹗佢可以任意差遣我嚟，陪佢契女嚟﹗」記者問裕美是否自願陪林作母契女到來，裕美高八度聲線話：「我好甘願嘅﹗嘩﹗晨早流流見到咁靚嘅女仔喎﹗不過其實我好少咁早起身嘅﹗」
裕美變主角 霍穎璇變陪襯
記者指林母想霍穎璇做其新抱，裕美即答：「我冇所謂﹗我份人好大方，辛苦佢喇﹗做新抱唔係咁易﹗」記者追問霍穎璇係咪已準備好做一個好新抱同裕美爭過，霍穎璇答：「都唔係﹗」裕美即搶答：「人哋咁後生唔會揀林作啦﹗」然後裕美拉住霍穎璇上無綫安排的大巴上，自己便離去﹗
林作先係提名人？
林作自稱是「東涌羅浩楷」的霍韻璇（Kirsten）的提名人，其後又透露其母亦有提名另一佳麗霍穎璇，更率先透露姓霍的佳麗成功打入第二輪面試，明顯掌握到霍穎璇的一手資料，根據林作IG，四月時，林作出post貼出霍穎璇的兩張相，顯示林作一早認識霍穎璇，今日又轉載霍穎璇在保險公司做intern時成績卓越而獲安排上台分享片段，似乎林作對霍穎璇的認識有一定程度，有網民懷疑林作與其母提名根本是同一人霍穎璇，「東涌羅浩楷」的霍韻璇（Kirsten）只是個晃子。