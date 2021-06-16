香港小姐2021｜裕美陪林作母契女霍穎璇第二輪面試 自稱林母奴隸句句有骨

香港小姐2021面試，林作自稱提名「東涌羅浩楷」的霍韻璇（Kirsten）引起網上熱話，今日（16日）港姐進行第二輪面試，暫時未見其蹤影。而林作母親提名的19歳女霍穎璇 （Bronte）成功獲二輪面試機會，但陪伴到來的竟然是林母的死對頭裕美，裕美晦氣認是林作母差遣到來，直指自己是林母奴隸，句句有骨﹗

文：東方新地｜圖：無綫娛樂新聞台截圖