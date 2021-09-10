香港小姐2021 ｜關楓馨濕身玩水造型最靚 12佳麗中最突出 網民質疑：佢有優待？
香港小姐2021決賽將於周日（12日）舉行，4號關楓馨向有最靚星二代稱號，準決賽當晚關禮傑父女檔四手彈琴，搶盡鋒頭，關楓馨不負眾望成功打入12強﹗愈接近決賽，關楓馨人氣度愈強勁，一直穩登民選三大熱門排行榜三甲，在最近一輯官方發相中，關楓馨被網民指在12位佳麗中最突出，唯一能展現美貌與身段，被網民指獲特別待遇﹗
文：東方新地｜圖：《香港小姐2021》官方圖片
文：東方新地｜圖：《香港小姐2021》官方圖片
《香港小姐2021選舉》今年以「WE MISSHONG KONG」為大會口號，為了回歸經典，突顯12強佳麗女性美，今屆港姐決賽的舞台設計以古文明建築藝術作藍本外，一眾佳麗的造型亦多元兼各具美感。繼早前曝光的仙氣場刊造型，再有兩大重點造型曝光，分別為霸氣女戰士Look及「眼淚」柔情Look，兩個造型足以呈現佳麗們截然不同的氣質。
2號陳懿德Rachel
網民嫌「戰士look」太兇狠 認唔出班佳麗
今屆12強佳麗由於經歷了《We Miss Hong Kong-STAY-cation晉級賽》的艱辛考驗，故多了一份堅毅感，而這批意志力及潛力驚人的佳麗，穿上大會為她們度身訂造的戰士服後，齊齊升呢強悍型格戰士拯救鳳凰，並令「天使之城」回復色彩！不過網民卻指戰士look的佳麗們被P到變樣，留言指認唔出班佳麗，而且眼神太過兇狠、妝容好騎呢，明顯唔buy港姐呢輯突破性的造型照﹗
3號陳聖瑜 Yvette
關楓馨濕身玩水最突出
另12強佳麗還會以柔情造型拍攝以「眼淚」為主題的短片，並一人說一個關於眼淚的故事，讓觀眾體驗佳麗強悍背後溫柔。觀乎大會發布的官方照，一眾佳麗大玩濕身，部分佳麗以大頭濕髮示人，有佳麗則全身濕身上鏡，而關楓馨是後者，不但見到其靚樣又能突顯曲線身段，網民指發相中她最突出，其他佳麗難認出樣，或連樣都未能清晰見到，留言指關楓馨明顯獲厚待﹗
4號關楓馨 Fabienne
民選三大熱門
被選為大熱的26歲關楓馨，民選票數一直在三甲之內，又曾港姐商場活上，被現場觀眾選為「至like佳麗」，加上有老竇關禮傑加持，走勢凌厲﹗關楓馨參選以來已甚少更新社交網，近日卻先出了感謝文：「開始倒數，剩返幾日就係總決賽啦！過去呢三個月真係好難忘，學到好多自己從未接觸過嘅事，自己亦有唔少嘅轉變。好感謝大家對我嘅支持同鼓勵，希望星期日呢一個畢業禮我會好好咁表現到自己俾大家睇」