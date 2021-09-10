香港小姐2021 ｜關楓馨濕身玩水造型最靚 12佳麗中最突出 網民質疑：佢有優待？

香港小姐2021決賽將於周日（12日）舉行，4號關楓馨向有最靚星二代稱號，準決賽當晚關禮傑父女檔四手彈琴，搶盡鋒頭，關楓馨不負眾望成功打入12強﹗愈接近決賽，關楓馨人氣度愈強勁，一直穩登民選三大熱門排行榜三甲，在最近一輯官方發相中，關楓馨被網民指在12位佳麗中最突出，唯一能展現美貌與身段，被網民指獲特別待遇﹗

文：東方新地｜圖：《香港小姐2021》官方圖片