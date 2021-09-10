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香港小姐2021 ｜關楓馨濕身玩水造型最靚 12佳麗中最突出 網民質疑：佢有優待？

東方新地

香港小姐2021決賽將於周日（12日）舉行，4號關楓馨向有最靚星二代稱號，準決賽當晚關禮傑父女檔四手彈琴，搶盡鋒頭，關楓馨不負眾望成功打入12強﹗愈接近決賽，關楓馨人氣度愈強勁，一直穩登民選三大熱門排行榜三甲，在最近一輯官方發相中，關楓馨被網民指在12位佳麗中最突出，唯一能展現美貌與身段，被網民指獲特別待遇﹗
文：東方新地｜圖：《香港小姐2021》官方圖片

《香港小姐2021選舉》今年以「WE MISSHONG KONG」為大會口號，為了回歸經典，突顯12強佳麗女性美，今屆港姐決賽的舞台設計以古文明建築藝術作藍本外，一眾佳麗的造型亦多元兼各具美感。繼早前曝光的仙氣場刊造型，再有兩大重點造型曝光，分別為霸氣女戰士Look及「眼淚」柔情Look，兩個造型足以呈現佳麗們截然不同的氣質。

2號陳懿德Rachel

2號陳懿德Rachel（圖片來源：TVB）
2號陳懿德Rachel（圖片來源：TVB）
2號陳懿德Rachel（圖片來源：TVB）
2號陳懿德Rachel（圖片來源：TVB）

網民嫌「戰士look」太兇狠 認唔出班佳麗

今屆12強佳麗由於經歷了《We Miss Hong Kong-STAY-cation晉級賽》的艱辛考驗，故多了一份堅毅感，而這批意志力及潛力驚人的佳麗，穿上大會為她們度身訂造的戰士服後，齊齊升呢強悍型格戰士拯救鳳凰，並令「天使之城」回復色彩！不過網民卻指戰士look的佳麗們被P到變樣，留言指認唔出班佳麗，而且眼神太過兇狠、妝容好騎呢，明顯唔buy港姐呢輯突破性的造型照﹗

3號陳聖瑜 Yvette

3號陳聖瑜 Yvette（圖片來源：TVB）
3號陳聖瑜 Yvette（圖片來源：TVB）
3號陳聖瑜 Yvette（圖片來源：TVB）
3號陳聖瑜 Yvette（圖片來源：TVB）

關楓馨濕身玩水最突出

另12強佳麗還會以柔情造型拍攝以「眼淚」為主題的短片，並一人說一個關於眼淚的故事，讓觀眾體驗佳麗強悍背後溫柔。觀乎大會發布的官方照，一眾佳麗大玩濕身，部分佳麗以大頭濕髮示人，有佳麗則全身濕身上鏡，而關楓馨是後者，不但見到其靚樣又能突顯曲線身段，網民指發相中她最突出，其他佳麗難認出樣，或連樣都未能清晰見到，留言指關楓馨明顯獲厚待﹗

4號關楓馨 Fabienne

4號關楓馨 Fabienne（圖片來源：TVB）
4號關楓馨 Fabienne（圖片來源：TVB）

民選三大熱門

被選為大熱的26歲關楓馨，民選票數一直在三甲之內，又曾港姐商場活上，被現場觀眾選為「至like佳麗」，加上有老竇關禮傑加持，走勢凌厲﹗關楓馨參選以來已甚少更新社交網，近日卻先出了感謝文：「開始倒數，剩返幾日就係總決賽啦！過去呢三個月真係好難忘，學到好多自己從未接觸過嘅事，自己亦有唔少嘅轉變。好感謝大家對我嘅支持同鼓勵，希望星期日呢一個畢業禮我會好好咁表現到自己俾大家睇」

4號關楓馨 Fabienne（圖片來源：TVB）
4號關楓馨 Fabienne（圖片來源：TVB）

8號宋宛穎 Sabina

8號宋宛穎 Sabina（圖片來源：TVB）
8號宋宛穎 Sabina（圖片來源：TVB）
8號宋宛穎 Sabina（圖片來源：TVB）
8號宋宛穎 Sabina（圖片來源：TVB）

10號楊培琳 Penny

香港小姐2021 關楓馨濕身玩水造型最靚 12佳麗中最突出 網民質疑：佢有優待？
10號楊培琳 Penny（圖片來源：TVB）
香港小姐2021 關楓馨濕身玩水造型最靚 12佳麗中最突出 網民質疑：佢有優待？
10號楊培琳 Penny（圖片來源：TVB）

12號葉靖儀 Michelle

香港小姐2021 關楓馨濕身玩水造型最靚 12佳麗中最突出 網民質疑：佢有優待？
12號葉靖儀 Michelle（圖片來源：TVB）
香港小姐2021 關楓馨濕身玩水造型最靚 12佳麗中最突出 網民質疑：佢有優待？
12號葉靖儀 Michelle（圖片來源：TVB）

13號王嘉慧 Cathy

香港小姐2021 關楓馨濕身玩水造型最靚 12佳麗中最突出 網民質疑：佢有優待？
13號王嘉慧 Cathy（圖片來源：TVB）
香港小姐2021 關楓馨濕身玩水造型最靚 12佳麗中最突出 網民質疑：佢有優待？
13號王嘉慧 Cathy（圖片來源：TVB）

14號邵初 Kristy

香港小姐2021 關楓馨濕身玩水造型最靚 12佳麗中最突出 網民質疑：佢有優待？
14號邵初 Kristy（圖片來源：TVB）
香港小姐2021 關楓馨濕身玩水造型最靚 12佳麗中最突出 網民質疑：佢有優待？
14號邵初 Kristy（圖片來源：TVB）

15號梁凱晴 Carina

香港小姐2021 關楓馨濕身玩水造型最靚 12佳麗中最突出 網民質疑：佢有優待？
15號梁凱晴 Carina（圖片來源：TVB）
香港小姐2021 關楓馨濕身玩水造型最靚 12佳麗中最突出 網民質疑：佢有優待？
15號梁凱晴 Carina（圖片來源：TVB）

18號莫韻諰 Vincy

香港小姐2021 關楓馨濕身玩水造型最靚 12佳麗中最突出 網民質疑：佢有優待？
18號莫韻諰 Vincy（圖片來源：TVB）
香港小姐2021 關楓馨濕身玩水造型最靚 12佳麗中最突出 網民質疑：佢有優待？
18號莫韻諰 Vincy（圖片來源：TVB）

19號施茉莉 JasminSchneider

香港小姐2021 關楓馨濕身玩水造型最靚 12佳麗中最突出 網民質疑：佢有優待？
19號施茉莉 Jasmin（圖片來源：TVB）
香港小姐2021 關楓馨濕身玩水造型最靚 12佳麗中最突出 網民質疑：佢有優待？
19號施茉莉 Jasmin（圖片來源：TVB）

20號梁菁琳 Katerina

香港小姐2021 關楓馨濕身玩水造型最靚 12佳麗中最突出 網民質疑：佢有優待？
20號梁菁琳 Katerina（圖片來源：TVB）
香港小姐2021 關楓馨濕身玩水造型最靚 12佳麗中最突出 網民質疑：佢有優待？
20號梁菁琳 Katerina（圖片來源：TVB）

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