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香港小姐2021｜直擊港姐首輪面試 關禮傑26歲大女關楓馨參選港姐 唔係父母提名

東方新地

關禮傑59歲依然有型有款，今年26歲大女關楓馨（Fabienne）長得標緻可人，成功打入「最索星二代」之列，早兩年關楓馨已被虎視眈眈游說選港姐，今年香港小姐2021終於見到關千金現身喇！關楓馨今日(6月10)淡定參加面試，甚有大將之風！

撰文：東方新地｜圖片：關楓馨IG、無綫影片截圖

關禮傑大女強勢登場香港小姐2021

兩年前已經盛傳無綫高層吼實關禮傑大女關楓馨，希望當時仍在外國讀書的她返港參加港姐，等了兩年，關楓馨終於現身香港小姐2021，今日(6月10日)港姐首輪面試，關楓馨成為全場焦點！身穿白色通花連身裙的她，大方得體。

香港小姐
長髮飄飄的關楓馨現身港姐面試。
香港小姐2021
關楓馨自細習慣面對鏡頭，不愧為最索星二代之一。

關楓馨由朋友提名

早年關禮傑表示想女兒先完成學業，大女關楓馨亦好聽話待畢業後才考慮入行，不知不覺關楓馨已完成碩士畢業返港，不過卻未按之前的入行父女檔拍劇大計，早前她選擇疫情下創業，開網店賣親手焗製的純素肉桂捲，近日在尖沙嘴商場pop-up store親自sell客，大受歡迎。不過雙線發展亦無礙，關楓馨終於踏上港姐之路，不過她表示提名人是朋友而不是父母。

關禮傑 關楓馨 創業 純素
關禮傑與前空姐太太Anna都是高顏值，大女關楓馨遣傳父母優良基因，由細靚到大。(圖片來源：關楓馨IG)

關禮傑大女關楓馨由細靚到大

關禮傑大女關楓馨在社交網公布開網點賣甜品，店名以自己英文名Fabienne名命為「eatwithfabi」，網店網頁透露老闆娘關楓馨已茹素五年，在外國生活多年的關楓馨指對烹煮素食有心得，又愛焗甜品，朋友都大愛，返港後發現純素食店、食品唔算多，故開店賣純素肉桂捲，希望推廣純素生活。

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關禮傑大女關楓馨在英國畢業後到澳洲工作假期一年後，再返英國讀畢碩士返港。(圖片來源：關楓馨IG)

疫市創業

關楓馨近日在尖沙咀商場開設pop-up store，靚老闆娘親自坐陣賣親手焗製的純素肉桂捲，強調沒有動物成份如牛油，全以植物性食材，原來關楓馨已茹素五年，關禮傑指近年受大女影響，都少食肉。

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關楓馨近日在尖沙嘴商場pop-up store賣純素玉桂捲，有靚女坐陣，很受歡迎。(圖片來源：關楓馨IG)
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(圖片來源：關楓馨IG)
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關禮傑在內地開工，太太Anna到場支持大女關楓馨。
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關楓馨賣親手焗製的純表肉桂捲，約四十至五十元一個

關楓馨獲無綫力邀選港姐

關禮傑一門三美，太太梁安娜（Anna）是出名的靚媽，打扮新潮穿衣有品味，與26歲大女關楓馨（Fabienne）似足兩姊妹，細女關楓盈（Franziska）近年亦搣甩baby fat，顏值直逼家姐。

正所謂十八無醜女，關楓盈身高已超越家姐關楓馨，打扮前衛令人眼前一亮。
正所謂十八無醜女，關楓盈身高已超越家姐關楓馨，打扮前衛令人眼前一亮。

渴望父女檔拍戲

關家有女初長成，早年關楓馨的甜美樣子被無綫睇中力邀參選港姐，當時剛大學畢業的她，知道父親關禮傑想她先讀好書，只在放假回港時參與公開活動，未有入娛樂圈打算，之前曾透露英國教育碩士畢業後返港發展，更指有興趣父女檔拍劇，關禮傑亦開綠燈，公開表態贊成女兒入行，並表示有意父女檔參與國內真人騷。不過最後關楓馨沒選港姐，亦冇簽無綫拍劇，而選擇「賣餅」。

關禮傑 關楓馨 創業 純素
關楓馨同媽媽Anna似兩姊妹。

關禮傑 關楓馨 創業 純素

大女遺傳了父親深邃的五官，十分漂亮。
大女遺傳了父親深邃的五官，十分漂亮。

關禮傑25歲索爆大女獲無綫力邀選港姐 碩士畢業隨時準備入行做明星

關禮傑與太太 Anna結婚三十年，是圈中模範夫妻，兩個女兒出世後，關禮傑早年大部份時間都北上搵錢，太太Anna就留在香港照顧囡囡，小時候的關楓馨與關楓盈都是肥嘟嘟好可愛。
關禮傑與太太 Anna結婚三十年，是圈中模範夫妻，兩個女兒出世後，關禮傑早年大部份時間都北上搵錢，太太Anna就留在香港照顧囡囡，小時候的關楓馨與關楓盈都是肥嘟嘟好可愛。

自嘲身高不足，做Model無望

關楓馨曾經出席時裝品牌活動時自嘲身高不足，做Model無望，只能向演戲方面發展，更透露正在尋覓適合的演藝課程修讀，為加入娛樂圈積極備戰。對於繼承父親衣缽躋身娛樂圈，她直認不諱：「我比較想演戲，睇吓有咩適合自己。爸爸、媽咪畀我自己揀想做咩就去做！我好希望有機會同爸爸合作拍戲。」

關家大女關楓馨長得亭亭玉立，樣貌與身材同樣標青，就連關禮傑都自誇女兒的條件去參選港姐絕對綽綽有餘，在其社交網內有大量靚女相，全部陽光氣息十足。
關家大女關楓馨長得亭亭玉立，樣貌與身材同樣標青，就連關禮傑都自誇女兒的條件去參選港姐絕對綽綽有餘，在其社交網內有大量靚女相，全部陽光氣息十足。

關禮傑25歲索爆大女獲無綫力邀選港姐 碩士畢業隨時準備入行做明星

早在關楓馨十幾歲時已有不少經理人游說關禮傑帶女入行，不過關禮傑就想囡囡完成大學，只在放假時參與公開活動，並由母親陪同下現身。
早在關楓馨十幾歲時已有不少經理人游說關禮傑帶女入行，不過關禮傑就想囡囡完成大學，只在放假時參與公開活動，並由母親陪同下現身。
早前關楓馨以嘉賓身份出席時裝品牌活動，揚言非常有興趣演戲，更希望與父親關禮傑演對手戲。
前年關楓馨以嘉賓身份出席時裝品牌活動，揚言非常有興趣演戲，更希望與父親關禮傑演對手戲。

自小跟住關禮傑接觸圈內的人與事，關氏姊妹花早已習慣活在閃光燈下，大女關楓馨已半隻腳踩入娛樂圈，不時見她出席各種品牌活動，吸引經驗準備隨時入行。

關禮傑的25歲大女關楓馨去年在英國讀完碩士，決定回流返港發展，早前見他們一家三口現身又一城商場。
關禮傑的大女關楓馨在英國讀完碩士，決定回流返港發展，年前他們一家三口現身又一城商場。
在英國好食好住的關楓馨似乎有幸福肥，兩母女行街好開心，關楓馨睇到心頭好仲手舞足蹈好興奮。
在英國好食好住的關楓馨似乎有幸福肥，兩母女行街好開心，關楓馨睇到心頭好仲手舞足蹈好興奮。

關禮傑25歲索爆大女獲無綫力邀選港姐 碩士畢業隨時準備入行做明星

關楓馨已名花有主，經常和其英籍男友去旅行，感情穩定。
關楓馨已名花有主，經常和其英籍男友去旅行，感情穩定。

關禮傑25歲索爆大女獲無綫力邀選港姐 碩士畢業隨時準備入行做明星

近年除了拍戲，關禮傑亦愛享受生活，閒時與家人外遊，早前更約埋一班好友去滑雪，除了有太太及大女同行，還有圈內好友吳廷燁。
近年除了拍戲，關禮傑亦愛享受生活，閒時與家人外遊，早前更約埋一班好友去滑雪，除了有太太及大女同行，還有圈內好友吳廷燁。

關禮傑25歲索爆大女獲無綫力邀選港姐 碩士畢業隨時準備入行做明星

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