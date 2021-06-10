香港小姐2021｜直擊港姐首輪面試 關禮傑26歲大女關楓馨參選港姐 唔係父母提名

關禮傑59歲依然有型有款，今年26歲大女關楓馨（Fabienne）長得標緻可人，成功打入「最索星二代」之列，早兩年關楓馨已被虎視眈眈游說選港姐，今年香港小姐2021終於見到關千金現身喇！關楓馨今日(6月10)淡定參加面試，甚有大將之風！

撰文：東方新地｜圖片：關楓馨IG、無綫影片截圖