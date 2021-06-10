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香港小姐2021｜首輪面試質素參差 年齡17-27歲 索網紅Yvette率先彈出

東方新地

無綫一年一度選美盛事香港小姐2021今日展開首輪面試，參加者在將軍澳康城港鐵站轉乘專車往無綫電視城，面對在場大批傳媒普遍都表現大方，更冒險除罩影相。無綫安排面試佳麗逐一登場見傳媒，今年質素好參差，最大驚喜是關禮傑的26歲大女關楓馨，較為高質的佳麗首選索網紅Yvette及城大之花Chole。

撰文：東方新地 圖片：無綫娛樂新聞台影片截圖、Yvette IG圖片

香港小姐2021高質代表

香港小姐2021於今天(6月10日）進行首輪面試，今年的參賽者中不乏高質靚女，更有星二代關禮傑大女關楓馨，另外亦有不少餅印藝人、具名氣的KOL等等。

香港小姐2021
關禮傑大女Tiffany關楓馨強勢登場，甜美外型非常煞食，她透露是由朋友做提名人。（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）

性感網紅Yvette

另一位高質靚女是現年26歲嘅Yvette，身材出眾且樣子甜美的她報稱是自由媒體工作者，亦有做兼職模特兒，其社交網內有大量靚相，當中不乏水著相，大騷弗爆身材。

香港小姐2021
26歲的Yvette一出場已成為焦點。（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）
香港小姐2021
Yvette未入圍已成大熱門。（圖片來源：YvetteIG圖片）

城大之花手腳修長

另一位矚目佳麗就是23歲畢業於城市大學的Chole，其身高與修長身材都好出眾。

香港小姐2021
Chole各方面條件都非常好。（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）
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口才了得的Chole受傳媒力捧。（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）

其他優質佳麗

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23歲的Vienna，畢業於美國大學法律系。（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）
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這位26歲的梁小姐甚有楊釆妮影子。（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）
24歲的Trasie被指與馮盈盈撞樣。（圖片來源：）
24歲的Trasie被指與馮盈盈撞樣。（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）
24歲Fiona被指似陳柏宇太太符曉薇。（圖片來源：）
24歲Fiona被指似陳柏宇太太符曉薇。（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）
Fiona腳上有心心紋身。（圖片來源：）
Fiona腳上有心心紋身。（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）
香港小姐2021
27歲的Christy被指有貴氣。（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）
香港小姐2021
這位佳麗五官標緻，有宅男女神簡淑兒影子。（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）

最細17歲

佳麗細年紀是17歲的Ukei，長得高大的她青春無敵，其社交帳戶只有13張相，其中有戴上兔仔頭飾，著水手裝的可愛學生look相，又有著露腰小背心嘟嘴賣萌，以及低胸花花短裙露長腿！

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年紀最細嘅佳麗Ukei(左)只有17歲，認真卜卜脆，不過一齊等車的佳麗Pamela就大佢10年，加上Pamela個樣幾老成，兩個拍埋，十足兩女母。（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）
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17歲的Ukei生得都幾高大。（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）
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Ukei社交網中的靚相。（圖片來源：UkeiIG圖片）
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Ukei放在社交網的相同真人都幾大出入。（圖片來源：UkeiIG圖片）

20歲或以下佳麗

富貴佳麗代表

其中一名佳麗樣唔係最出眾，不過就有司機接送，有工人跟住尾負責拎袋，送到上無綫專車，講排場這位24歲從事金融業的Victoria絕對贏晒！

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其中一位佳麗Victoria坐專車到場，有工人跟身。（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）
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有港姐工作人員拖實上車。（圖片來源：）
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工人拎袋拎到上車為止。（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）
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24歲的Victoria未入圍已先聲奪人。（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）

漏網之魚

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