香港小姐2021｜首輪面試質素參差 年齡17-27歲 索網紅Yvette率先彈出

無綫一年一度選美盛事香港小姐2021今日展開首輪面試，參加者在將軍澳康城港鐵站轉乘專車往無綫電視城，面對在場大批傳媒普遍都表現大方，更冒險除罩影相。無綫安排面試佳麗逐一登場見傳媒，今年質素好參差，最大驚喜是關禮傑的26歲大女關楓馨，較為高質的佳麗首選索網紅Yvette及城大之花Chole。

撰文：東方新地 圖片：無綫娛樂新聞台影片截圖、Yvette IG圖片