香港小姐2021｜學霸多靚女？12強碩士港姐逐個捉 王嘉慧 關楓馨 梁凱晴 創近年港姐學歷高峰

香港小姐一向象徵「美貌與智慧」，今屆《2021香港小姐競選》的12強佳麗中有三位均擁有碩士學位，分別是13號王嘉慧（Cathy）、4號關楓馨（Fabienne）及15號梁凱晴（Carina），此外20號梁菁琳（Katerina）亦持有雙重一級榮譽，創下近年港姐學歷最高峰。

文：東方新地｜圖：TVB提供圖片及各佳麗IG圖片