香港小姐2021｜富家小姐Victoria中港牌房車接送 59歲母親麥翠嫻曾是當家花旦　

香港小姐2021進入第二輪面試，入得呢round應該都有品質保證，而且不少佳麗都有強勁背景，首次面試被指有名車同工人跟身的Victoria，今次再加強排場，陪住落車唔再係工人，而係星級媽咪麥翠嫻，後生仔當然唔知邊個係麥翠嫻，佢當年係電視台花旦，同劉嘉玲、藍潔瑛睇齊，嫁咗富豪老公先息影。

撰文：東方新地 圖片：無綫娛樂新聞台影片截圖、新傳媒資料庫