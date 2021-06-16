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香港小姐2021｜富家小姐Victoria中港牌房車接送 59歲母親麥翠嫻曾是當家花旦　

東方新地

香港小姐2021進入第二輪面試，入得呢round應該都有品質保證，而且不少佳麗都有強勁背景，首次面試被指有名車同工人跟身的Victoria，今次再加強排場，陪住落車唔再係工人，而係星級媽咪麥翠嫻，後生仔當然唔知邊個係麥翠嫻，佢當年係電視台花旦，同劉嘉玲、藍潔瑛睇齊，嫁咗富豪老公先息影。

撰文：東方新地 圖片：無綫娛樂新聞台影片截圖、新傳媒資料庫

花旦媽咪現身支持

上次一身名牌強勢參加香港小姐2021的Victoria，原來大有來頭，順利打入第二輪的她，由一架掛上中港車牌的Benz送到集合現場，一名女士陪住她落車，看真點，原來是早年的當家花旦麥翠嫻，不過現場傳媒唔係個個都能一眼認出她。

香港小姐2021
富家女Victoria乘坐掛上中港車牌的Benz到場。（圖片來源：無綫娛樂新聞台影片截圖）
香港小姐2021
Victoria由母親陪伴。（圖片來源：無綫娛樂新聞台影片截圖）

母女合照似姊妹

傳媒對於Victoria的認識不多，只知她今年24歲，從事金融業。麥翠嫻這日陪住囡囡接受訪問，並除下口罩母女合照，已經59歲的麥翠嫻保養得非常好，拍住囡囡似姊妹多些。

Victoria繑實媽咪麥翠嫻。（圖片來源：無綫娛樂新聞台影片截圖）
Victoria繑實媽咪麥翠嫻。（圖片來源：無綫娛樂新聞台影片截圖）
香港小姐2021
兩母女企定定接受訪問。（圖片來源：無綫娛樂新聞台影片截圖）

麥翠嫻出道即走紅

麥翠嫻有「史前花旦」之稱，畢業於亞視第一屆藝訓班，甫出道便擔正做女主角，曾是亞視前老闆、已故邱德根愛將，之後過檔無綫，拍過不少經典劇集如亞視的《八美圖》、無綫的《摘星的女人》，直到嫁給商人龔汝華便息影，專心相夫教女做少奶奶，生活低調，到近年曾復出為港台拍劇及參演舞台劇。

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把囡囡送上無綫專車後，麥翠嫻上車離開，老公龔汝華就負責做司機。（圖片來源：無綫娛樂新聞台影片截圖）
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麥翠嫻婚後生了大女Victoria，生活幸福。（圖片來源：新傳媒資料庫）

麥翠嫻被封「3億富婆」

麥翠嫻曾有「3億富婆」的外號，因她97年前同老公炒樓賺落不少，惜後來牽涉兜售佐敦廣場縮水舖給藝人，事件哄動一時，04年老公龔汝華被頒發破產令，麥翠嫻不離不棄。近年老公亦成功東山再起，做鐘表生意有聲有色，絕地翻身，麥翠嫻會幫老公打理生意。加上一對仔女已出身，大女Victoria已24歲大學畢業，23歲細仔Katio曾在瑞士讀酒店管理，近年回香港實習，麥翠嫻同老公總算可放下擔子，好好享受人生！

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當年有樣有演技的麥翠嫻，與劉嘉玲、商天娥及藍潔瑛睇齊。（圖片來源：新傳媒資料庫）
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麥翠嫻當年她在亞視的風頭一時無兩，第一套劇就同李影、禤素霞、魏秋樺、蔡瓊輝、馬敏兒、葉玉萍和蔡倩兒7名花旦合演電視劇《八美圖》。（圖片來源：新傳媒資料庫）
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麥翠嫻同丈夫結婚逾20年，中間經歷過老公生意失敗破產，而她就發揮賢內助本色，對老公不離不棄，幸最後老公也成功絕地翻身。（圖片來源：新傳媒資料庫）
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當年由亞視過檔去無綫，麥翠嫻都是當家花旦。（圖片來源：新傳媒資料庫）
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仔大女大的麥翠嫻，近年曾復出拍港台劇過戲癮。（圖片來源：香港電台影片截圖）

港姐首輪面試已搶鏡

在第一次港姐面試中，Victoria樣唔係最出眾，不過就有司機接送，有工人跟住尾負責拎袋，送到上無綫專車，講排場Victoria絕對贏晒，不過當時大家都未知其母是麥翠嫻，只知她一身名牌袋，好富貴！

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Victoria坐專車到場，有工人跟身。（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）
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有港姐工作人員拖實上車。（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）
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工人拎袋拎到上車為止。（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）
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24歲的Victoria未入圍已先聲奪人。（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）

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