香港小姐2022

香港小姐2022首輪面試｜佳麗起底：翻版超蓮Bianca 河北姑娘Blaire極震撼

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香港小姐2022展開序幕，首輪面試佳麗燕瘦環肥各有特色，無論條件好唔好都會被起底，以下4位佳麗在社交網都是活躍份子，包括連詩雅師妹Sharon(刑慧敏)及被封翻版超蓮的高質代表Bianca，想睇另類啲，亦有來自河北的Blaire，總有一位啱你心水！

香港小姐2022 27歲的Sharon在港姐面試記者會中第一個出場，表現大方得體。
27歲的Sharon在港姐面試記者會中第一個出場，表現大方得體。（圖片來源：無綫影片截圖）
香港小姐2022 Sharon無論樣貌與身材都是高質之選。
Sharon無論樣貌與身材都是高質之選。（圖片來源：無綫影片截圖）

香港小姐2022｜連詩雅師妹Sharon有幕前經

82位香港小姐2022面試佳麗中，連詩雅師妹邢慧敏（Sharon）算是非常矚目，身材高䠷的她現年27歲，是全職模特兒，與不少圈中人稔熟，包括連詩雅及洪永城老婆Inez梁諾妍等等。

香港小姐2022 Sharon是全職模特兒，非常有型格。
Sharon是全職模特兒，非常有型格。（圖片來源：[email protected]
香港小姐2022 Sharon屬鄒世龍旗下Jamcast的模特兒，與連詩雅、黎紀君等是同門姊妹。
Sharon屬鄒世龍旗下Jamcast的模特兒，與連詩雅、黎紀君等是同門姊妹。（圖片來源：[email protected]

香港小姐2022｜Sharon與郭柏妍一齊進修演技

Sharon有不少幕前演出經驗，早前更參加演技訓練班，班中同學有無綫新晉小花郭柏妍，看來Sharon積極自我增值，為發展演藝事業作好準備。

香港小姐2022 Sharon早前與郭柏妍一齊上堂。
Sharon早前與郭柏妍一齊上堂。（圖片來源：[email protected]
香港小姐2022 早前Sharon曾與余德丞在節目《新女神轉身》中合作。
早前Sharon曾與余德丞在節目《新女神轉身》中合作。（圖片來源：[email protected]
香港小姐2022 洪永城老婆Inez是Sharon的好姊妹。
洪永城老婆Inez是Sharon的好姊妹。（圖片來源：[email protected]
香港小姐2022 Sharon泳照好養眼。
Sharon泳照好養眼。（圖片來源：[email protected]

香港小姐2022｜翻版超蓮Bianca入圍呼聲高

另一位入圍大熱Bianca今年25歲，樣子甜美，擁港大中文系碩士高學歷，並指唔笑時貌似賭王千金何超蓮，而她在社交網則自稱是網誌作家、註冊教師和編劇Ｍodel。原來Bianca擁有鄒族血統（荷蘭人後裔），她在社交網不時晒比堅尼水著，身材玲瓏浮凸，第二Round面試應該有得留低。

香港小姐2022 Bianca在面試記者會令人留下深刻印象。
Bianca在面試記者會令人留下深刻印象。（圖片來源：無綫影片截圖）
香港小姐2022 Bianca在社交網放了不少自拍靚相。
Bianca在社交網放了不少自拍靚相。（圖片來源：[email protected]
香港小姐2022 Bianca的水著照好搶fo。
Bianca的水著照好搶fo。（圖片來源：[email protected]
香港小姐2022 Bianca五官標緻原來是混血兒。
Bianca五官標緻原來是混血兒。（圖片來源：[email protected]

香港小姐2022｜雷莊𠒇和邵珮詩混合體Yohana

今屆除了有翻版超蓮，還有被指笑起上來似雷莊𠒇和邵珮詩混合體的Yohana，有兩屆冠軍精華附身，Yohana入圍被睇高一線，在她的社交網可看到其性格開朗，同樣熱愛晒水著，身材平均，亦是愛狗之人。

香港小姐2022 笑得好燦爛的Yohana。
笑得好燦爛的Yohana。（圖片來源：無綫影片截圖）
香港小姐2022 Yohana被指是雷莊𠒇和邵珮詩的混合體。
Yohana被指是雷莊𠒇和邵珮詩的混合體。（圖片來源：[email protected]
香港小姐2022 Yohana是愛狗之人。
Yohana是愛狗之人。（圖片來源：[email protected]
香港小姐2022 Yohana唔笑時其實都幾惡。
Yohana唔笑時其實都幾惡。（圖片來源：[email protected]

香港小姐2022｜河北姑娘Blaire引起哄動

今年參選佳麗中亦有不少另類之選，26歲的Blaire是令人一見難忘的其中一位，一出場即成為傳媒焦點，其出眾身材冠絕全場，震撼所有人的眼球，網民亦在社交網火速起底。原來Blaire是特地向公司請假去面試港姐，事前一直保密，她的同事也是看了直播才知道她去參選。睇吓Blaire在社交網放的照片，就知她自信心爆晒棚。

香港小姐2022 來自河北的Blaire出場即引起哄動。
來自河北的Blaire出場即引起哄動。（圖片來源：無綫影片截圖）
香港小姐2022 Blarie側躺在沙灘上拍照。
Blarie側躺在沙灘上拍照。（圖片來源：[email protected]
香港小姐2022 Blarie真係好鍾意影相。
Blarie真係好鍾意影相。（圖片來源：[email protected]
香港小姐2022 每張相都令人有窒息的感覺。
每張相都令人有窒息的感覺。（圖片來源：[email protected]
香港小姐2022 呢張算係好保守。
呢張算係好保守。（圖片來源：[email protected]

即重溫香港小姐2022首輪面試：

常見問題

《香港小姐2022》有邊幾位KOL參加？

首輪面試佳麗燕瘦環肥各有特色，以下4位佳麗在社交網都是活躍份子⋯⋯詳情請看

《香港小姐2022》翻版超蓮有咩來頭？

一位入圍大熱Bianca今年25歲，樣子甜美，擁港大中文系碩士高學歷，並指唔笑時貌似賭王千金何超蓮⋯⋯詳情請看

撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected][email protected][email protected]、無綫影片截圖

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