香港小姐2022首輪面試｜佳麗起底：翻版超蓮Bianca 河北姑娘Blaire極震撼

香港小姐2022展開序幕，首輪面試佳麗燕瘦環肥各有特色，無論條件好唔好都會被起底，以下4位佳麗在社交網都是活躍份子，包括連詩雅師妹Sharon(刑慧敏)及被封翻版超蓮的高質代表Bianca，想睇另類啲，亦有來自河北的Blaire，總有一位啱你心水！
香港小姐2022｜連詩雅師妹Sharon有幕前經
82位香港小姐2022面試佳麗中，連詩雅師妹邢慧敏（Sharon）算是非常矚目，身材高䠷的她現年27歲，是全職模特兒，與不少圈中人稔熟，包括連詩雅及洪永城老婆Inez梁諾妍等等。
香港小姐2022｜Sharon與郭柏妍一齊進修演技
Sharon有不少幕前演出經驗，早前更參加演技訓練班，班中同學有無綫新晉小花郭柏妍，看來Sharon積極自我增值，為發展演藝事業作好準備。
香港小姐2022｜翻版超蓮Bianca入圍呼聲高
另一位入圍大熱Bianca今年25歲，樣子甜美，擁港大中文系碩士高學歷，並指唔笑時貌似賭王千金何超蓮，而她在社交網則自稱是網誌作家、註冊教師和編劇Ｍodel。原來Bianca擁有鄒族血統（荷蘭人後裔），她在社交網不時晒比堅尼水著，身材玲瓏浮凸，第二Round面試應該有得留低。
香港小姐2022｜雷莊𠒇和邵珮詩混合體Yohana
今屆除了有翻版超蓮，還有被指笑起上來似雷莊𠒇和邵珮詩混合體的Yohana，有兩屆冠軍精華附身，Yohana入圍被睇高一線，在她的社交網可看到其性格開朗，同樣熱愛晒水著，身材平均，亦是愛狗之人。
香港小姐2022｜河北姑娘Blaire引起哄動
今年參選佳麗中亦有不少另類之選，26歲的Blaire是令人一見難忘的其中一位，一出場即成為傳媒焦點，其出眾身材冠絕全場，震撼所有人的眼球，網民亦在社交網火速起底。原來Blaire是特地向公司請假去面試港姐，事前一直保密，她的同事也是看了直播才知道她去參選。睇吓Blaire在社交網放的照片，就知她自信心爆晒棚。
即重溫香港小姐2022首輪面試：
常見問題
《香港小姐2022》有邊幾位KOL參加？
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《香港小姐2022》翻版超蓮有咩來頭？
一位入圍大熱Bianca今年25歲，樣子甜美，擁港大中文系碩士高學歷，並指唔笑時貌似賭王千金何超蓮⋯⋯詳情請看