香港小姐2022首輪面試｜佳麗起底：翻版超蓮Bianca 河北姑娘Blaire極震撼

香港小姐2022展開序幕，首輪面試佳麗燕瘦環肥各有特色，無論條件好唔好都會被起底，以下4位佳麗在社交網都是活躍份子，包括連詩雅師妹Sharon(刑慧敏)及被封翻版超蓮的高質代表Bianca，想睇另類啲，亦有來自河北的Blaire，總有一位啱你心水！