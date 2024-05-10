卡地亞女性創業家獎十七年賦能里程：全球女性創業者的榮耀與挑戰

十七年來，「卡地亞女性創業家獎」致力於賦予女性創業者力量，以推動社會發展，並始終堅守其承諾。該獎項提供資金和人脈資源，助力這些具有影響力的企業成長，並創造機會，以樹立典範並加強女性創業者之間的聯繫。

