卡地亞女性創業家獎十七年賦能里程：全球女性創業者的榮耀與挑戰
支持女性創業者的重要性
「卡地亞女性創業家獎」不僅認可女性創業者的成就，更為她們提供技能和知識支持，並建立社群，促進創業者與支持者之間的交流。每年，透過獎項申請、社群活動，我們聆聽來自全球的創業者心聲，見證她們如何勇敢地成為商業領袖，應對社會和環境挑戰，同時保持企業的財務可持續性。
冼穎知的見解
「讓女性創業者獲得更大成功，能帶來許多方面的正面影響。受益者不僅止於女性，而是所有人。」冼穎知（WINGEE SIN）如是說。
卡地亞女性創業家獎的歷史與使命
卡地亞一直重視女性的角色，她們是動力和靈感的源泉。因此，卡地亞透過長期倡議，全力支持女性賦能，並透過「卡地亞女性創業家獎」這一全球行動，幫助女性攀登事業高峰，為後代建立更包容的社會。該獎項應對創業生態系統中對包容性的迫切需求，幫助女性創業者克服性別偏見、社會成見等挑戰。
卡地亞女性創業家獎的指導原則
「卡地亞女性創業家獎」遵循以下指導原則：
– 相信女性能成為社會發展的推動者，並讓商業成為向善的力量。
– 為每個人創造機會，因為天賦普遍，但機會不是。
– 學無止境，我們為汲取新知預留空間，塑造更好的自己。
– 以超越自身的視野，關心我們服務的及所屬的社群。
獎項設立與運作方式
「卡地亞女性創業家獎」設有11個獎項，包括9個區域獎項和2個主題獎項，表揚和資助全球才華橫溢的創業者。這些獎項涵蓋拉丁美洲、北美、歐洲、非洲等多個地區，並設有「科學和技術先鋒獎」及「多元、平等及包容性獎」。
卡地亞對女性創業者的支持
卡地亞是最早意識到支持女性創業者重要性的奢侈品牌之一，其對女性賦能的承諾植根於品牌基因，展現獨特理念和先鋒精神。如今，「卡地亞女性創業家獎」以其全球視角和影響力驅動的項目脫穎而出。
卡地亞女性創業家獎的影響力
十七年來，該獎項已助力來自66個國家的330位女性創業者，提供了950萬美元資金支持。該項目建立起由700多位社群成員組成的強大網絡，其中92%的往屆得獎人的公司仍在營運。
卡地亞女性創業家獎的未來展望
「卡地亞女性創業家獎」將繼續擴展規模，為全球更多創業者提供機會，並與Benecial Returns合作推出貸款支持，以增加融資機會。
2024年度得獎者
今年，「卡地亞女性創業家獎」宣布33名得獎者，她們代表9個區域獎項和2個主題獎項的前三名企業。得獎者將於2024年5月22日在中國深圳的頒獎典禮上公佈，並獲得獎金及度身訂造的創業諮詢及指導方案。