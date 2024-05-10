2024女裝馬甲背心強勢回歸！編輯精選5大穿搭祕訣助你顯瘦有型

記得當年Kate Moss for Topshop系列風靡一時，馬甲背心成為時尚焦點嗎？時隔多年，這股潮流再次捲土重來，時尚界的先鋒們和頂級品牌已經悄悄引領這場革命。想要在這股熱潮中脫穎而出，展現自己的個性和型格，現在正是時候！從夏季的背心穿搭到秋冬的馬甲背心，讓我們一起來看看如何穿出新意。

