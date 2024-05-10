2024女裝馬甲背心強勢回歸！編輯精選5大穿搭祕訣助你顯瘦有型
馬甲背心熱潮的起源
回顧馬甲背心熱潮的再次興起，我們可能要追溯到2018年的世界盃期間。當時，英格蘭領隊Gareth Southgate頻頻以馬甲背心亮相，將這一單品重新帶入大眾視野。
品牌加持 馬甲背心風靡時尚界
隨後，Burberry和Dior等頂尖品牌在2020秋冬時裝秀中展示馬甲背心，進一步確立了其在時尚界的地位。Louis Vuitton、Saint Laurent和Celine在2020年春夏系列中紛紛推出馬甲背心新品，使得「馬甲背心」一詞迅速成為熱搜關鍵字，網上商店也將其列為當季熱門商品。
五個穿搭祕訣 突顯個性與型格
想知道如何打造屬於自己的馬甲背心風格嗎？以下是五個穿搭祕訣，助你輕鬆駕馭這一復古而時尚的單品：
• 古著穿搭術：Les Fleurs Studio創辦人Maria Bernad鍾愛80、90年代的古著背心，她表示：「對我來說，馬甲背心是剪裁的關鍵單品，我一直在搜羅80、90年代的古著背心，而且無論夏季還是冬季也會穿著，我很喜歡用牠們配襯各種造型。」她還提到：「Diane Keaton其中一個我最愛的fashion icon，她總會在馬甲背心下穿上T裇，再襯花呢長褲；而我就愛在夏天穿著，馬甲下甚麼都不穿，只襯一條短裙。」
• 注入中性魅力：Lou Lou Studio創辦人Chloe Harrouche也受到Diane Keaton的啟發，她認為馬甲背心可為女性穿搭添上中性氣息，解釋道：「馬甲背心為造型添上一點中性氣息，模糊了男性化與女性化的規條。」
• 全副武裝：超模Bella Hadid在巴黎時裝周上展示了完整的馬甲背心造型，穿上Findikoglu的幼直紋馬甲背心，搭配同款西褲，再加上白裇衫和紅色領呔，展現出華麗又好玩的風格。
• 清爽自由風格：效仿70年代Celine、Chloe和Saint Laurent的風格，將馬甲背心與超短褲或飄逸的中長裙和靴子搭配，打造出不受拘束的自由風格。
• 率性混搭：參考Louis Vuitton 2020春夏系列的搭配，將不同色調、圖案或花紋的裇衫、馬甲背心和西褲進行混搭，不僅能充分利用衣櫥中的服裝，還能展現出率性而精緻的風格。