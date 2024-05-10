法瑞爾·威廉斯與蒂芙尼合作推出「蒂芙尼泰坦」系列 珠寶設計揭祕
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在紐約五番街的蒂芙尼旗艦店「地標」的第十層，一場為了慶祝法瑞爾·威廉斯設計的「蒂芙尼泰坦」系列的發布而舉辦的晚宴派對於5月2日（當地時間）的夜晚隆重開幕。這個通常只對私人沙龍開放的樓層，懸掛著一個閃耀的標語：「珠寶是為人們增添個性的點綴。」
長久合作終成現實
對於這次的合作，威廉斯表示「終於感覺它實現了」。回想起他曾經佩戴的那副著名的鑽石太陽眼鏡原來是蒂芙尼的定製品，這次合作似乎早已有跡可循。「看到LVMH，以及我近20年的朋友亞歷山大（亞歷山大·阿諾）全力重塑蒂芙尼，我就知道我必須抓住這個機會。」
從不存在的靈感到現實的創造
「我從不存在的事物中獲得靈感，如果它存在，我就以全新的方式表達它。」威廉斯如是說。他在這次系列中關注的是他在希臘神話中發現的與自己的聯繫。他在弗吉尼亞海灘的亞特蘭蒂斯公寓長大，思考著柏拉圖著作中的傳說帝國「亞特蘭蒂斯」和海神波塞冬。「我總是被水和波塞冬吸引，（珠寶中）使用的許多連接環都是受到波塞冬手持的三叉戟啟發的。」
「蒂芙尼泰坦」的命名由來
這個系列的名稱「蒂芙尼泰坦」，與威廉斯選擇的黑色鈦金屬作為設計重點有關。鈦這個名字源自於希臘神話中與眾神戰鬥後被打敗並封印在地底深處的巨人「泰坦」。威廉斯戴著他的招牌牛仔帽說：「選擇使用黑色鈦金屬，是為了物質化地表達“黑色”之中的美麗。」
“牛仔核心”風潮的時尚詮釋
自從今年1月路易威登的2024-25秋冬秀以來，“牛仔核心”風潮在時尚界席捲而過。威廉斯這樣描述他對這一趨勢的看法：「我小時候，（電視劇）『達拉斯』非常受歡迎，他們的打扮真的很棒。在我來自的黑人文化中，經常可以在街上看到人們戴著牛仔帽和靴子。往南走，你還能看到穿著這樣的人。牛仔競技是黑人文化的一個重要部分。媒體展示的可能不足以讓人理解，但這是真的。」不過，威廉斯也坦言「我怕馬，我只是在裝酷。」
星光熠熠的晚宴嘉賓
晚宴的嘉賓包括了亞歷山大·阿諾、羅莎莉亞、BLACKPINK的羅潔、松岡茉娜、艾歐·艾德比利、阿妮塔、艾薩普·洛基、布雷克·萊弗利等眾星雲集，為即將到來的週末梅特博物館慈善舞會前夕，營造出一個華麗的夜晚。
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