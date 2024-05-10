法瑞爾·威廉斯與蒂芙尼合作推出「蒂芙尼泰坦」系列 珠寶設計揭祕

在紐約五番街的蒂芙尼旗艦店「地標」的第十層，一場為了慶祝法瑞爾·威廉斯設計的「蒂芙尼泰坦」系列的發布而舉辦的晚宴派對於5月2日（當地時間）的夜晚隆重開幕。這個通常只對私人沙龍開放的樓層，懸掛著一個閃耀的標語：「珠寶是為人們增添個性的點綴。」

