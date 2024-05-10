Hearts on Fire全新BARRE系列珠寶閃耀登場，璀璨都市夜光下的時尚宣言
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國際知名珠寶品牌Hearts On Fire以其無與倫比的完美車工，釋放鑽石的璀璨光芒，現隆重宣布全球推出嶄新的Barre珠寶系列。這一系列的設計理念，顛覆了傳統，以並置的手法展現線性元素與非傳統鑽石，專為那些勇於突破、渴望創新的新時代女性精心設計。
靈感來自繁華都市的夜景
Barre系列的設計靈感來自於繁華都市的夜景，將時尚與經典的元素融合，創造出既精緻又前衛，並且兼具藝術氣息的永恆美感。這一系列的珠寶作品，以其大膽而別致的設計風格著稱，懸浮的鑽石與明快線條的對比，仿佛將堅實的建築線條與夢幻的霓虹燈光相互融合，帶來了一種全新的視覺衝擊，散發出時尚而自信的雰圍。
重新詮釋傳統珠寶設計
Barre系列珠寶以其獨特的設計手法，將懸浮鑽石與流線型的黃金材質巧妙結合，從而顛覆了傳統珠寶的設計風格。傳統以中央寶石為核心的設計方式，在這裡得到了全新的詮釋，寶石被巧妙地並置在一起，展現出細膩而層次豐富的視覺效果。對稱與非對稱的設計元素和諧統一，獨特的鑲嵌風格，營造出一種充滿藝術感的設計美學。
象徵都市脈搏的珠寶系列
Barre系列不僅是珠寶，它更象徵著都市的脈搏與節奏。這些精心設計的珠寶作品，旨在成為融入日常生活的佩戴寶物，展現出大膽創新的態度，同時不失對經典的敬意。Barre系列的設計風格，不僅融合了精湛的技術，更以現代生活為靈感，為世界的珠寶設計寫下了新的定義。
全新的Barre系列將於2024年4月18日起，在全球指定零售商、精品店和heartsonfire.com上隆重推出。