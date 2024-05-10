Hearts on Fire全新BARRE系列珠寶閃耀登場，璀璨都市夜光下的時尚宣言

國際知名珠寶品牌Hearts On Fire以其無與倫比的完美車工，釋放鑽石的璀璨光芒，現隆重宣布全球推出嶄新的Barre珠寶系列。這一系列的設計理念，顛覆了傳統，以並置的手法展現線性元素與非傳統鑽石，專為那些勇於突破、渴望創新的新時代女性精心設計。

