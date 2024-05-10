名流雲集Met Gala籌款創新高，反觀紐約其他文化活動籌款相形見絀
未被拍攝到的是：金錢符號。而且是大量的。
據發言人透露，今年的活動為大都會藝術博物館的服裝學院籌集了約2,600萬美元，比去年增加了400萬美元，並且是十年前2014年所籌集金額的兩倍多。
與其他文化機構的籌款活動相比
這一總額大大超過了支持該市其他文化機構的慈善活動。最近的紐約市芭蕾舞團秋季晚會僅籌集了將近400萬美元，而美國自然歷史博物館的晚會籌集了250萬美元。即使是大都會博物館的其他活動也無法相比：去年的藝術與藝術家晚會籌集了440萬美元。
「很少有其他活動能籌集這麼多錢，」曾在紐約市包括去年為皇后區的Elmhurst醫院舉辦的晚會上工作的籌款顧問Rachel Feinberg說。「大都會找到了一個對他們來說非常棒的公式。」
Met Gala的轉變與票價上漲
該活動始於1948年，作為服裝學院的籌款活動，該博物館唯一的策展部門預計要自籌其每年的運營預算。自1999年以來，康泰納仕全球編輯總監兼《Vogue》雜誌編輯Anna Wintour致力於將這場晚會轉變為名人、贊助商和品牌之間極為盈利的交流活動。
晚會的票價大幅上漲。今年，個人票價為75,000美元——相比之下，去年是50,000美元，2022年是35,000美元。2015年的晚會票價正好是現在的三分之一。
但如果你的名字恰好是Zendaya，你可能會很幸運：名人通常不會自己購買票。相反，像Chloé或Tory Burch這樣的品牌會購買起價350,000美元的整桌，並爭相為最熱門的名字設計服裝。對這些品牌來說，晚會上的網絡和媒體關注使其成為一個強大的廣告機會。
贊助商的角色與影響
晚會還從其贊助商那裡籌集資金，今年的贊助商包括康泰納仕、奢侈時尚品牌Loewe和社交媒體巨頭TikTok，後者正面臨在美國被禁的可能性。Loewe的設計師Jonathan Anderson和TikTok的首席執行官Shou Chew是晚會的名譽主席。
TikTok拒絕透露其為贊助活動支付的金額，過去的贊助商包括Apple和Instagram也對他們的貢獻守口如瓶。據報導，Blackstone投資集團的首席執行官Stephen A. Schwarzman在2018年的晚會上作為贊助商貢獻了大約500萬美元。
今年出席的約400名嘉賓包括亞馬遜創始人Jeff Bezos、紐約市前市長Michael Bloomberg和Schwartzman等億萬富翁。
晚會奢華與批評
儘管許多觀眾喜歡剖析他們最喜愛的A-list名單的時尚選擇，但其他人對晚會的奢華表示不滿。
在博物館外，親巴勒斯坦抗議者批評這一活動是從加沙地帶戰爭中分散注意力的手段。康泰納仕工會一直在為加薪進行談判，曾表示如果在工會合同上未能達成協議，將會干擾這一活動。（公司在晚會開始前約12小時與工會員工達成了初步協議。）
而在Met Gala的前一晚，在布魯克林舉辦了一場DIY「債務晚會」，為減輕醫療債務的組織籌款。其中一位創始人Molly Gaebe告訴《紐約時報》記者，大都會是「一個有趣的文化標誌，可以讓人分心」，但感覺「與世界其他地方脫節」。
與Met Gala的設計師禮服不同，債務晚會的賓客穿著浴袍、羽毛圍巾和其他從家裡和衣櫥中重新利用的物品。