中大醫學院增設「鳳凰獎學金」 最高逾$160萬資助海外交流

香港中文大學（中大）於今日（7月7日）公布多項重大醫療教育革新 。為了嘉許在公開考試中取得卓越成績的優秀學子，並鼓勵學醫狀元走出課堂、放眼世界，中大正式推出全新的「香港中文大學鳳凰獎學金」（CUHK Fenghuang Scholarship） 。

