中大醫學院增設「鳳凰獎學金」 最高逾$160萬資助海外交流
在今年度的招生中，中大醫學院已成功取錄了 35 位今屆國際文憑大學預科課程（IBDP）的狀元 ；而在全面評核本地學生多元才華的「學校推薦直接錄取計劃」（SNDAS）中，醫學院的錄取率達 85% 。
最高160萬獎學金 助力醫科生全人發展
這次新設立的「香港中文大學鳳凰獎學金」，正是針對在本地或海外公開試考獲滿分的「狀元」而設 。
- 高額資助免學費：獲獎學生除可獲得最少連續四年全額學費豁免外，亦可獲得學習津貼或海外交流獎學金，獎學金總額最高逾港幣 160 萬元 。
- 榮授「鳳凰學人」銜頭：獲獎學生將被授予「香港中文大學鳳凰學人」榮銜 。
- 鼓勵體驗式學習：成為「鳳凰學人」的醫科生將獲得額外資助，走出課堂參與本地及海外交流、服務學習及其他體驗式學習活動 。這項安排旨在擴闊學生的國際視野，為未來學子成為具備同理心的卓越醫療人才奠定基礎 。
「第二學位」課程首屆專業試錄 100% 合格率
除了傳統醫科本科生，中大醫學院於 2025/26 學年專為理科及健康科學背景優異生增設的四年制「第二學位」醫科課程（GET，Graduate Entry Track），在教學成效上亦交出了亮眼成績。
具備跨學科背景的醫科生於本學年首次應考醫科專業試，錄得全數合格（100% Pass）的優異成績，整體表現與同屆相若 。其中更有同學靈活運用跨學科知識研發創新標靶藥物設計，榮獲香港特區政府創新科技署頒發「創新科技獎學金」 。即將於 2026/27 學年入學的第二屆 GET 新生實力同樣雄厚，逾半數畢業於海外頂尖學府，包括劍橋大學、牛津大學、倫敦大學學院（UCL）、加州大學洛杉磯分校（UCLA）、多倫多大學及新加坡國立大學等 。
在今年的 SNDAS 錄取生中，醫學院更首次錄取了來自廣州南沙民心港人子弟學校的學生，彰顯了中大醫學院從整個粵港澳大灣區吸納兼具 STEAM 背景與多元才華頂尖人才的決心 。
全新「CU Medicine Plus」重塑醫學教育
在中大醫學院的課程架構中，「環球醫學領袖培訓專修組別」（GPS）自 2013/14 學年創立以來，已連續 12 年成為全港收生成績中位數最高分的學科，至今培育了超過 300 位醫療服務、醫學研究及公共衞生政策領域的領導者 。
為了將 GPS 的成功經驗與全人培育理念惠及所有醫科學生，中大醫學院全面檢視並整合了現有的課程架構，宣佈將於 2026/27 學年全面推行全新的「CU Medicine Plus」課程模式 。
中大醫學院助理院長（入學）朱昭穎教授指出，該課程模式旨在透過系統化的三層課程架構，讓醫科生在六年的學習過程中，不但掌握醫學專業知識與臨床技能，同時培養創科思維、領導能力及人文關懷精神，更好地裝備自己應對未來醫療體系的挑戰 。新模式的核心目標，是積極裝備中大醫科生超越傳統醫者角色（Beyond a Doctor），成為兼具學者（Scholar）、創新者（Innovator）、領袖（Leader）及人道主義者（Humanitarian）於一身的新世代仁醫 。
打破界限 引入醫療體系新氣象
中大醫學院院長趙偉仁教授表示： 「今年錄取的學生學術成績優秀與人文素養兼備 。全新的『CU Medicine Plus』課程正是要打破傳統醫學教育的界限，配合『香港中文大學鳳凰獎學金』的設立，我們有信心將這群最優秀的年輕人培育至超越傳統醫者角色，為香港以至全球醫療體系帶來新氣象 。」
中大醫學院強調，未來將繼續把專業精神與生命倫理學貫穿一至六年級的課程，並結合中大獨特的書院制度推動全人教育 。未來亦將持續優化及擴展賽事與交流平台，深化香港與大灣區的科研與學術交流，為提升區內市民的健康和福祉貢獻創新方案 。