中醫醫院12月啟用｜首年設7至9折體驗價　收費詳情一覽 全科門診$180起、中藥費每日25元

中醫醫院｜資助全科門診收180元 中藥費每日25元
中醫醫院服務分為兩大類：65%為政府資助服務，35%為市場導向服務。在首年資助服務，全科門診每次收費180元，分科門診每次250元，綜合專職醫療門診每次收費380元，日間住院每時段450元。藥物方面，中藥每處方每日25元，西藥每項每日5元。
市場導向服務則由市民自行選擇醫師級別，基本中醫診症每次收費560元，首年體驗價450元；高級或顧問中醫師每次790元。西醫診症每次收費600元，首年收費480元。中醫治療如針刺、灸法、骨傷、推拿及拔罐等，每項收費介乎450至630元不等，首年收費優惠後介乎250至450元。
中醫醫院｜三大收費模式 設套餐及分項方案
中醫醫院採用三種收費方式，包括「套餐收費」、「簡易分項收費」及「組合式收費」，以簡化收費結構並提升透明度：
套餐收費
以固定價格涵蓋整體治療過程，例如資助服務的日間住院套餐，首年每個時段收費450元，價錢已包括住院費、中西醫診症、治療、化驗、X光、專職醫療及藥品等，部分項目不限次數。
簡易分項收費
按診斷及掃描程序分類，電腦掃描、超聲波掃描每部位500元；加顯影電腦掃描或磁力共振每部位收1,000元；加顯影磁力共振每部位2,000元。市場導向服務則按複雜程度劃分為四級，護理服務收費介乎200至800元。
組合式收費
針對中醫治療，每項治療收取一次綜合費用，首年服務涵蓋針刺、灸法、骨傷、推拿、拔罐及其他中醫治療服務，如針刺或灸法治療首年收費分別為450元及630元，避免細項拆分。
中醫醫院｜首年提供12個專病項目 五年內擴展至23項
香港中醫醫院行政總監卞兆祥表示，醫院將提供三種中醫服務模式，包括純中醫、中醫為主及中西醫協作服務。開院首年設12個中醫專病項目，涵蓋中醫外科、內科、婦科、兒科、骨傷科及針灸科等，治療範圍包括不孕及產前後調理、關節頑病等，並計劃於五年內逐步增加至23項專病服務。
院方強調，中醫醫院除臨床服務外，亦肩負推動中醫藥研究及教育的重要角色，將成為香港、內地及國際合作的平台，促進中醫藥的長遠發展。
中醫醫院｜設費用減免機制 長者及基層可全額資助
為協助有經濟困難的市民，醫院設立費用減免機制。領取綜合社會保障援助（綜援）人士、長者院舍照顧服務券「0」級別持有人，以及75歲或以上長者生活津貼受惠人，可獲全額減免。其他有經濟困難而未能負擔醫療費用者，亦可申請減免。
香港中醫醫院副行政總監（中醫）張振海表示，醫院將於11月1日起分階段開放預約系統，市民可於12月11日正式開院後親身預約。他又指，醫院開業首年推出體驗優惠，期望更多市民認識並體驗中醫與中西醫結合的治療模式。
