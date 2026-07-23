醫院服務｜中醫醫院推中風／下腰痛治療 中醫診治最低$250／次 料年內加推腫瘤、長期痛症治療

香港中醫醫院將於7月27日起推出首輪專病項目，率先提供「中風後治療專病項目」及「下腰痛治療專病項目」，同時適用於政府資助服務及市場導向服務。兩項服務以中醫為主，結合西醫、護理及專職醫療，由跨專業團隊按病人的病情及治療進度，制定個人化治療方案。政府資助服務的日間住院收費為每節450元，每節為上午或下午約4小時。

