醫院服務｜中醫醫院推中風／下腰痛治療 中醫診治最低$250／次 料年內加推腫瘤、長期痛症治療
中醫主導中西醫跨專業協作 涵蓋中風後及下腰痛治療
因應香港醫療需求及中醫藥臨床優勢，香港中醫醫院初步挑選23個病種發展具香港特色的中醫專病服務。副行政總監（中醫）張振海表示，院方計劃分5年推出相關項目，首年提供12項服務；中風及下腰痛因臨床需求較大，而且具備中西醫協作治療優勢，因此率先推出。
中風後最長可接受8星期門診治療
「中風後治療專病項目」分為後急性中風治療及中風後遺症治療。前者適用於中風發病後一星期至60日內、毋須24小時住院或已完成西醫住院治療，並具有限度活動能力的病人，院方會提供連續3星期、每星期6節的日間住院服務，每節約4小時。
至於中風發病後60日至3年的病人，可接受連續8星期、每星期6節的門診服務，並按臨床需要轉介至日間病房接受密集治療。治療項目包括內服中藥、針刺、推拿、艾灸、中藥薰蒸或浸浴、西藥、物理治療、職業治療、言語治療及營養諮詢，協助改善肢體活動、自理、認知、吞嚥及言語功能。
下腰痛按病程分急性及慢性治療
「下腰痛治療專病項目」則涵蓋急性、亞急性及慢性下腰痛。急性治療適用於腰痛發作少於6星期的病人，院方會安排4節日間住院服務；持續下腰痛6星期或以上但少於3個月，或慢性腰痛持續3個月或以上的病人，則可接受連續4星期、每星期3節的門診服務。
療程主要結合中醫及物理治療，包括內服或外敷中藥、針刺、推拿、功法訓練、中藥薰蒸、西藥及物理治療，以紓緩劇烈痛楚及下肢症狀、恢復腰部活動能力，並減少腰痛復發。
護士任個案經理全程跟進
兩項專病服務均由中醫師、西醫專科醫生、物理治療師及其他專職醫療人員組成跨專業團隊，定期共同會診，並因應病人的治療進度調整方案。護士會擔任個案經理，統籌療程及跟進進度；項目完結前，團隊亦會提供總結報告，方便與後續醫療人員銜接。
香港中醫醫院營運機構董事局主席王桂壎表示，中西醫及跨專業協作並非簡單相加，而是「1+1大於3」的優勢互補，院方未來會進一步建立及發展中西醫協作「香港模式」。
政府資助門診每次250元起
收費方面，政府資助服務的中醫及西醫門診診症均為每次250元，中醫治療每次250元，綜合專職醫療每次380元；日間住院每節450元，已包括住房、中西醫診症、中醫治療、一般化驗、X光診斷、綜合專職醫療、護理程序，以及住院期間所需藥物及消耗品。市場導向服務的日間住院估算收費則為每節2,650元至5,370元，實際費用會按臨床需要調整。