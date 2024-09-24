4類人士少捱夜也有黑眼圈 中醫推介4款明目湯水食療
黑眼圈分四型
三大眼部問題中，以黑眼圈最為常見。中醫稱黑眼圈為「黶眼」，即指眼周皮膚出現黯黑色的情況，成因很多時與肝鬱、腎虛、傷風感冒或鼻疾等有關。許醫師指黑眼圈可分為血瘀型、先天遺傳型、體虛型、生活習慣型四類，知道自己屬於哪種黑眼圈，針對性地調理，才能事半功倍。
1. 血瘀型
眼睛四周皮膚薄，眼下血管暴露而呈淡藍色或紫紅色，黑眼圈顯而易見。此外，經期不順、閉經等，或許是因血瘀而引起，此類型的女士亦可能會有黑眼圈。補充維生素A、維生素C、維生素K等，能促進血液循環，或是在日常食物中添加大棗、杞子、女貞子、雞血藤、山楂等，對改善血瘀型黑眼圈有明顯效果。
2.體虛型
因氣虛、脾虛，或是衰老、皮膚質素差、護膚不當，使眼皮下的膠原、彈性纖維流失得快，而形成黑眼圈影。此外，傷風感冒或鼻敏感、長期慢性鼻炎，鼻黏膜因腫脹而影響到鼻腔和眼睛一帶的血液循環，加上反覆炎症，使眼周充血水腫，都會造成黑眼圈。改善體虛型黑眼圈，要從皮膚的抗衰老、抗氧化入手，至於要補充膠原蛋白，許醫師反對盲目追求食花膠、燕窩等，認為適合自己體質的食物就是補品；氣虛者可多吃補氣食物，如北芪、黨蔘、淮山、蓮子等。
3.先天遺傳型
受基因影響，眼部四周的皮膚有深色素，較臉部其他皮膚黑，此類人的黑眼圈不一定在幼年時期便出現，到了一定年齡後，先天問題才漸漸顯現，年紀愈大黑眼圈就愈深愈明顯。在四種黑眼圈中，此型最難改善，只能從小做好護理，有充足的睡眠，飲食要均衡，減緩眼黑圈的形成速度。
4. 生活習慣型
主要是煙酒過多、生活壓力大、長期熬夜、睡眠不足，會導致肝熱，不論虛火還是實火，都會使眼睛周圍血液循環不佳，令局部色素沉積而形成黑眼圈。此類型人士亦易有情緒問題，若不及時處理，可造成肝氣鬱滯，並演變成氣滯血瘀，導致睡眠質素差、胃口轉差等肝氣鬱滯徵狀。許醫師指宜進食清肝火、去肝熱的食物，如雞骨草、雪耳、菊花、青葙子、木賊草等。
低頭族易有眼紋
許醫師指有時眼周的細紋，不一定是皺紋，可能只是因天氣乾燥而出現的乾紋，只要滋潤充足便可解決問題。不過，過勞夜睡、長期受壓、大病或久病造成的肝腎虧虛，腎精不能養肝血，而「肝開竅於目」，因精血虧損未能充養雙目，就會形成眼紋。長期使用電子產品的上班族及低頭族，都容易有眼紋，前者因耗費腦力而使心血和心氣不足，導致心臟的血液循環功能失調，血液難以供養至眼周而形成眼紋；後者由於長時間維持同一姿勢，導致頸椎、頸骨勞損，造成局部氣血瘀塞，使頭部和眼底血液循環變差，不僅造成眼紋，還會引起黑眼圈、眼瞼下垂、眼袋等。
脾腎虛弱易有眼袋
許多人往往將.蠶與眼袋混為一談，.蠶是眼下睫毛邊緣一條約4至7cm的帶狀隆起物，而.蠶以下的便是眼袋。許醫師指後天形成的眼袋主要是因脾腎虛弱造成，食無定時、嗜酒、過飽等易傷及脾胃，導致脾胃濕熱，而脾主肌肉及運化水濕，脾胃虛弱，運化無力，水濕就會堆積在眼部，眼皮亦會變得鬆弛、無力和腫脹，形成眼袋，甚至有眼紋出現。
碌雞蛋 有效護眼
任何一種眼部問題，只要沒有出血傾向的眼睛毛病，都可以用按摩或熱敷的方法，減輕黑眼圈、眼紋、眼袋。利用煮熟的雞蛋，剝殼稍微放涼之後，從眉心開始熱敷眼周，或是用手按摩刺激眼部四周，能夠疏通經絡和氣血，改善血液循環，減少色素沉積，紓緩肌肉疲勞及緊緻局部皮膚，還有祛風散寒的作用，對眼部保養非常有益處。另外，改善用電腦時長期皺.眉頭或瞇眼的壞習慣，可以減少形成表情紋，且在使用一段時間，可合上雙眼休息養神，或望向遠方，能放鬆雙眼及眼內的肌腱，都能減少眼紋及眼袋。
北芪首烏湯
材料：
熟地 20克
何首烏 20克
白芍 15克
北芪 15克
防風 15克
瘦肉 1斤
陳皮 一小塊
水 2000毫升
鹽 少許
做法： 把所有材料洗淨，加水煮滾後，改文火煲約一個半小時。
功效： 益氣柔肝、養血益髓、固表滋陰。每周飲用1至2次，可改善一般成因造成的眼周膚色不均、黯黑，以及色素沉澱等問題。
當歸川芎玫瑰花湯
材料：
當歸 10克
川芎 8克
玫瑰花 10朵
蕤仁肉 30克
瘦肉 1斤
陳皮 1小塊
水 2000毫升
鹽 少許
做法： 把各材料洗淨，加水煮滾後，改文火煲約一個半小時。
功效： 補血化瘀、活血養眼。每周飲用1至2次，可改善一般因血行不暢、血瘀或血虛所造成的眼周膚色不均、黯黑，以及色素沉澱、眼紋、眼肚等問題。
佛手柑茶
材料：
佛手柑 20克
木賊草 15克
素馨花 15克
陳皮 5克
水 1200毫升
做法： 全部材料加水以大火煮滾後改文火煮10分鐘即成。當茶喝，每天1次。
功效： 疏肝理氣，改善肝鬱及氣滯引起之眼部不適及眼圈問題。
扁豆花粥
材料：
扁豆花 15克
淮山 40克
大棗 5枚
米 1杯
水 適量
冰糖 少許
做法：全部材料加水煮成粥，再加冰糖調味即成。
功效： 每天作早餐吃，可改善脾虛、濕重及體虛引起的眼部問題。