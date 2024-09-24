4類人士少捱夜也有黑眼圈 中醫推介4款明目湯水食療

眼睛是靈魂之窗，擁有一雙健康明眸，感覺自然神采飛揚。不過，雙眼若有黑眼圈、眼紋、眼袋的問題，即使再漂亮，也會大大扣分。註冊中醫師許懿清針對三大眼部問題，講解其成因、改善及預防方法，並建議四款明目湯水食療。

