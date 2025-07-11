乙型肝炎｜港大研基因療法根除病毒 毋需終身服藥 明年底前招募40患者參與試驗

乙型肝炎｜港大研基因療法根除病毒 毋需終身服藥 明年底前招募40患者參與試驗

健康
東方新地
港大醫學院腸胃肝臟科團隊正進行一項針對慢性乙型肝炎（乙肝）的基因相關治療臨床試驗，冀望突破現時療法局限，為病人帶來根治希望。該研究是全球三個試驗點之一，另兩地為歐洲及新西蘭。

首位病人3月試新療法 初步結果鼓舞

領導該項研究的港大臨床醫學學院內科學系副系主任、腸胃肝臟科主管袁孟峰教授表示，今年3月，首位本港病人已透過大學臨床試驗中心接受新療法，初步結果令人鼓舞。

6.2%港人染乙肝創新療法需求殷切

慢性乙型肝炎是肝硬化、肝癌和肝衰竭的主要原因，影響全球超過三億人，在香港亦約有6.2%人口感染。臨床助理教授麥龍兒醫生指出，現行的抗病毒療法雖能抑制病毒活動，但未能清除體內病毒基因物質，患者需終身服藥，並面臨肝癌風險，因此創新療法需求殷切，目前已有超過50種新型藥物正在研發。

是次研究集中探索基因相關療法，其原理並非改變人類基因組，而是針對感染肝細胞內的病毒基因物質進行壓制或清除。袁教授強調，臨床前研究已顯示出令人期待的療效，為這些臨床試驗奠定堅實的基礎。

乙型肝炎 港大醫學院腸胃肝臟科研究團隊正在開展針對乙肝的創新基因相關療法，有望讓患者擺脫長期服藥的困擾，帶來新契機。研究團隊成員包括（穿白袍者右起）：麥龍兒醫生、袁孟峰教授、司徒偉基教授和許允軒醫生，以及參與測試並已完成用藥的病人張先生（中）。（圖片來源：港大圖片）
港大醫學院腸胃肝臟科研究團隊正在開展針對乙肝的創新基因相關療法，有望讓患者擺脫長期服藥的困擾，帶來新契機。研究團隊成員包括（穿白袍者右起）：麥龍兒醫生、袁孟峰教授、司徒偉基教授和許允軒醫生，以及參與測試並已完成用藥的病人張先生（中）。（圖片來源：港大圖片）

長遠有望減輕醫療成本

自2020年起，港大腸胃肝臟科團隊已完成41項針對乙肝的第一至第三期臨床試驗，累計招募468名參加者。此次新試驗亦獲大學臨床試驗中心支援，提供所需技術與資源，促進研究順利進行。袁孟峰指，全球目前僅三地進行該類臨床試驗，非常自豪港大能成為其中之一。他又稱，成功研發新療法可望減少乙肝併發症，長遠亦可減輕醫療成本。

跨國合作推動臨床進展

由於基因相關療法是前沿和先進的治療方法，新藥研發方需要向相關持分者，包括倫理審查委員會和衞生署提供所需的資源與資訊，以確保各方對試驗有全面的了解。該學系的臨床教授、李國賢基金教授（腸胃學）司徒偉基教表示，基因療法有望成為乙肝治療的新標準，鞏固香港於全球生物醫學研究的地位。

乙型肝炎 領導這個全球研究的袁孟峰教授強調，有別於現有的治療方式，這項創新藥物旨在壓制或清除感染肝細胞內的病毒基因物質，而不改變人類基因組。臨床前研究已顯示出令人期待的療效，為這些臨床試驗奠定堅實的基礎。（圖片來源：港大圖片）
領導這個全球研究的袁孟峰教授強調，有別於現有的治療方式，這項創新藥物旨在壓制或清除感染肝細胞內的病毒基因物質，而不改變人類基因組。臨床前研究已顯示出令人期待的療效，為這些臨床試驗奠定堅實的基礎。（圖片來源：港大圖片）

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圖片來源：港大圖片

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