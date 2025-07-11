乙型肝炎｜港大研基因療法根除病毒 毋需終身服藥 明年底前招募40患者參與試驗
港大醫學院腸胃肝臟科團隊正進行一項針對慢性乙型肝炎（乙肝）的基因相關治療臨床試驗，冀望突破現時療法局限，為病人帶來根治希望。該研究是全球三個試驗點之一，另兩地為歐洲及新西蘭。
首位病人3月試新療法 初步結果鼓舞
領導該項研究的港大臨床醫學學院內科學系副系主任、腸胃肝臟科主管袁孟峰教授表示，今年3月，首位本港病人已透過大學臨床試驗中心接受新療法，初步結果令人鼓舞。
6.2%港人染乙肝創新療法需求殷切
慢性乙型肝炎是肝硬化、肝癌和肝衰竭的主要原因，影響全球超過三億人，在香港亦約有6.2%人口感染。臨床助理教授麥龍兒醫生指出，現行的抗病毒療法雖能抑制病毒活動，但未能清除體內病毒基因物質，患者需終身服藥，並面臨肝癌風險，因此創新療法需求殷切，目前已有超過50種新型藥物正在研發。
是次研究集中探索基因相關療法，其原理並非改變人類基因組，而是針對感染肝細胞內的病毒基因物質進行壓制或清除。袁教授強調，臨床前研究已顯示出令人期待的療效，為這些臨床試驗奠定堅實的基礎。
長遠有望減輕醫療成本
自2020年起，港大腸胃肝臟科團隊已完成41項針對乙肝的第一至第三期臨床試驗，累計招募468名參加者。此次新試驗亦獲大學臨床試驗中心支援，提供所需技術與資源，促進研究順利進行。袁孟峰指，全球目前僅三地進行該類臨床試驗，非常自豪港大能成為其中之一。他又稱，成功研發新療法可望減少乙肝併發症，長遠亦可減輕醫療成本。
跨國合作推動臨床進展
由於基因相關療法是前沿和先進的治療方法，新藥研發方需要向相關持分者，包括倫理審查委員會和衞生署提供所需的資源與資訊，以確保各方對試驗有全面的了解。該學系的臨床教授、李國賢基金教授（腸胃學）司徒偉基教表示，基因療法有望成為乙肝治療的新標準，鞏固香港於全球生物醫學研究的地位。
圖片來源：港大圖片