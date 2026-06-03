住劏房受助決心回饋 由回收傢俬到轉贈復康器材 贈醫療床助91歲婆婆告別平躺
如今，「曙光計劃」更將服務延伸至需求殷切、搬運極度困難的二手電動醫療床及輪椅。面對零資助、人力物力短缺的日常，Raymond接受《日日健康》專訪時形容：「送出物資從來不是結束，而是一段關心的開始。」他用行動證明，看見受助家庭重拾尊嚴的笑容，就是支撐他堅持下去的最大動力。
住劏房受助決心回饋
「曙光計劃」的誕生，源於Raymond人生最低谷的一段經歷。二十多年前，他經歷生意失敗與妻子離異，獨自帶著四名年幼子女，從半山搬到深水埗的劏房。當時全家人唯一的傢俬就是一張木枱，「那張飯枱是孩子的書枱，也是我們一家五口的睡床。」
在那段最艱難的日子裡，身邊朋友向他伸出援手，這份恩情Raymond銘記至今，「渴時一滴如甘露，如果有一天我有能力，我⼀定要雙倍還給社會。」2007年，他經營二手傢俬生意期間，看到社會上有大量被棄置的傢俬衣物，同時卻有無數基層家庭物資極度匱乏。這種「一邊浪費、一邊缺乏」的矛盾讓他深感可惜，於是決心創立「曙光計劃」，實踐「環保扶貧，回收助人」的理念。
轉贈醫療床 克服搬運極限
團隊近年常接獲急需醫療床及輪椅的轉介個案，Raymond指這些物資價格高昂，基層難以負擔，故決定拓展回收轉贈服務。然而，處理醫療器材有別於一般傢俬，團隊必須懂得檢查功能及拆裝維修，兼顧安全與專業。
除了技術門檻，搬運沉重的電動醫療床更是一場極限挑戰。面對無電梯唐樓、狹窄走廊及人手短缺，團隊往往只能靠人力逐層搬運。支撐義工咬緊牙關克服重重難關的，是不忍病患受苦的同理心。Raymond堅定地說：「求助家庭的情況通常十分危急，所以即使大風大雨，我們都想在最短時間內把物資送到他們家中。」
伴臥床長者重拾尊嚴
醫療物資轉贈不僅減輕了家屬的照顧重擔，更實質改善病患的生活質素。近日曙光計劃為一位91歲、失去自行活動能力的婆婆送上醫療床。在此之前，婆婆終日只能平躺在床動彈不得，家人照顧起來十分吃力。
送床後，婆婆女兒傳來暖心回覆：「媽媽用了這張床後，很容易就能坐起身吃東西，吃完又可以舒服地坐一會兒，現在也沒有再反胃作嘔，我們都輕鬆了很多。」聽到家屬的感謝，Raymond深深感受到這份工作不只是物資轉贈，更是為病患帶來尊嚴與安心。他亦難忘一位中風康復者，在收到轉贈的輪椅後終於能外出曬太陽，「他的笑容令團隊非常感動，覺得所有的努力都值得了。」
自負盈虧20年 冀建共享平台
處理醫療物資令機構營運負擔大增，對技術與人力的需求亦隨之急升。Raymond坦言，「曙光計劃」成立近20年，在缺乏政府撥款及企業贊助下，能自負盈虧走到今天已是奇蹟。「過程很辛苦、很吃力，但當看到受助家庭生活質素得以改善，這就是我們最大的安慰和推動力。」
談及未來目標，Raymond希望能與更多醫院、診所、社福機構及院舍合作，建立更完善的回收與轉贈網絡。他期望5年內能建立一個全港性的醫療物資共享平台，10年內將此模式推廣至其他城市。要達成這個願景，他呼籲大眾與企業伸出援手：「我們目前最需要義工人手、運輸資源及資金支持。只有社會各界共同參與，這份溫暖才能持續傳遞到每個角落。」
編輯：布巧林