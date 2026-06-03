住劏房受助決心回饋 由回收傢俬到轉贈復康器材 贈醫療床助91歲婆婆告別平躺

【#HealthyDates】在香港某個角落，一邊是被棄置的簇新傢俬，另一邊卻是基層家庭的匱乏與無助。20多年前曾經歷生意失敗、蝸居深水埗劏房的何峻維(Raymond)，深明基層之痛，於是在2007年創辦「曙光計劃」，決心將資源重新分配。

