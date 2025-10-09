閉關備試兩年成10A狀元醫生 余思遠從追醫療劇到執手術刀救人
看奧運萌生從醫夢
1999 年，余思遠隨父母由內地移居香港。童年時，他和許多小朋友一樣，常因電視劇改變夢想：「看烈火雄心，想成為消防員；看壹號皇庭，又想成為大律師。」也因醫療劇而對醫生救人精神留下深刻印象。
直至中學時，他猶記得看2004年雅典奧運時，爸爸跟他說「個子高大的不會去扔鐵餅，個子矮小的不會去玩跳高」，使他明白儘管對很多事物都充滿興趣，但也要考慮自身專長，而他自幼便喜歡模型拼圖，動手能力強，經父母引導終決定以外科醫生為目標。
兩年閉關專心備試終考10A
「一百個蘋果，有的人榨出兩杯蘋果汁，有的人卻搾出七十杯。」余思遠以此比喻自己的學習態度。當年會考，他立下考獲10A的目標，雖遭質疑卻更激發鬥志。兩年間幾乎兩耳不聞窗戶事，小息時也躲在梯間溫習英文，「既然給了自己兩年時間，就要全力以赴，不留遺憾。後悔一生，反而難受。」最終，他如願成為十優狀元，成功入讀香港大學醫學院。
實習靠「書中兩行字」救危難母子
每位醫學院畢業生須於公立醫院實習12個月並輪調各專科，余思遠猶記得在婦產科實習時，半夜發現一名孕婦羊水破裂且帶有異常黑色雜質，當時他記起書中有兩行提及過類似情況，故立即檢查，驚見臍帶脫垂，若延誤治療恐致胎兒死亡。他隨即通知相關專科醫生，將孕婦即時轉送產房進行緊急剖腹產手術，最終母子平安。這一幕讓他深刻體會，醫生對細節的專注，隨時可改寫病人的命運。
盼成為醫療劇中的英雄
千禧年間播映的《白色巨塔》、《醫龍》等日本醫療劇，都以心胸肺外科為主線，展現醫生果斷拯救生命的專業與魄力，余思遠深受啟發，對這一科產生濃厚興趣。
這份興趣更因一次親身經歷而加深：他在大學一年級時曾患氣胸，由心胸外科醫生為他施行手術，「我留醫三日便出院，外科確是快、狠、準！作為病人，深深體會到心胸肺外科的力量。」
「外科醫生最需要是膽怯」
「一個外科醫生最需要的是膽怯。」余思遠引用《醫龍》的對白說道，作為一名外科醫生，緊張和害怕並非弱點，而是救人最大的動力。「正因為害怕，手術時才更加謹慎，才不斷追求更高技術。」
談及何謂好醫生，余思遠坦言：「做個好醫生，其實真係唔容易。」他堅信努力沒有終點，勤力與刻苦是無可取代的條件。有時間，他會思考怎樣把病人照顧得更周全。他勉勵剛入行的醫學生：「你希望醫生怎樣照顧你，便要成為怎樣的醫生。」
手術刀救人 咪高峰療心
除了穿上白袍救人，余思遠還在音樂世界尋找自我。2017 年起，他在 網絡平台發表自創音樂作品，作曲、作詞、編曲、錄音、製作一手包辦，全憑自學完成，每首歌都蘊含他的故事與心聲。自小熱愛文字與歷史，中學時更以音樂陪伴孤獨，他深信旋律能治癒人心。余思遠的作品多以舒緩旋律與生活化歌詞見稱，吸引一班忠實聽眾。會否想以「唱作醫生」出道？他笑言：「大家都是獨立創作，有機會就發揮，隨緣就好。」
從醫院生離死別學會珍惜
身為醫生，余思遠經常反思生死的意義。他記得在實習期間，在病房目睹一名病人在全身麻醉手術後突發心臟病發離世，對他衝擊甚大；自此，醫院裡的生離死別成了日常。他把感嘆寫進歌詞：「生老病死，由誰一手策劃？風險變數，怎一概準確預測？」
也正因如此，他更懂得珍惜生活，養成良好的作息與飲食習慣，並提醒家人定期體檢。余思遠笑言：「我已經成功幫爸爸戒了煙，對五、六十歲的男人來說真是一件難事。」