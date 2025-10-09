余思遠閉關兩年成10A狀元

閉關備試兩年成10A狀元醫生 余思遠從追醫療劇到執手術刀救人

「一個外科醫生最需要的是膽怯！」心胸肺外科醫生余思遠這樣說。童年時他深受《白色巨塔》《醫龍》等醫療劇啟發，夢想成為救人於危急的醫生。2006 年，他以十優狀元身份考入香港大學醫學院，背後是兩年幾乎斷絕社交、日以繼夜苦讀的付出。近日他接受《日日健康》專訪時憶述，十多年醫學生涯由實習救回難產母子到親歷氣胸手術，這些經歷令他更明白細心與謙卑的重要，時刻提醒自己守護病人的信任與生命。

看奧運萌生從醫夢

1999 年，余思遠隨父母由內地移居香港。童年時，他和許多小朋友一樣，常因電視劇改變夢想：「看烈火雄心，想成為消防員；看壹號皇庭，又想成為大律師。」也因醫療劇而對醫生救人精神留下深刻印象。

直至中學時，他猶記得看2004年雅典奧運時，爸爸跟他說「個子高大的不會去扔鐵餅，個子矮小的不會去玩跳高」，使他明白儘管對很多事物都充滿興趣，但也要考慮自身專長，而他自幼便喜歡模型拼圖，動手能力強，經父母引導終決定以外科醫生為目標。

余思遠自小善於思考，喜歡參加各種智力比賽（圖片來源：受訪者）
童年的余思遠參加書法比賽（圖片來源：受訪者）

兩年閉關專心備試終考10A

「一百個蘋果，有的人榨出兩杯蘋果汁，有的人卻搾出七十杯。」余思遠以此比喻自己的學習態度。當年會考，他立下考獲10A的目標，雖遭質疑卻更激發鬥志。兩年間幾乎兩耳不聞窗戶事，小息時也躲在梯間溫習英文，「既然給了自己兩年時間，就要全力以赴，不留遺憾。後悔一生，反而難受。」最終，他如願成為十優狀元，成功入讀香港大學醫學院。

2012年余思遠從香港大學畢業 （圖片來源：受訪者）

實習靠「書中兩行字」救危難母子

每位醫學院畢業生須於公立醫院實習12個月並輪調各專科，余思遠猶記得在婦產科實習時，半夜發現一名孕婦羊水破裂且帶有異常黑色雜質，當時他記起書中有兩行提及過類似情況，故立即檢查，驚見臍帶脫垂，若延誤治療恐致胎兒死亡。他隨即通知相關專科醫生，將孕婦即時轉送產房進行緊急剖腹產手術，最終母子平安。這一幕讓他深刻體會，醫生對細節的專注，隨時可改寫病人的命運。

余思遠表示，不要小看書本裡的文字，也許兩三行的字可以救兩條命。（圖片來源：受訪者）

盼成為醫療劇中的英雄

千禧年間播映的《白色巨塔》、《醫龍》等日本醫療劇，都以心胸肺外科為主線，展現醫生果斷拯救生命的專業與魄力，余思遠深受啟發，對這一科產生濃厚興趣。

這份興趣更因一次親身經歷而加深：他在大學一年級時曾患氣胸，由心胸外科醫生為他施行手術，「我留醫三日便出院，外科確是快、狠、準！作為病人，深深體會到心胸肺外科的力量。」

「外科醫生最需要是膽怯」

「一個外科醫生最需要的是膽怯。」余思遠引用《醫龍》的對白說道，作為一名外科醫生，緊張和害怕並非弱點，而是救人最大的動力。「正因為害怕，手術時才更加謹慎，才不斷追求更高技術。」

談及何謂好醫生，余思遠坦言：「做個好醫生，其實真係唔容易。」他堅信努力沒有終點，勤力與刻苦是無可取代的條件。有時間，他會思考怎樣把病人照顧得更周全。他勉勵剛入行的醫學生：「你希望醫生怎樣照顧你，便要成為怎樣的醫生。」

手術刀救人 咪高峰療心

除了穿上白袍救人，余思遠還在音樂世界尋找自我。2017 年起，他在 網絡平台發表自創音樂作品，作曲、作詞、編曲、錄音、製作一手包辦，全憑自學完成，每首歌都蘊含他的故事與心聲。自小熱愛文字與歷史，中學時更以音樂陪伴孤獨，他深信旋律能治癒人心。余思遠的作品多以舒緩旋律與生活化歌詞見稱，吸引一班忠實聽眾。會否想以「唱作醫生」出道？他笑言：「大家都是獨立創作，有機會就發揮，隨緣就好。」

余思遠與填詞人潘偉源合影。（圖片來源：受訪者）

從醫院生離死別學會珍惜

身為醫生，余思遠經常反思生死的意義。他記得在實習期間，在病房目睹一名病人在全身麻醉手術後突發心臟病發離世，對他衝擊甚大；自此，醫院裡的生離死別成了日常。他把感嘆寫進歌詞：「生老病死，由誰一手策劃？風險變數，怎一概準確預測？」

也正因如此，他更懂得珍惜生活，養成良好的作息與飲食習慣，並提醒家人定期體檢。余思遠笑言：「我已經成功幫爸爸戒了煙，對五、六十歲的男人來說真是一件難事。」

