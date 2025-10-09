閉關備試兩年成10A狀元醫生 余思遠從追醫療劇到執手術刀救人

「一個外科醫生最需要的是膽怯！」心胸肺外科醫生余思遠這樣說。童年時他深受《白色巨塔》《醫龍》等醫療劇啟發，夢想成為救人於危急的醫生。2006 年，他以十優狀元身份考入香港大學醫學院，背後是兩年幾乎斷絕社交、日以繼夜苦讀的付出。近日他接受《日日健康》專訪時憶述，十多年醫學生涯由實習救回難產母子到親歷氣胸手術，這些經歷令他更明白細心與謙卑的重要，時刻提醒自己守護病人的信任與生命。

