痛便蔬菜｜營養師推薦5大通便蔬菜 西蘭花煮前必做2步 抑制害菌增生保護小腸

排便次數少、糞便乾硬難排，可能與膳食纖維攝取不足有關。美國註冊營養師德維妮（Devineé Lingo）推介5種有助排便的高纖蔬菜，包括豌豆、洋薊、西蘭花、羽衣甘藍及椰菜仔。其中，西蘭花烹調前先切細，再靜置約90分鐘，有助產生更多蘿蔔硫素，提升腸道保健作用。

