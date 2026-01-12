香港免疫及過敏病科醫生邊個好？公立醫院、私家醫院、診所收費及名單一覽

香港現時約有 40 餘名免疫及過敏病科註冊醫生。面對如此廣泛的專科服務選擇，市民往往難以抉擇：？《日日健康》編輯團隊整合公立醫院及私家醫院資料，詳細比較收費差異，提供免疫及過敏病科醫生診所名單，助你找到合適的免疫及過敏病科醫生。