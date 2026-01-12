香港免疫及過敏病科醫生邊個好？公立醫院、私家醫院、診所收費及名單一覽
免疫及過敏病科醫生的定義與職責
免疫及過敏病科醫生主要的職責是診斷、治療及管理與人體免疫系統功能失調有關的疾病。人體免疫系統本應是抵抗外來入侵者的屏障，但當其過度反應（過敏）或錯誤攻擊自身組織（自體免疫）時，便需要專科醫生的介入。免疫及過敏病科服務範疇廣泛，涵蓋由常見的過敏性鼻炎、濕疹，到嚴重的致命性過敏反應及原發性免疫缺陷病。
免疫及過敏病科涵蓋多個精細領域，以應對不同的免疫反應問題。以下列出主要的服務範疇及相關職責：
若您長期受到不明原因的紅腫、痕癢或反覆感染困擾，建議尋求免疫及過敏病科醫生作進一步評估。
什麼情況下要看免疫及過敏病科醫生？
免疫及過敏病科醫生建議，當患者的臨床症狀反覆發作，且一般內科治療效果未如理想時，應考慮進行專科檢查。及早介入不僅能改善生活質素，更能避免接觸潛在的致命過敏原。以下症狀或情況是身體發出的警號，應盡快求診：
免疫及過敏病科醫生的診症收費多少？公私營免疫及過敏病科醫生收費比較？
在考慮香港免疫及過敏病科醫生邊個好時，收費往往是關鍵考量。由於免疫學檢查涉及多項化驗，公私營醫療體系的成本差異頗大。
私營免疫及過敏病科服務收費標準：
私家專科醫生的診症費受診所地點及醫生資歷影響，單次會診通常不包含過敏測試費用。私營市場的特點是預約時間快，能提供較多元化的過敏測試（如組份診斷技術）。
|服務項目
|私家診所/醫院估計收費 (HKD)
|專科醫生首次診症費
|$1,000 – $3,000
|皮膚點刺測試 (每項或每組)
|$800 – $2,500
|血液過敏測試 (IgE)
|$2,000 – $6,000
|脫敏治療 (每劑或每月)
|$1,500 – $4,000
公營免疫及過敏病科服務收費標準：
公立醫院的免疫及過敏病科多設於大型地區醫院的內科門診。雖然收費極低，但市民需留意專科門診的輪候時間通常較長。
|服務項目
|符合資格人士收費 (HKD)
|首次診症
|$135
|其後每次診症
|$80
|每種處方藥物 (16星期為限)
|$15
|注射/特殊化驗費用
|按醫管局既定收費
香港免疫及過敏病科醫生診所名單及公私營選擇指南
公營醫院/門診服務名單
港島區
九龍區
|醫院名稱
|地址
|聯絡資訊
|服務時間
|明愛醫院
|九龍深水埗永康街 111 號
|電話: 3408 7096
傳真: 2959 1404
|星期一至五: 上午九時至下午五時
|廣華醫院
|九龍窩打老道 25 號
|電話: 2242 6624
傳真: 2384 0923
|星期一至五: 上午九時至下午五時
星期六: 上午九時至下午一時
|瑪嘉烈醫院
|九龍荔枝角瑪嘉烈醫院路2-10號
|電話: 2990 3871
傳真: 2990 3970
|星期一至五: 上午九時至下午五時
星期六: 上午九時至下午一時
|伊利沙伯醫院
|九龍加士居道30號
|電話: 3506 6635
傳真: 3506 5790
|星期一至五: 上午九時至下午五時
星期六: 上午九時至下午一時
|基督教聯合醫院
|九龍觀塘協和街 130 號
|電話: 3949 5555
傳真: 2949 6696
|星期一至五: 上午九時至下午五時
新界區
|醫院名稱
|地址
|聯絡資訊
|服務時間
|北區醫院
|新界上水保健路 9 號
|電話: 2683 7523
傳真: 2683 7525
|星期一至五: 上午九時至下午一時, 下午二時至下午五時
|威爾斯親王醫院
|新界沙田銀城街 30-32 號
|電話: 3505 2493
傳真: 3505 4603
|星期一至五: 上午九時至下午五時
|將軍澳醫院
|將軍澳坑口寶寧里 2 號
|電話: 2208 0576
傳真: 2274 4065
|星期一至五: 上午九時至下午五時
|仁濟醫院
|新界荃灣仁濟街 7-11 號
|電話: 2417 5888
傳真: 2439 0796
|星期一至五: 上午九時至下午五時
星期六: 上午九時至下午一時
私立醫院免疫及過敏病科部分醫生名單
港島區
|醫院/診所名稱
|地址
|電話
|醫生清單
|過敏病及哮喘診療中心
|香港中環遮打道10號太子大廈1428室
|2818 0180
|
|香港過敏醫療中心 (SeeClinic)
|香港中環皇后大道中33號萬邦行11樓1103室
|2882 8212
|
|養和醫院 (過敏病科中心)
|香港跑馬地山村道2號養和醫院李樹培院9樓
|2835 8430
|
|瑪麗醫院 (內科/私家服務)
|香港薄扶林薄扶林道102號瑪麗醫院
|2855 4149
|
什麼情況下需要看「免疫及過敏病科」專科醫生？
當你出現反覆發作且原因不明的過敏症狀時，如嚴重的濕疹、哮喘、長期蕁麻疹（風癩）、食物過敏、藥物過敏或昆蟲叮咬過敏，建議尋求免疫及過敏病科醫生的診斷。專科醫生能透過過敏原測試（如皮膚點刺試驗或血液 IgE 檢查）找出病因，並提供精準的脫敏治療方案，而非僅僅緩解症狀。
香港有哪些著名的免疫及過敏病科中心？
香港私家醫療體系中，養和醫院的過敏病科中心最為知名，擁有多位資深專科醫生；此外，中環與尖沙咀亦有許多專注於過敏病及哮喘的私家診療中心。公立醫院方面，瑪麗醫院是該專科的重要教學與培訓基地，提供高度專業的免疫系統疾病治療。
免疫及過敏病科提供的「脫敏治療」有效嗎？
脫敏治療（或稱免疫治療）是目前唯一能從根本上改變過敏體質的治療方法。醫生會讓患者循序漸進地接觸微量過敏原，使免疫系統產生耐受性。這對於塵蟎、花粉過敏及特定哮喘患者效果顯著，能有效減少長期藥物依賴，是免疫及過敏病科的核心技術之一。
預約私家醫院的免疫及過敏病科門診需要轉介信嗎？
在香港私家醫療服務中，預約免疫及過敏病科專科通常不需要轉介信。然而，如果你打算申請醫療保險索償，大部分保險公司會要求患者先持有普通科醫生的轉介信。建議在預約前先查閱你的保險條款或諮詢保險經紀，以確保診療費用獲得保障。
免疫及過敏病科醫生如何診斷「系統性免疫疾病」？
除了過敏症，該專科也負責處理免疫系統失調導致的疾病（如紅斑狼瘡、類風濕性關節炎等）。醫生會結合臨床症狀、詳細病歷以及多項血液免疫學指標（如 ANA 抗體檢查）進行綜合分析。透過本文整理的官方連結，你可以直接在醫院官網查看該科室的專業範疇與檢測項目。