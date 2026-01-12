免疫及過敏病科

香港免疫及過敏病科醫生邊個好？公立醫院、私家醫院、診所收費及名單一覽

香港現時約有 40 餘名免疫及過敏病科註冊醫生。面對如此廣泛的專科服務選擇，市民往往難以抉擇：香港免疫及過敏病科醫生邊個好？《日日健康》編輯團隊整合公立醫院及私家醫院資料，詳細比較收費差異，提供免疫及過敏病科醫生診所名單，助你找到合適的免疫及過敏病科醫生。

香港免疫及過敏病科醫生邊個好目錄

免疫及過敏病科醫生名單

免疫及過敏病科醫生的定義與職責

免疫及過敏病科醫生主要的職責是診斷、治療及管理與人體免疫系統功能失調有關的疾病。人體免疫系統本應是抵抗外來入侵者的屏障，但當其過度反應（過敏）或錯誤攻擊自身組織（自體免疫）時，便需要專科醫生的介入。免疫及過敏病科服務範疇廣泛，涵蓋由常見的過敏性鼻炎、濕疹，到嚴重的致命性過敏反應及原發性免疫缺陷病。

免疫及過敏病科涵蓋多個精細領域，以應對不同的免疫反應問題。以下列出主要的服務範疇及相關職責：

  • 過敏原測試與診斷：透過皮膚點刺試驗（Skin Prick Test）或血液特異性 IgE 檢查，準確找出引發過敏的元兇，如食物、藥物或環境因素。
  • 脫敏治療（免疫治療）：為特定過敏患者提供長期治療方案，透過遞增過敏原劑量，改變患者的免疫反應，從根源減輕症狀。
  • 藥物過敏評估：針對懷疑對抗生素、麻醉藥或造影劑過敏的病人，進行詳細的病史分析及藥物激發試驗。
  • 自身免疫性疾病管理：處理系統性紅斑狼瘡、類風濕性關節炎以外，較少見的全身性免疫攻擊問題，維持免疫系統穩定。
  • 原發性免疫缺陷治療：為先天免疫功能不足、經常出現嚴重感染的患者提供替代療法，例如注射免疫球蛋白。

若您長期受到不明原因的紅腫、痕癢或反覆感染困擾，建議尋求免疫及過敏病科醫生作進一步評估。

什麼情況下要看免疫及過敏病科醫生？

免疫及過敏病科醫生建議，當患者的臨床症狀反覆發作，且一般內科治療效果未如理想時，應考慮進行專科檢查。及早介入不僅能改善生活質素，更能避免接觸潛在的致命過敏原。以下症狀或情況是身體發出的警號，應盡快求診：

  • 出現嚴重過敏反應（Anaphylaxis），如呼吸困難、血壓下降或喉嚨腫脹。
  • 患有難以控制的嚴重氣喘、慢性蕁麻疹（風癩）或異位性皮炎（濕疹）。
  • 懷疑對特定食物、昆蟲叮咬或藥物有過敏反應。
  • 持續出現非感染性的過敏性鼻炎（鼻敏感）或結膜炎。
  • 頻繁患上肺炎、鼻竇炎或其他嚴重的反覆性感染，懷疑免疫力低下。
  • 對日常生活環境中的粉塵、黴菌或寵物皮屑產生嚴重的過敏反應。

免疫及過敏病科醫生的診症收費多少？公私營免疫及過敏病科醫生收費比較？

在考慮香港免疫及過敏病科醫生邊個好時，收費往往是關鍵考量。由於免疫學檢查涉及多項化驗，公私營醫療體系的成本差異頗大。

私營免疫及過敏病科服務收費標準：

私家專科醫生的診症費受診所地點及醫生資歷影響，單次會診通常不包含過敏測試費用。私營市場的特點是預約時間快，能提供較多元化的過敏測試（如組份診斷技術）。

服務項目 私家診所/醫院估計收費 (HKD)
專科醫生首次診症費 $1,000 – $3,000
皮膚點刺測試 (每項或每組) $800 – $2,500
血液過敏測試 (IgE) $2,000 – $6,000
脫敏治療 (每劑或每月) $1,500 – $4,000

公營免疫及過敏病科服務收費標準：

公立醫院的免疫及過敏病科多設於大型地區醫院的內科門診。雖然收費極低，但市民需留意專科門診的輪候時間通常較長。

服務項目 符合資格人士收費 (HKD)
首次診症 $135
其後每次診症 $80
每種處方藥物 (16星期為限) $15
注射/特殊化驗費用 按醫管局既定收費

香港免疫及過敏病科醫生診所名單及公私營選擇指南

公營醫院/門診服務名單

港島區

醫院名稱 地址 聯絡資訊 服務時間
瑪麗醫院 香港薄扶林道 102 號 電話: 2255 4186 / 2255 4189
傳真: 2255 3018 / 2255 3030		 星期一至五: 上午九時至下午五時
星期六: 上午九時至下午一時
律敦治醫院 香港灣仔皇后大道東266號 電話: 2291 1888
傳真: 2291 1891		 星期一至五: 上午九時至下午五時
東華東院 香港銅鑼灣東院道 19 號 電話: 2162 6022 / 2162 6023
傳真: 2915 0979		 星期一至五: 上午九時至下午五時
星期六: 上午九時至下午一時

九龍區

醫院名稱 地址 聯絡資訊 服務時間
明愛醫院 九龍深水埗永康街 111 號 電話: 3408 7096
傳真: 2959 1404		 星期一至五: 上午九時至下午五時
廣華醫院 九龍窩打老道 25 號 電話: 2242 6624
傳真: 2384 0923		 星期一至五: 上午九時至下午五時
星期六: 上午九時至下午一時
瑪嘉烈醫院 九龍荔枝角瑪嘉烈醫院路2-10號 電話: 2990 3871
傳真: 2990 3970		 星期一至五: 上午九時至下午五時
星期六: 上午九時至下午一時
伊利沙伯醫院 九龍加士居道30號 電話: 3506 6635
傳真: 3506 5790		 星期一至五: 上午九時至下午五時
星期六: 上午九時至下午一時
基督教聯合醫院 九龍觀塘協和街 130 號 電話: 3949 5555
傳真: 2949 6696		 星期一至五: 上午九時至下午五時

新界區

醫院名稱 地址 聯絡資訊 服務時間
北區醫院 新界上水保健路 9 號 電話: 2683 7523
傳真: 2683 7525		 星期一至五: 上午九時至下午一時, 下午二時至下午五時
威爾斯親王醫院 新界沙田銀城街 30-32 號 電話: 3505 2493
傳真: 3505 4603		 星期一至五: 上午九時至下午五時
將軍澳醫院 將軍澳坑口寶寧里 2 號 電話: 2208 0576
傳真: 2274 4065		 星期一至五: 上午九時至下午五時
仁濟醫院 新界荃灣仁濟街 7-11 號 電話: 2417 5888
傳真: 2439 0796		 星期一至五: 上午九時至下午五時
星期六: 上午九時至下午一時

私立醫院免疫及過敏病科部分醫生名單

港島區

醫院/診所名稱 地址 電話 醫生清單
過敏病及哮喘診療中心 香港中環遮打道10號太子大廈1428室 2818 0180
  • 鄔揚源醫生 (Dr. Wu Adrian Young Yuen)
香港過敏醫療中心 (SeeClinic) 香港中環皇后大道中33號萬邦行11樓1103室 2882 8212
  • 陳偉明醫生 (Dr. Chan Wai Ming)
養和醫院 (過敏病科中心) 香港跑馬地山村道2號養和醫院李樹培院9樓 2835 8430
  • 何學工醫生 (Dr. Ho Hok Kung)
  • 李德康醫生 (Dr. Lee Tak Hong) – *過敏病科中心主任
瑪麗醫院 (內科/私家服務) 香港薄扶林薄扶林道102號瑪麗醫院 2855 4149
  • 陳育達醫生 (Dr. Chan Yuk Tat)
  • 李曦醫生 (Dr. Li Philip Hei)

什麼情況下需要看「免疫及過敏病科」專科醫生？

當你出現反覆發作且原因不明的過敏症狀時，如嚴重的濕疹、哮喘、長期蕁麻疹（風癩）、食物過敏、藥物過敏或昆蟲叮咬過敏，建議尋求免疫及過敏病科醫生的診斷。專科醫生能透過過敏原測試（如皮膚點刺試驗或血液 IgE 檢查）找出病因，並提供精準的脫敏治療方案，而非僅僅緩解症狀。

香港有哪些著名的免疫及過敏病科中心？

香港私家醫療體系中，養和醫院的過敏病科中心最為知名，擁有多位資深專科醫生；此外，中環與尖沙咀亦有許多專注於過敏病及哮喘的私家診療中心。公立醫院方面，瑪麗醫院是該專科的重要教學與培訓基地，提供高度專業的免疫系統疾病治療。

免疫及過敏病科提供的「脫敏治療」有效嗎？

脫敏治療（或稱免疫治療）是目前唯一能從根本上改變過敏體質的治療方法。醫生會讓患者循序漸進地接觸微量過敏原，使免疫系統產生耐受性。這對於塵蟎、花粉過敏及特定哮喘患者效果顯著，能有效減少長期藥物依賴，是免疫及過敏病科的核心技術之一。

預約私家醫院的免疫及過敏病科門診需要轉介信嗎？

在香港私家醫療服務中，預約免疫及過敏病科專科通常不需要轉介信。然而，如果你打算申請醫療保險索償，大部分保險公司會要求患者先持有普通科醫生的轉介信。建議在預約前先查閱你的保險條款或諮詢保險經紀，以確保診療費用獲得保障。

免疫及過敏病科醫生如何診斷「系統性免疫疾病」？

除了過敏症，該專科也負責處理免疫系統失調導致的疾病（如紅斑狼瘡、類風濕性關節炎等）。醫生會結合臨床症狀、詳細病歷以及多項血液免疫學指標（如 ANA 抗體檢查）進行綜合分析。透過本文整理的官方連結，你可以直接在醫院官網查看該科室的專業範疇與檢測項目。

