「電子奶咀」易致斜視弱視嚴重可失明 6大症狀注意常揉眼高危 家長必學4招預防
兒童過度睇屏幕 增斜視風險
本港醫生團隊早前於《香港醫學雜誌》發表報告¹，分析4宗急性共同性斜視個案，患者年齡介乎8至17歲。當中一名10歲女童每日使用手機長達8小時，最終出現嚴重「鬥雞眼」情況，需接受眼球對準手術。報告指，患者在治療期間仍不願停止使用手機，導致情況無法改善。研究認為，過度使用電子產品、近距離睇螢幕時間過長，與急性共同性內斜視可能有關。
隨着小朋友對電子產品的依賴愈來愈深，「電子奶咀」現象普遍，斜視與弱視問題亦愈為常見。根據資料，本港嬰幼兒至8歲兒童，約有2%至4%患有弱視，另有3.11% 6至8歲兒童患有斜視，高於新加坡及南韓等其他亞洲國家¹。至於近視更為普遍，中文大學醫學院研究顯示，2015至2019年間，本港約24％兒童患有近視，但到2021年疫情後，比例升至逾36%，當中6歲兒童每4個就有1個患近視²。
斜視弱視不理 或釀永久傷害
斜視與弱視的成因可包括眼球肌肉協調異常、屈光不正（如遠視或散光）、遺傳因素，或長期單眼使用等。斜視不但影響外觀，亦會令雙眼難以正常協調，長遠可導致立體視覺缺失，影響閱讀、手眼協調及距離判斷，部分情況更會演變成弱視。弱視是指眼睛本身結構正常，但視力未能正常發育，即使戴上眼鏡亦難以改善；若未能及早識別並介入治療，或會錯過矯正黃金期，患眼更有可能出現功能性失明，對視力造成永久影響。
8大斜視弱視常見病徵
斜視與弱視的病徵有時並不明顯，特別是在早期或嬰幼兒階段，家長容易忽略，直至子女出現學習或行為問題才發現，以下是常見徵狀：
- 雙眼無法同時注視同一方向，出現偏斜
- 眼睛間歇性偏向內側或外側，疲勞時更為明顯
- 經常歪頭、單眼看東西或遮蓋一眼
- 容易撞到障礙物或行走方向不穩
- 瞇眼、皺眉或貼近屏幕觀看
- 經常揉眼、眼睛發紅
- 閱讀及觀看時容易出現視覺疲勞或專注力下降
- 學習速度較慢，手眼協調能力較差
4招預防斜視弱視
斜視與弱視雖多在幼年時期出現，但若能及早建立良好習慣，配合定期檢查，大多可有效預防或及早矯正，是家長可參考以下4大建議：
1. 限制螢幕時間
首先長時間近距離使用手機、平板等電子產品習慣必戒，使用更大的屏幕也有助減低影響。家長亦應為子女設定每日螢幕使用限時，2歲以下兒童避免接觸螢幕，2至6歲每日不多於1小時，小學生則不宜超過2小時。
2. 「20-20-20」用眼法則
美國視光學會建議遵守「20-20-20」用眼法則，有助舒緩眼睛疲勞，每用眼20分鐘，望向20呎（約6米）外的遠方景物20秒，以放鬆眼內睫狀肌，減少因長時間近距離用眼引起的調節障礙。家長可透過設定提醒或陪同遠望，培養習慣。
3. 每日戶外活動2小時
中大醫學院眼科及視覺科學學系指出，多進行戶外活動及適量接觸陽光，有助促進視網膜分泌多巴胺，從而抑制眼球過度增長，對預防近視及減慢度數加深均有正面作用。建議學童每日應有約2小時、或每週最少14小時的戶外活動時間，以維持正常視覺發展。
4. 定期進行視力檢查
不少斜視或弱視個案在早期徵狀並不明顯，容易被家長忽略，直至病情加重或影響學習才被發現。專家建議，兒童應於3歲左右接受首次眼科評估，其後每半年至一年定期檢查一次；如有家族眼疾病史，則應更早開始監察。
定期檢查有助及早發現屈光不正、眼位偏差、視力發展遲緩等問題。由於視力發育黃金期主要在0至8歲，越早介入治療，效果越理想，亦能大大減低日後出現永久視力障礙的風險。
現時衞生署家庭健康服務為4至5歲的兒童提供「學前兒童視力普查」服務，另外楷和醫療集團亦提供兒童視力檢查計劃，為4至17歲兒童及青少年提供全面視力評估。計劃由眼科專科醫生及視光師主理，涵蓋視力、屈光、眼球協調、立體視覺、色覺、眼底健康等多項重點檢查，並設有兒童近視控制及驗配眼鏡服務。
計劃內容包括*：
- 眼科專科醫生視力評估及方案建議
- 初步電腦度數評估
- 眼壓評估
- 斜視、弱視檢查
- 屈光度數檢測 (包括近視、遠視、散光度數檢查)
- 立體視覺檢測
- 顏色視覺測試 (包括色弱測試)
- 裂隙鏡檢查
- 放大瞳孔眼底檢查
- 眼睛內外健康檢查 (外眼及視網膜檢查)
- 眼底照片拍照
了解更多兒童視力資訊：https://chiron.care/health-info/children-strabismus%20.html
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¹ Acute acquired esotropia during the COVID‑19 pandemic: four case reports. Hong Kong Med J. 2023 Apr;29(2):165–7. doi:10.12809/hkmj219856.
² Prevalence of Myopia in Children Before, During, and After COVID‑19 Restrictions in Hong Kong. JAMA Network Open. 2023 Mar 22;6(3):e2314080. doi:10.1001/jamanetworkopen.2023.4080.