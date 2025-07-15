「電子奶咀」易致斜視弱視嚴重可失明 6大症狀注意常揉眼高危 家長必學4招預防

現今小朋友愈來愈早接觸電子產品，手機、平板變成「電子奶咀」，長時間近距離看螢幕，除了加劇近視，更可能誘發斜視與弱視，若未及早識別和治療，嚴重可致永久視力受損，甚至功能性失明。兒童視力發育黃金期主要在0至8歲，家長應留意以下8大警號，並透過4招預防，助子女培養良好的用眼習慣。

