香港內分泌及糖尿科醫生邊個好？公立醫院、私家醫院、診所收費及名單一覽
香港內分泌及糖尿科醫生邊個好目錄
內分泌及糖尿科醫生的定義及職責
內分泌及糖尿科專門診斷及治療與荷爾蒙（激素）及新陳代謝相關的疾病。人體依賴內分泌系統分泌各種荷爾蒙來調節生理機能，當系統失調時，便會引發糖尿病、甲狀腺問題等代謝性疾病。此專科醫生能透過專業剖析，為患者制定藥物治療或生活模式建議，以達到最佳的治療效益。此專科服務範圍廣泛，主要處理以下領域：
什麼情況下要看內分泌及糖尿科醫生？
內分泌疾病的症狀往往比較隱蔽，若在日常生活中出現以下警號，應考慮諮詢專科醫生以防延誤病情：
- 出現典型糖尿病徵，如頻繁口渴、小便次數增多、體重下降或傷口癒合緩慢。
- 頸部出現腫塊、感到壓迫感或吞嚥困難。
- 持續感到疲倦、畏寒、怕熱或情緒波動巨大。
- 體重在短時間內出現非預期的劇烈波動。
- 女性出現月經週期嚴重紊亂或多毛症等荷爾蒙失調表現。
內分泌及糖尿科醫生的診症收費多少？公私營內分泌及糖尿科醫生收費比較？
內分泌及糖尿科的治療往往涉及長期跟進。了解公私營選擇的收費差異，有助於患者規劃長遠的醫療預算。
公立內分泌及糖尿科服務收費：
公立醫院的服務收費由政府大幅資助，主要針對符合資格人士。患者通常需要經由普通科門診轉介：
|服務項目
|符合資格人士收費（參考）
|專科門診首次診症費
|HK$135 其後每次續診費HK$80
|每種處方藥物（每16星期份量內）
|HK$15 備註：非符合資格人士（非香港居民）之專科門診診症費用約為每次 HK$1,190，藥費另計。
私家內分泌及糖尿科服務收費：
私營機構在收費上差異極大，診症費受醫生名氣、診所地點及檢查項目影響。以下為市場常見的預算範圍：
|檢查或診症項目
|預計收費範圍（HKD）
|收費影響因素
|專科醫生診症費
|HK$800 – HK$3,000
|視乎醫生資歷及診所地段。
|糖化血色素 (HbA1c) 檢測
|HK$300 – HK$600
|用於評估過去三個月血糖水平。
|甲狀腺超聲波檢查
|HK$1,500 – HK$3,500
|視乎儀器規格及診斷性質。
香港內分泌及糖尿科醫生診所名單及公私營選擇指南
公立醫院內分泌及糖尿科
港島區
九龍區
|醫院名稱
|地址
|電話號碼
|服務時間
|明愛醫院
|九龍深水埗永康街 111 號
|3408 7096
|周一至五: 09:00-17:00
|廣華醫院
|九龍窩打老道 25 號
|2242 6624
|周一至五: 09:00-17:00；周六: 09:00-13:00
|聖母醫院
|九龍黃大仙沙田坳道 118 號
|2354 2202
|周一至五: 09:00-17:00；周六: 09:00-13:00
|瑪嘉烈醫院
|九龍荔枝角瑪嘉烈醫院路 2-10 號
|2990 3871
|周一至五: 09:00-17:00；周六: 09:00-13:00
|伊利沙伯醫院
|九龍加士居道 30 號
|3506 6635
|周一至五: 09:00-17:00；周六: 09:00-13:00
|基督教聯合醫院
|九龍觀塘協和街 130 號
|3949 5555
|周一至五: 09:00-17:00
新界區
部分私家醫院內分泌及糖尿科醫生名單
港島區
|醫院/診所名稱
|地址
|電話號碼
|醫生名稱
|養和醫院
|香港中環干諾道中30-32號莊士大廈2樓
|2523 7807
|
|內分泌糖尿及骨質疏鬆中心
|香港中環畢打街1-3號中建大廈7樓709室
|2525 3331
|
|甲狀腺及內分泌外科中心
|香港中環德輔道中71號永安集團大廈1506B室
|2521 1822
|
九龍區
新界區
|醫院/診所名稱
|地址
|電話號碼
|醫生名稱
|仁安醫院
|新界沙田大圍富健街18號
|2608 3388
|
香港內分泌及糖尿科醫生邊個好？如何選擇合適的醫生？
選擇合適的內分泌及糖尿科醫生時，應優先考慮醫生的臨床經驗、診所設備（如是否提供即時糖化血色素檢測）以及醫患溝通。建議患者根據病症（如糖尿病、甲狀腺或荷爾蒙失調）參考專業診所名單，並對比公私營醫療的診症時間與便利性，選擇能提供長遠治療方案的註冊醫生。
內分泌及糖尿科診症收費如何？公私營醫院收費有什麼分別？
香港內分泌及糖尿科收費因機構性質而異：公立醫院專科門診首次診症收費為 HK$135，續診為 HK$80；私家專科醫生診症費則介乎 HK$800 至 HK$3,000 不等，且不包括化驗及藥費。患者在進行公私營選擇時，應考慮治療的長期負擔能力及病情緊急程度。
什麼徵狀代表需要求診內分泌及糖尿科醫生？
內分泌系統負責調節全身荷爾蒙，常見求診訊號包括：頻繁口渴且體重不明下降（糖尿病徵兆）、頸部腫脹或吞嚥困難（甲狀腺問題）、持續疲倦、怕冷怕熱，或女性出現月經失調、多毛症等荷爾蒙紊亂表現。若出現上述症狀，建議盡快向專科醫生查詢。
公立醫院內分泌及糖尿科名單包含哪些主要醫院？
全港公營醫療系統均設有內分泌及糖尿科服務，主要醫院名單包括：港島區的瑪麗醫院及律敦治醫院；九龍區的廣華醫院、伊利沙伯醫院及瑪嘉烈醫院；新界區則有威爾斯親王醫院及北區醫院等。患者通常需經由普通科門診轉介方可預約。
糖尿病患者在私家診所進行跟進有什麼優勢？
相比公營服務，私家內分泌及糖尿科診所（如養和、仁安或各區專科中心）的優點在於輪候時間極短，能提供更具針對性的檢查（如快速 HbA1c 檢測及甲狀腺超聲波）及更頻密的隨訪監控。對於需要嚴格血糖控制或處理複雜併發症的患者，私營選擇能提供較高的靈活性。
如何查詢全港內分泌及糖尿科醫生名單及診所地址？
市民可瀏覽衛生署或香港醫務委員會的註冊醫生名單，亦可參考《日日健康》整合的私家醫院及專科中心名單，當中詳細列出中環、旺角及沙田等地的醫生姓名、診所地址及電話。在預約前，建議先致電詢問最新的收費標準及所需攜帶的檢查報告。