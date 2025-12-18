內分泌及糖尿科

香港內分泌及糖尿科醫生邊個好？公立醫院、私家醫院、診所收費及名單一覽

香港現時約有80餘名內分泌及糖尿科註冊醫生。面對如此廣泛的內分泌及糖尿科服務選擇，市民往往難以抉擇：香港內分泌及糖尿科醫生邊個好？《日日健康》編輯團隊整合公立醫院及私家醫院資料，詳細比較收費差異，提供內分泌及糖尿科醫生診所名單，助你找到合適的內分泌及糖尿科醫生。

全港內分泌及糖尿科醫生名單

內分泌及糖尿科醫生的定義及職責

內分泌及糖尿科專門診斷及治療與荷爾蒙（激素）及新陳代謝相關的疾病。人體依賴內分泌系統分泌各種荷爾蒙來調節生理機能，當系統失調時，便會引發糖尿病、甲狀腺問題等代謝性疾病。此專科醫生能透過專業剖析，為患者制定藥物治療或生活模式建議，以達到最佳的治療效益。此專科服務範圍廣泛，主要處理以下領域：

  • 糖尿病管理：治療各類型糖尿病及其併發症，如視網膜病變或腎臟問題。
  • 甲狀腺功能異常：診治甲狀腺亢進、減退及結節等影響代謝率的病症。
  • 代謝性骨骼疾病：針對骨質疏鬆症進行診斷及骨密度管理。
  • 腎上腺及垂體疾病：處理影響血壓、水電解質平衡及生長發育的荷爾蒙失調。
  • 代謝綜合症：針對肥胖引發的高血糖高血壓及血脂異常提供專業方案。

什麼情況下要看內分泌及糖尿科醫生？

內分泌疾病的症狀往往比較隱蔽，若在日常生活中出現以下警號，應考慮諮詢專科醫生以防延誤病情：

  • 出現典型糖尿病徵，如頻繁口渴、小便次數增多、體重下降或傷口癒合緩慢。
  • 頸部出現腫塊、感到壓迫感或吞嚥困難。
  • 持續感到疲倦、畏寒、怕熱或情緒波動巨大。
  • 體重在短時間內出現非預期的劇烈波動。
  • 女性出現月經週期嚴重紊亂或多毛症等荷爾蒙失調表現。

內分泌及糖尿科醫生的診症收費多少？公私營內分泌及糖尿科醫生收費比較？

內分泌及糖尿科的治療往往涉及長期跟進。了解公私營選擇的收費差異，有助於患者規劃長遠的醫療預算。

公立內分泌及糖尿科服務收費：

公立醫院的服務收費由政府大幅資助，主要針對符合資格人士。患者通常需要經由普通科門診轉介：

服務項目 符合資格人士收費（參考）
專科門診首次診症費 HK$135 其後每次續診費HK$80
每種處方藥物（每16星期份量內） HK$15 備註：非符合資格人士（非香港居民）之專科門診診症費用約為每次 HK$1,190，藥費另計。

私家內分泌及糖尿科服務收費：

私營機構在收費上差異極大，診症費受醫生名氣、診所地點及檢查項目影響。以下為市場常見的預算範圍：

檢查或診症項目 預計收費範圍（HKD） 收費影響因素
專科醫生診症費 HK$800 – HK$3,000 視乎醫生資歷及診所地段。
糖化血色素 (HbA1c) 檢測 HK$300 – HK$600 用於評估過去三個月血糖水平。
甲狀腺超聲波檢查 HK$1,500 – HK$3,500 視乎儀器規格及診斷性質。

香港內分泌及糖尿科醫生診所名單及公私營選擇指南

公立醫院內分泌及糖尿科

港島區

醫院名稱 地址 電話號碼 服務時間
瑪麗醫院 香港薄扶林道 102 號 2255 4186 周一至五: 09:00-17:00；周六: 09:00-13:00
律敦治醫院 香港灣仔皇后大道東 266 號 2291 1888 周一至五: 09:00-17:00
東華東院 香港銅鑼灣東院道 19 號 2162 6022 周一至五: 09:00-17:00；周六: 09:00-13:00
東華醫院 香港上環普仁街 12 號 2589 8606 周一至五: 09:00-17:00

九龍區

醫院名稱 地址 電話號碼 服務時間
明愛醫院 九龍深水埗永康街 111 號 3408 7096 周一至五: 09:00-17:00
廣華醫院 九龍窩打老道 25 號 2242 6624 周一至五: 09:00-17:00；周六: 09:00-13:00
聖母醫院 九龍黃大仙沙田坳道 118 號 2354 2202 周一至五: 09:00-17:00；周六: 09:00-13:00
瑪嘉烈醫院 九龍荔枝角瑪嘉烈醫院路 2-10 號 2990 3871 周一至五: 09:00-17:00；周六: 09:00-13:00
伊利沙伯醫院 九龍加士居道 30 號 3506 6635 周一至五: 09:00-17:00；周六: 09:00-13:00
基督教聯合醫院 九龍觀塘協和街 130 號 3949 5555 周一至五: 09:00-17:00

新界區

醫院名稱 地址 電話號碼 服務時間
北區醫院 新界上水保健路 9 號 2683 7523 周一至五: 09:00-13:00、14:00-17:00
威爾斯親王醫院 新界沙田銀城街 30-32 號 3505 2493 周一至五: 09:00-17:00
將軍澳醫院 將軍澳坑口寶寧里 2 號 2208 0576 周一至五: 09:00-17:00
仁濟醫院 新界荃灣仁濟街 7-11 號 2417 5888 周一至五: 09:00-17:00；周六: 09:00-13:00

部分私家醫院內分泌及糖尿科醫生名單

港島區

醫院/診所名稱 地址 電話號碼 醫生名稱
養和醫院 香港中環干諾道中30-32號莊士大廈2樓 2523 7807
  • 楊俊業醫生
內分泌糖尿及骨質疏鬆中心 香港中環畢打街1-3號中建大廈7樓709室 2525 3331
  • 龔慧慈醫生
甲狀腺及內分泌外科中心 香港中環德輔道中71號永安集團大廈1506B室 2521 1822
  • 陳諾醫生

九龍區

醫院/診所名稱 地址 電話號碼 醫生名稱
佐敦專科醫療中心 九龍彌敦道238號16樓05-09室 3549 6979
  • 曾文和醫生
確進醫療 (旺角) 九龍旺角朗豪坊辦公大樓54樓01-06室 2120 6115
  • 陳重娥醫生

新界區

醫院/診所名稱 地址 電話號碼 醫生名稱
仁安醫院 新界沙田大圍富健街18號 2608 3388
  • 黃毅鵬醫生
  • 張富強醫生
  • 蔡建霖醫生
  • 馮麗明醫生

香港內分泌及糖尿科醫生邊個好？如何選擇合適的醫生？

選擇合適的內分泌及糖尿科醫生時，應優先考慮醫生的臨床經驗、診所設備（如是否提供即時糖化血色素檢測）以及醫患溝通。建議患者根據病症（如糖尿病、甲狀腺或荷爾蒙失調）參考專業診所名單，並對比公私營醫療的診症時間與便利性，選擇能提供長遠治療方案的註冊醫生。

內分泌及糖尿科診症收費如何？公私營醫院收費有什麼分別？

香港內分泌及糖尿科收費因機構性質而異：公立醫院專科門診首次診症收費為 HK$135，續診為 HK$80；私家專科醫生診症費則介乎 HK$800 至 HK$3,000 不等，且不包括化驗及藥費。患者在進行公私營選擇時，應考慮治療的長期負擔能力及病情緊急程度。

什麼徵狀代表需要求診內分泌及糖尿科醫生？

內分泌系統負責調節全身荷爾蒙，常見求診訊號包括：頻繁口渴且體重不明下降（糖尿病徵兆）、頸部腫脹或吞嚥困難（甲狀腺問題）、持續疲倦、怕冷怕熱，或女性出現月經失調、多毛症等荷爾蒙紊亂表現。若出現上述症狀，建議盡快向專科醫生查詢。

公立醫院內分泌及糖尿科名單包含哪些主要醫院？

全港公營醫療系統均設有內分泌及糖尿科服務，主要醫院名單包括：港島區的瑪麗醫院及律敦治醫院；九龍區的廣華醫院、伊利沙伯醫院及瑪嘉烈醫院；新界區則有威爾斯親王醫院及北區醫院等。患者通常需經由普通科門診轉介方可預約。

糖尿病患者在私家診所進行跟進有什麼優勢？

相比公營服務，私家內分泌及糖尿科診所（如養和、仁安或各區專科中心）的優點在於輪候時間極短，能提供更具針對性的檢查（如快速 HbA1c 檢測及甲狀腺超聲波）及更頻密的隨訪監控。對於需要嚴格血糖控制或處理複雜併發症的患者，私營選擇能提供較高的靈活性。

如何查詢全港內分泌及糖尿科醫生名單及診所地址？

市民可瀏覽衛生署或香港醫務委員會的註冊醫生名單，亦可參考《日日健康》整合的私家醫院及專科中心名單，當中詳細列出中環、旺角及沙田等地的醫生姓名、診所地址及電話。在預約前，建議先致電詢問最新的收費標準及所需攜帶的檢查報告。

