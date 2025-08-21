文房四寶｜一家人三個專科、四位醫生 爸爸守公院急症前線 兩兒做骨科 媳婦婦產科
文志賢是威爾斯親王醫院顧問醫生（急症室），他也是明愛醫院副顧問醫生（骨科及創傷科）文樂邦及駐院專科醫生（骨科及創傷科）文樂駿的爸爸，亦是威爾斯親王醫院副顧問醫生（婦產科）黃露的老爺。一個醫生家庭，涵蓋三個專科，雖然他們在不同部門工作，醫者的初心卻一脈相承。
爸爸行醫四十載 堅守急症前線
文志賢於1986年畢業，為中文大學第一屆畢業生，明年行醫將滿四十載。他擁有豐富的前線救人經驗，曾任多間公立醫院行政總監，負責管理醫院的整體發展及運作。文醫生本已於2021年退休，永不言休的他仍選擇以兼職方式留守前線。他深信：「幫到身邊的人，其實是最開心的事，做人本應如此。」
他形容急症科講求快而準，醫生除了知識與技巧，最重要是同理心：「其實病人很想你明白他有什麼問題、有什麼擔心。如果你能讓他知道你明白他的話、他現在的心情、有什麼擔心、顧慮，他對你的信任會大很多。」在文房四寶中，他以「墨」喻己，認為墨水象徵醫者知識，提醒自己要不斷更新，持續進步。
受父薰陶從醫 兩兄弟行骨科路
哥哥文樂邦是明愛醫院副顧問醫生，弟弟文樂駿則為駐院專科醫生，兩人皆屬骨科與創傷科。哥哥稱，小時候經常覺得爸爸突然要上班，不像其他爸爸媽媽，而兄弟倆自小受父親薰陶，陪父親到醫院與參與義工服務，耳濡目染下，自然走上醫路，弟弟指：「小學一二年級問你長大之後想做什麼，我已經寫了醫生。」
至於骨科特別之處，哥哥文樂邦認為骨科遇到的個案很多時是立竿見影，病人斷腳入院，手術後出院已經可以拎柺杖行路，或者拿用助行架行路，對於醫生來說成功感是很大。他形容醫生會在醫療團隊裡提出一些方向，故以「筆」形容自己。
弟弟文樂駿則分享，骨科可接觸各年齡層病人，由小朋友去到老人家，會遇見不同難題，「要將哪一塊骨放在哪一塊骨，再拿一些東西去連在一起，我覺得成就感很高。」他以「紙」形容自己，因很多時候聽到爸爸、哥哥的經歷，會像一張紙般吸收，也希望可以傳授給後輩，幫助更多的病人。
幸運夫妻倆皆從醫
哥哥文樂邦的太太黃露則是婦產科醫生，兩人育有兩名分別五歲及七歲子女。他笑言「很多醫生都說，如果另一半不是這一行，很難明白為什麼半夜不在，星期六、日又要上班，很幸運另一半也是做醫生。」黃露表示，婦產科除了接生，還會做產前診斷、宮內手術、處理內科病孕婦的情況等，助媽媽順利度過產程。由於自己在家裡都會當值，有時候聽當她收到電話，小孩也會緊張及好奇地問：「是不是要回醫院救人？」
黃露現時同時肩負教學，培育新一代醫學生與助產士，「可以將經驗技術教給其他人是很有意義的事。」她選擇以「硯」代表自己，象徵磨練與孕育：「希望我可以成為一台好的硯，迎接更多新生命。」