飲多啲暖水丨飲凍水好過飲暖水？3大情境最啱飲凍水
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飲凍水經常被認為對健康有害，但事實原來對身體有好處，甚至比熱水更有益？根據專家分析，特定情況下飲用凍水反而有益。《日日健康》為大家整理出三種情況下飲凍水對身體有好處！
飲凍水情境1. 運動後有助於降溫
研究顯示，運動後飲用凍水可以有效降低身體核心溫度，促進身體更快恢復並提高運動表現。國際運動營養學會期刊的一項研究發現，受試者在運動後飲用凍水，比飲用室溫水更能快速降低體溫。
飲凍水情境2. 脫水後更有效補充水分
國際臨床與實驗醫學期刊的研究指出，脫水狀態下飲用冷水更能迅速補充水分，尤其是約16°C的水最為適合。相比之下，飲用58°C的熱水則會導致出汗量增加，使水分流失加劇。
飲凍水情境3. 提高新陳代謝
美國國家衛生院的研究結果顯示，飲用500毫升3°C的冷水後，成人的新陳代謝率平均提高了4.5%，並持續約60分鐘。其他類型的水則未能達到相同效果。
雖然飲凍水有不少好處，但短時間內大量飲凍水，可能對健康造成不良影響！
飲凍水壞處1. 容易引發偏頭痛
研究顯示，部分人群在飲用凍水後容易出現偏頭痛，尤其是本身易患偏頭痛的人。這是因為飲凍水時，冷縮熱脹的刺激可能加劇上顎黏膜和血管的收縮，從而引發頭痛。
飲凍水壞處2. 加重感冒和鼻塞症狀
美國國家生物技術資訊中心的研究表明，感冒時飲用凍水可能使鼻涕變得更加濃稠，進而加重鼻塞症狀。因此，感冒期間建議多飲用溫水或常溫水以減少不適。
飲凍水壞處3. 影響消化系統
快速大量飲用凍水還可能對消化系統造成負擔，導致消化道痙攣等問題。尤其是在炎熱的夏天，消暑的凍飲如果攝入過多，可能會對消化系統產生不良影響。
總體來看，飲凍水在某些情況下對身體有益，但飲用時需要適量，並根據個人體質選擇合適的飲用方式。