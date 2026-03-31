去廁所坐足半個鐘？如廁碌手機痔瘡風險高5成 哈佛研究警告盡快戒！教3招遠離痔瘡

去廁所坐久一點，順便玩Instagram碌廢片？小心這個看似無害的日常習慣，會讓你「坐出禍」！現代人手機機不離手，不少人連如廁都要帶入去解悶。然而，美國哈佛大學醫學院及貝斯以色列女執事醫療中心的研究證實，如廁時使用智能手機，會顯著增加患上痔瘡的風險，隨時讓你痛不欲生。

