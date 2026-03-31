去廁所坐足半個鐘？如廁碌手機痔瘡風險高5成 哈佛研究警告盡快戒！教3招遠離痔瘡
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去廁所坐久一點，順便玩Instagram碌廢片？小心這個看似無害的日常習慣，會讓你「坐出禍」！現代人手機機不離手，不少人連如廁都要帶入去解悶。然而，美國哈佛大學醫學院及貝斯以色列女執事醫療中心的研究證實，如廁時使用智能手機，會顯著增加患上痔瘡的風險，隨時讓你痛不欲生。
如廁碌手機痔瘡風險高46%
為了找出手機與痔瘡的關聯，研究團隊邀請了125名成年參與者填寫關於如廁時手機使用習慣的問卷，並進行數據分析。在排除了年齡、性別、體重指標（BMI）、運動量、如廁用力程度以及膳食纖維攝取量等多項生活干擾變數後，發現單單是「如廁時使用智能手機」這個動作，就與痔瘡風險增加46%的關聯性。
玩手機易忘記時間坐太耐
研究團隊為參與者進行詳細評估，發現整體有43%的人被確診曾患有痔瘡。數據進一步揭示，高達66%的受訪者有在馬桶上玩手機的習慣。值得注意的是，這批「手機黨」的平均年齡為55.4歲，明顯低於沒有此習慣群組的62.1歲。
帶手機入廁所，最直接的影響就是「忘記時間」。在沒有使用手機習慣的人當中，僅極少數（7.1%）會在馬桶上逗留超過5分鐘；相反，有玩手機習慣的群組中，高達37.3%的人每次如廁超過5分鐘。至於大家都在看什麼？佔比最高的是「閱讀新聞」（54.3%），其次是「瀏覽社交媒體」（44.4%）。這些活動極易令人分散注意力，不知不覺間拉長了坐在馬桶上的時間，令下半身血液循環不良。
專家教3招遠離痔瘡
經常長時間坐在馬桶玩手機會增加生痔瘡風險，專家對此提出3個建議：
1.戒如廁玩手機： 既然看新聞和看社交媒體容易讓人過度專注而忘記時間，專家建議大眾應從根源做起：狠下心腸，拒絕將智能手機等電子產品帶入洗手間，讓如廁過程保持專心。
2.嚴控「辦公」時間： 長時間坐在馬桶上會對盆腔及下半身血管造成沉重負擔，建議養成「速戰速決」的習慣，將每次如廁時間嚴格控制在5分鐘為佳。
3.培養好習慣： 日常生活中應保持充足的體能活動、攝取足夠的膳食纖維以促進腸道蠕動。排便時亦切忌過度用力，結合良好的如廁習慣，才能最有效預防痔瘡。
下次去廁所，記得放低部手機，專心「辦大事」啦！