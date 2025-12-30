啟德醫院｜啟德新急症醫院明年中分階段啟用！伊利沙伯醫院搬遷安排/專科服務/交通配套一覽
啟德醫院（啟德新急症醫院）預計將於 2026 年年中（明年中） 起分階段投入服務。這座全新的大型急症醫院將取代伊利沙伯醫院，成為九龍中聯網的「龍頭醫院」。對於居住在九龍城、黃大仙及油尖旺區的市民來說，最關心的莫過於新醫院何時啟用？伊利沙伯醫院是否會「全搬」？本文為你整合啟德新急症醫院的最新消息、專科服務焦點及交通安排。
啟德醫院目錄
1. 啟德新急症醫院何時啟用？
根據醫院管理局的最新規劃，啟德新急症醫院的工程已進入最後階段。
- 預計啟用時間： 2026 年年中（明年中）起分階段投入服務
- 首階段啟用大樓： 「專科門診大樓」及「腫瘤科大樓」將率先服務市民
- 全面竣工： 餘下的急症大樓、行政大樓及教學大樓預計於 2026 年底至 2027 年完成，屆時急症室及住院服務將陸續遷入
2. 伊利沙伯醫院搬遷安排：新舊交替怎運作？
啟德新急症醫院將承接伊利沙伯醫院的大部分服務。為了確保服務無縫銜接，醫管局採取了「循序漸進」的搬遷策略。
首階段搬遷服務（2026年中起）：
伊利沙伯醫院的專科門診服務將率先轉移至啟德新院，包括：
- 內科
- 外科
- 神經外科
- 家庭醫學專科門診
- 臨床腫瘤科（舊症覆診將搬至新院腫瘤科大樓）
伊利沙伯醫院會「清空」嗎？
不會。雖然大部分急症及住院服務會遷往啟德，但伊利沙伯醫院現址的日間醫療中心新翼（T座）將會保留，繼續為市民提供專科門診、專職醫療及日間服務，方便油尖旺區居民。
3. 啟德醫院設施「5+2」醫療綜合體
啟德新急症醫院總建築樓面面積達 50 萬平方米，規模龐大。它由 5 座大樓組成，並與相鄰的香港兒童醫院透過天橋及隧道連接，組成「5+2」公營醫療綜合體，共享資源。
核心醫療設施數據：
- 病床數量： 提供約 2,400 張住院及日間病床
- 手術室： 設有 37 間手術室
- 急症服務： 全港三大指定創傷中心之一，提供 24 小時急症服務
兩大重點專科中心：
- 腫瘤科中心： 位於獨立的腫瘤科大樓，提供一站式癌症治療，包括放射治療及化療
- 神經科學中心： 專門處理複雜的腦神經科個案，配備先進儀器治療中風及腦部疾病
4. 智慧醫院體驗：免排隊、無紙化
啟德醫院定位為高科技的「智慧醫院」，將大幅改變市民的求診體驗：
- 手機登記與導航： 透過「HA Go」App，病人到達醫院後可自動登記，並獲取實時排隊狀況，無需在診症室外苦候，可到醫院花園或餐廳等候。
- 電子化流程： 引進電子床頭顯示板、電子生命體徵系統（e-Vitals），並利用機械人（AGV）負責運送物資，提升效率。
5. 交通配套：如何前往啟德新急症醫院？
為了配合新醫院啟用，運輸署及巴士公司已計劃優化周邊交通網絡，連接九龍各區。
建議新增/改道巴士路線（預計 2026 年第一季實施）：
- 九巴 15A： 路線將延長，連接慈雲山、九龍東至啟德新急症醫院及兒童醫院
- 城巴 20A： 改經世運道並繞經新醫院，方便油尖旺居民
- 城巴 22： 來回方向繞經新醫院，連接九龍塘（又一城）
小巴與地鐵： 醫院設有小巴站，市民亦可乘搭港鐵至啟德站或宋皇臺站轉乘交通工具。
回到目錄
啟德醫院有急症室嗎？何時開始運作？
有的。啟德新急症醫院設有 24 小時急症室及創傷中心。不過，急症服務預計要待急症大樓於 2026 年底至 2027 年完工後，才會在下一階段投入服務。
我原本在伊利沙伯醫院覆診，需要重新預約嗎？
不需要。醫管局會安排受影響的病人逐步轉至新醫院。在搬遷初期，伊利沙伯醫院的內科、外科等專科門診病人將獲安排轉往啟德新院覆診，院方會透過信件或電話通知具體安排。
啟德醫院地址在哪裡？
啟德新急症醫院位於九龍啟德發展區承昌道，正正位於香港兒童醫院對面。
圖片來源：醫管局