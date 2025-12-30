啟德醫院｜啟德新急症醫院明年中分階段啟用！伊利沙伯醫院搬遷安排/專科服務/交通配套一覽

啟德醫院（啟德新急症醫院）預計將於 2026 年年中（明年中） 起分階段投入服務。這座全新的大型急症醫院將取代伊利沙伯醫院，成為九龍中聯網的「龍頭醫院」。對於居住在九龍城、黃大仙及油尖旺區的市民來說，最關心的莫過於新醫院何時啟用？伊利沙伯醫院是否會「全搬」？本文為你整合啟德新急症醫院的最新消息、專科服務焦點及交通安排。