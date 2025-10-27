基孔肯雅熱｜港錄首宗本地感染　82歲鳳德邨婆婆確診　20座高風險大廈名單+病徵/預防方法拆解

本港錄得首宗基孔肯雅熱本地感染個案，患者為一名居於鑽石山鳳德邨雪鳳樓的82歲婆婆。她於潛伏期內未曾離開香港，衞生防護中心確認屬本地感染，推斷病毒在屋苑範圍內傳播。由於白紋伊蚊的活動範圍約為200米，患者住所周邊共20幢大廈、約8,000戶居民被列為高風險區（詳見下表），當局已展開全區滅蚊及追蹤工作。

