基孔肯雅熱爆發料輸入香港 港人無抗體可致嚴重併發症 注意5大病徵+3招防蚊預防

經蚊子傳播的基孔肯雅熱（Chikungunya）疫情在內地爆發，佛山確診個案已超過3,600宗。世界衞生組織（WHO）日前警告疫情有機會大規模爆發，促請各地政府加強防控措施。有本港傳染病學教授昨日（24日）提醒，預料香港將出現輸入個案，感染後可致持續長達數年的關節痛，部分人甚至有嚴重併發症，呼籲市民應加強防蚊。市民應注意以下4大基孔肯雅熱常見病徵，必學以下3招有效防蚊。

