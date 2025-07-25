基孔肯雅熱爆發料輸入香港 港人無抗體可致嚴重併發症 注意5大病徵+3招防蚊預防
本港料將有輸入個案
本港傳染病學教授指出，香港市民對基孔肯雅熱一般無抗體，預料本港會有輸入個案。雖然基孔肯雅熱死亡率較低，但患者會出現皮疹、關節腫痛等症狀，有40%患者會出現持續多於3個月，甚至數年的關節痛，並導致關節提早退化。
長期病患者及抵抗力較弱的長者要更為小心，若不幸受感染，病毒有機會誘發心臟或腦血管疾病，高風險人士應做好防蚊措施，以減低感染風險。
甚麼是基孔肯雅熱？
基孔肯雅熱是一種經白紋伊蚊或埃及伊蚊蚊子傳播的傳染病，已經在全球一百多個國家被發現，當中包括非洲、亞洲、歐洲、美洲和印度洋及太平洋群島等地。
基孔肯雅熱5大症狀 嚴重關節劇痛或延續數年
基孔肯雅熱潛伏期為 2 至 12 天，5大常見症狀包括：
- 肌肉疼痛
- 噁心
- 頭痛
- 疲倦
- 出紅疹
症狀一般持續數天，但有些患者的關節痛可能會持續數月，甚至數年。大部分患者可以完全痊癒，嚴重症狀及死亡亦屬罕見，但也有患者會出現眼、心臟及神經的嚴重併發症，新生兒、年紀較長人士及長期病患者出現重症風險較高。
基孔肯雅熱經白紋伊蚊傳播
基孔肯雅熱主要透過帶有病毒的雌性伊蚊叮咬而傳染給人類，罕見情況下，病毒經母體傳給新生嬰兒。可傳播基孔肯雅熱的白紋伊蚊屬本港常見的蚊品種，這些蚊子主要在白天活動，而、叮咬高峰期為清晨及黃昏。
根據食環署網頁，本港7月誘蚊器指數較高地區包括馬灣（24.4%）、藍田及秀茂坪（19.7%）、元朗市中心（17.3%）、葵涌（16.2%）等，當中馬灣指蚊達第三級別（最高四級），即白紋伊蚊分布廣泛。
3招有效防蚊措施
目前本港沒有可預防基孔肯雅熱的疫苗，加上蚊傳疾病眾多，最有效的預防方法就是避免被蚊叮咬。以下是3個實用防蚊方法：
1.注意家居防蚊
蚊在吸血後，會尋找積水環境產卵，所以要有效防蚊，必須定期清除家居積水和妥善存放食物及處理垃圾，保持環境衛生。
減少積水方法：
- 每星期為花瓶換水一次
- 避免使用花盆底盤
- 緊蓋貯水器皿
- 確保冷氣機底盤沒有積水
- 把用完的罐子及瓶子放進有蓋的垃圾箱內
2.外出必穿長袖
根據衛生署衛生防護中心¹建議，穿著寬鬆、淺色的長袖上衣及長褲，可預防被蚊子叮咬。
3. 使用驅蚊產品
外出時外露皮膚和衣服應塗上驅蚊產品，減低被蚊叮咬及感染風險。「日本叮叮®」原創防叮配方Cipeller®PMD經實測顯示，成分對白紋伊蚊的驅避率達到最高A級評價。品牌驅蚊系列的產品均嚴選天然植萃或高效安全成分而製，適合「惹蚊用家」安心使用。今次就為大家介紹當中3款大受歡迎的驅蚊產品，針對不同場景和需要提供多種選擇，讓你隨時隨地可按各種需求更替使用不同產品。
1. 全效版配方驅蚊防蟲噴霧 $55/ 70ml
品牌皇牌產品，採用了Cipeller®PMD配方，成分親膚溫和。而PMD驅蚊成分已經獲美國疾控中心推薦使用。 產品於驅蚊測試更獲總評滿級認證，同時獲實驗室證明驅蚊效能長達8小時，更不含DEET和樟腦，是大人及小朋友的蚊怕水首選！
2. 全效驅蚊防蟲貼² $38/ 18片
防蚊貼都內含Cipeller®PMD配方，結合天然檸檬桉油，加上採用3M黏貼，安全可靠。 無需接觸皮膚，貼於衣物、袋或傢具表面即能發揮驅蚊蟲效果，建議每次使用2-4片貼於衣物不同位置上，以達至最佳功效。
3. 全效驅蚊防蟲劑² $45/ 35g
專為常受蚊蟲滋擾的家居/室內環境而設，結合檸檬桉油及Cipeller®PMD配方，無須燃點、無須噴灑，開蓋即能有效驅走蚊、蠓、蚋、蜱、蠅等蚊蟲，對人、寵物較安全及包裝設計相對環保。
如需外出，記得外露的皮膚和衣服塗上驅蚊產品，以減低被蚊叮咬及感染風險。
市面上驅蚊產品眾多，應按自身需求選擇合適的產品。一般建議選用成分天然或有安全認證的產品，適合全家大小使用。
「日本叮叮®」驅蚊系列銷售點：
萬寧、屈臣氏、百佳、惠康、莎莎、松本清、Soda Mall、city‘super、HKTVmall、南華藥房及各大藥行有售
部分產品只限於指定零售商或藥房藥行有售，詳情可致電或到官網查詢。
購買連結：
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了解更多產品資訊可以瀏覽日本叮叮®官網：www.japandingding.com 或致電 (852) 27870066查詢。
¹ https://www.chp.gov.hk/tc/healthtopics/content/24/6122.html
²香港除害劑註冊編號：1P198(VP)