基孔肯雅熱｜港現首宗個案12歲男童確診發燒出皮疹 本港或現小規模傳播必做3招預防

衞生署衞生防護中心今日（2日）公布，今年本港錄得首宗輸入基孔肯雅熱個案，患者為一名居於觀塘的12歲男童，早前曾與母親到佛山順德旅遊，返港後出現發燒及皮疹等病徵，送院接受檢測後證實感染基孔肯雅熱病毒。患者情況穩定，暫無嚴重病徵，衛生署已通報廣東省衛生當局作後續調查，並呼籲市民做足3招預防。