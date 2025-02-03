社區藥房｜基層醫療下社區藥房肩負重任 藥劑師守第一線解決小病小痛

隨著本港人口老化和非傳染性疾病患者持續增加，公營醫療系統超負荷、病人輪候時間過長等問題一直難以解決。為應對目前困局，最新一份《施政報告》提及多項醫療相關措施 ，包括全方位推進基層醫療發展，制訂社區藥物名冊及推出社區藥房計劃，務求令「小病小痛」留在社區，方便市民及病人獲得及時適切的處理。

