社區藥房｜基層醫療下社區藥房肩負重任 藥劑師守第一線解決小病小痛
強化基層醫療 應對非傳染性疾病
非傳染性疾病（Noncommunicable diseases, NCD）亦稱慢性病，例如心血管疾病、癌症、慢性呼吸系統疾病及糖尿病等。至於基層醫療，則是個人及家庭在持續醫療流程的首個接觸點，為市民在其住所及工作地點附近，提供便捷、全面、連貫、協調及以人為中心的護理。完善及全面的基層醫療系統不但能在社區層面管理、維持及提升市民健康，作為「醫療服務金字塔」的基礎及平台，亦為第二層的醫院及醫療機構，以及第三層的專科醫療服務把關。因此，基層醫療在醫療體系中是十分關鍵，以支援應付非傳染性疾病的工作。
而最新一份《施政報告》，提出改革醫院管理局（醫管局）、衞生署和基層醫療署的職能和分工，強化基層醫療促進健康和疾病預防。此外，今年第四季將制定社區藥物名冊，2026年第四季亦將推出社區藥房計劃。這不但為市民提供更方便、便宜的基層醫療藥物，為院舍的院友提供藥物管理服務和藥劑服務、提升用藥安全度，也方便病人領取醫管局藥物。
社區藥房如健康資訊站 藥劑師成重要「把關人」
作為基層醫療系統的持份者之一，社區藥房及藥劑師可謂是不可或缺，在健康管理、疾病預防和公眾教育發揮重要作用。現時坊間有不少「藥房」、「藥行」、「藥坊」、「藥妝」，但市民要認清，根據本港法例，只有「獲授權毒藥銷售商」方可稱之為「藥房」及展示「℞」符號，由註冊藥劑師監督下配售醫生處方藥物。有「℞ 」符號的社區藥房猶如健康資訊站，內有註冊藥劑師，在社區第一線為市民健康把關。當市民有頭暈身㷫等小病小痛、感到不適時，不用再到急症室大排長龍，而是可方便快捷地到社區藥房，向藥劑師詢問專業意見及獲得合適藥物。
藥劑師能提供用藥指導，確保病人了解正確用藥方式及潛在副作用。對於非傳染性疾病患者，藥劑師還可跟進用藥情況，減少因用藥不當引發的併發症，並建議在必要時與醫生討論治療方案。此外，藥劑師亦可進行初步篩查工作，透過觀察徵狀、生活習慣等找出隱藏患者，提出專業醫療意見，讓患者及早求醫治療病症，達至「早發現早治理」。
培育未來藥劑師 滿足社會醫療需求
為推進基層醫療的發展，藥劑師的培訓是必不可少。於去年11月舉行開幕典禮的香港大學社區藥房（HKUMed Community Pharmacy），為全港首間在大學校園的教學社區藥房，為學生們提供實戰經驗。
香港大學教學社區藥房在港九藥房總商會 (HKGCPL) 等多方的支持下，致力培訓新一代藥劑師，建立持續專業標準，突破社會醫療服務需求。