大埔宏福苑五級火｜中大港大醫學院百計醫護自發救援 部分公院醫護取消休假500私家醫護支援醫療站

大埔宏福苑五級火災造成多人傷亡，消防共出動177輛救護車、處理155名傷者，當中79人於現場死亡，另4名傷者送院後不治，累計死亡人數增至83人，包括1名消防員。另有76名傷者被送往醫院接受治療，當中包括11名消防員。公立醫院連日來全力救治傷者，而中大醫學院及港大醫學院亦迅速動員師生及校友，提供緊急醫療支援。其中中大醫學院聯同威爾斯親王醫院（威院）連續24小時「不眠不休」救治傷者，港大醫學院院長劉澤星則形容今次火災是「史無前例的大災難」。

