大埔宏福苑五級火｜中大港大醫學院百計醫護自發救援 部分公院醫護取消休假500私家醫護支援醫療站
中大醫學院校友近300人支援災民
是次宏福苑大火災情嚴重，傷亡數字令人痛心。中大醫學院在周四（27日）下午表示，中大醫學院及威爾斯親王醫院過去24小時不眠不休全力救治大埔火場傷者，感謝社會各界支持慰問。
中大醫學院又指，近300名中大醫學院校友自發組織，協助基層醫療署為宏福苑居民提供醫療支援。中大醫學院強調：「我們將繼續盡力為受影響市民提供醫療服務」。
港大醫學院派團隊緊急支援
港大醫學院亦對火災「深感痛心」，並表示希望「可以盡一分力救急扶危」。院方已與醫務衞生局緊密協調，將派出醫療及支援團隊，為災難提供緊急服務，並有醫護人員自願去「為不同的傷者和有需要人士提供援助」。
港大醫學院院長劉澤星對災情表示：「這次火災是史無前例的大災難，見到多人傷亡，又痛失家園，我們心情十分悲痛。作為香港人，我們應當患難與共，所以港大醫學院希望可以利用自己的專業，派出醫療團隊，幫助傷者教援工作。」
港大醫學院表示將「密切留意情況，配合需要，隨時擴展支援範圍，協助度過難關」，並藉此機會向「深陷險境中英勇救人的消防員及所有拯救人員致敬」。港大醫學院亦參與了基層醫療署在臨時庇護中心設立醫療站的支援工作。
部分醫護取消休假15間醫院全力救治
除了兩間大學醫學院的積極參與外，醫管局亦已動員全港15間公立醫院，全力救治大埔火災傷者。醫管局發言人指出，當局已調動大量人手及資源，部分醫護人員已取消休假，加強人手照顧傷者。
醫管局的「重大事故控制中心」自火災發生後一直運作至今，負責統籌及協調各公立醫院接收傷者，並與不同政府部門保持密切溝通。
在動員的15間公立醫院中，包括設有燒傷中心的威爾斯親王醫院及瑪麗醫院，以及設有燒傷治療設施的伊利沙伯醫院、廣華醫院及屯門醫院，為病人提供合適的治療。由於部分傷者吸入有毒氣體，東區尤德夫人那打素醫院的高壓氧治療中心已加強人手，隨時為有需要的傷者提供高壓氧治療。
醫管局正密切協調及監察不同醫院可供調動的病床和人手，特別是深切治療部（ICU）的病床，以確保有足夠資源提供適切治療。發言人衷心感謝「當值的醫護人員盡心盡力照顧傷者，特別是休班或取消休假返回醫院協助救治傷者的醫護人員」。
基層醫療署設醫療站 私營界別逾五百人響應
另外，基層醫療署於所有因應大埔宏福苑火警事故開放的臨時庇護中心設立醫療站，為有需要的居民提供即時醫療和藥物支援。醫療站每日上午8時至晚上8時運作，提供的服務包括基本醫療評估和轉介、處理輕微創傷、處方藥物（包括所需的藥物補充），以及心理支援。
這次支援行動獲廣泛響應，基層醫療署統籌了公私營醫療界別專業人員，其中包括來自私營界別的超過250位醫生和超過250位其他醫護專業人員參與設立醫療站。除了兩大醫學院，支援機構還包括地區康健中心、香港家庭醫學學院、香港醫學會、賽馬會藥健同心藥物支援網絡及私家醫院。
此外，醫管局轄下的家庭醫學門診亦加強服務照顧災民。有醫療需要的災民可以直接前往門診診所尋求協助，即使事前沒有預約，門診也會提供醫生診症、治療及配藥等所需服務。
增派人手應對情緒困擾
另一方面，醫管局亦調動了臨床心理學家及醫務社工等，為死傷者家屬提供心理輔導及所需支援。醫管局設有24小時精神健康熱線2466 7350，為有需要的市民提供心理支援服務。
同時，24小時「情緒通」18111精神健康支援熱線已即時增派人手，以應對市民因事件而可能產生的情緒困擾。香港紅十字會亦提供了多項建議，包括暫停接觸相關新聞或社交媒體片段，以及考慮使用其提供的「Shall We Talk」心理支援服務。
在內部支援方面，醫管局表示，火災造成一名員工受傷、一名員工失聯，並約有50名員工無家可歸。醫管局會全力協助受影響員工，提供適切支援，包括提供臨時住宿安排，為有需要員工提供恩恤假期，亦會加強「心靈綠洲」服務。