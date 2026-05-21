日日執便便原來「有糧出」？ 養寵物幸福感等同年收70萬 研究拆解主子最強嘅減壓魔法
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「貓奴」、「狗主」們日日執便便原來「有糧出」？有英國研究證實，養寵物不僅能提升幸福感，其帶來的心理價值更高達每年7萬英鎊（約合70萬港元）。
破解「雞先定蛋先」迷思：係毛孩令你更快樂
過往科學家一直懷疑：究竟是本身開心健康的人喜歡養寵物，還是寵物令人變得開心？一項利用英國家庭追蹤調查數據的研究，巧妙地利用「鄰居幫忙看管財物」作爲工具變數進行嚴謹分析，終於證實了兩者的因果關係。數據證明，並非因為你本身快樂才養寵物，而是「養寵物」這個行為，能直接令你的生活滿意度大幅提升3至4分（以7分為滿分計算，在特定統計模型下）！
快樂指數如「收錢」 媲美經常見朋友
到底主子帶來幾多快樂？研究團隊將這種「生活滿意度」量化成金錢。數據顯示，擁有毛孩陪伴所帶來的幸福感，相等於每年收到高達7萬英鎊，這個快樂指數，亦與定期和親朋好友聚會所帶來的滿足感相當。研究的數據甚至反映，對於部分已婚人士來說，寵物的陪伴甚至具有作為人類伴侶關係「替代品」的潛力。
減壓神器兼「社交催化劑」
毛孩為何有如此魔力？研究歸納出三大原因：
1. 生理減壓：單是撫摸或看著寵物，大腦便會產生反應，有效降低心跳率及血壓，緩解壓力症狀。
2. 社交催化劑：特別是狗主，遛狗時大大增加了走出家門及與街坊鄰里交流的機會，從而擴闊社交網絡。
3. 擊退孤獨感：對於獨居人士而言，寵物能滿足人類對觸摸與依附的需求，有效對抗抑鬱及孤獨感，並提升自信心。
貓奴 vs 狗主 性格大揭秘
研究亦透過大五人格特質（Big 5 Personality Traits）分析了主人的性格。整體而言，有養寵物的人通常較有責任心、外向及樂於接受新事物。
有趣的是，數據印證了坊間的既定印象：「貓奴」通常比「狗主」更具開放性及責任心，但同時亦較內向，神經質指數也相對較高，而「狗主」比貓主人格上則更隨和！
下次再有人話你太寵毛孩，一於理直氣壯回答：「我在守護我每年70萬的財富呀！」