將軍澳醫院病人術後亡｜家屬收匿名信質疑屬人為失誤 兩醫生涉洩密被捕 院方否認醫療事故

將軍澳醫院爆出洩露病人資料風波，警方昨日（8月31日）在火炭及何文田拘捕兩名分別35歲及57歲的醫生，涉嫌未經授權閱覽及向第三方洩露病人資料，現正被扣留調查。院方表示，涉事兩人分別為一名副顧問醫生及一名顧問醫生，前者已被停職，後者則於事件揭發後辭職。

