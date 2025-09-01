將軍澳醫院病人術後亡｜家屬收匿名信質疑屬人為失誤 兩醫生涉洩密被捕 院方否認醫療事故
病人術後離世 家屬收匿名信揭發
事件涉及一名末期胰臟癌女病人，她於今年2月在將軍澳醫院接受內窺鏡超聲波穿刺手術後離世。其兒子隨後收到匿名電話及多封署名「有心人」的信件，信內附有死者及其他病人的病歷，並指控操刀醫生洪姓醫生過往多次出現類似事故，呼籲家屬投訴。部分信件內容後來經家屬向傳媒披露。
院方：屬已知併發症 否認醫療事故
將軍澳醫院行政總監袁家兒醫生今日聯同警務處東九龍總區刑事總部（行動）黃奕隆警司在將軍澳醫院見傳媒。袁家兒表示，院方早前接獲內部投訴，調查後確認有員工未經授權查閱病人個人資料，並懷疑將文件外洩。他強調，院方已通報個人資料私隱專員公署，並向醫務委員會及警方報告事件。院方重申，醫院設有舉報機制，任何人不得藉披露病歷圖利或損害他人利益。
至於手術是否涉及醫療失誤，院方指，個案經由顧問小組及專家多次審視，屬「已知併發症」，並非醫療事故，當時負責手術的洪姓醫生一度表示屬「個人失誤」，但即時被另一名顧問醫生糾正。院方未有回應其是否仍在任，稱事件程序已交由死因庭處理。
涉事醫生疑內部不和 動機未明
有報道指，被捕兩名醫生與洪姓醫生同屬一個部門，三人關係長期不和，疑涉及個人利益矛盾，顧問醫生在被院方問及是否涉案時即提出辭職。袁家兒則表示，兩人動機暫時未確定，調查仍在進行中。東九龍總區刑事總部（行動）警司黃奕隆表示，案件涉及不誠實取用電腦，已檢取相關電腦作進一步調查。兩名被捕醫生仍被扣留，案件將繼續跟進。
死者家屬曾「報東張」
死者家屬張先生早前接受東張西望訪問時表示，母親因胰臟癌入院，於今年2月接受內窺鏡超聲波穿刺手術後不幸離世。其後，他收到匿名電話及信件，指「類似事故在涉事洪醫生操刀下已多次出現」，並呼籲他向醫務委員會舉報。張先生又透露，涉事醫生一度在錄音中承認屬個人失誤，但院方其後澄清事件屬手術併發症，並非醫療事故。
