尿路結石手術資助計劃｜中大醫院x李嘉誠基金會合作每人資助額$2萬 公立醫院病人受惠【附申請方法】

尿路結石患者常因公立醫院輪候時間長及手術費用高昂而承受巨大壓力，李嘉誠基金會與香港中文大學醫院（中大醫院）合作推出「尿路結石手術資助計劃」，旨在為經濟困難的患者提供及時的治療支援，減輕他們的身心負擔，《東方新地》為大家整合計劃的資助詳情、申請流程及參加資格。