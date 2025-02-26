尿路結石手術資助計劃｜中大醫院x李嘉誠基金會合作每人資助額$2萬 公立醫院病人受惠【附申請方法】
尿路結石患者常因公立醫院輪候時間長及手術費用高昂而承受巨大壓力，李嘉誠基金會與香港中文大學醫院（中大醫院）合作推出「尿路結石手術資助計劃」，旨在為經濟困難的患者提供及時的治療支援，減輕他們的身心負擔，《東方新地》為大家整合計劃的資助詳情、申請流程及參加資格。
尿路結石手術資助計劃目錄
尿路結石手術資助計劃｜資助金額
計劃專為尿路結石患者提供財務支援，加快治療進程，計劃向每位獲批核的人士提供以下資助：
- 李嘉誠基金會資助：港幣$10,000
- 中大醫院資助：港幣$10,000
- 用途限制：資助金額將直接用於扣減醫生費用及手術費
- 自費部分：首次診症費及一切超出資助金額的開支及費用將由病人自行承擔
尿路結石手術資助計劃｜申請流程
申請此資助計劃需按以下步驟進行：
- 向中大醫院提交已填妥的申請表及相關證明文件。
- 符合資格的申請者將獲安排由中大醫院泌尿外科專科醫生進行首次診症（費用自付），以評估是否適合進行手術。
- 經醫生確認合適後，中大醫院會發出通知書，列明手術報價及資助詳情。
尿路結石手術資助計劃｜參加資格
- 已輪候公立醫院「輸尿管內視鏡碎石手術」或「體外沖擊波碎石」，或持有醫管局轉介信／覆診紙的香港居民
- 最近一年平均每月家庭總收入少於港幣$80,000
- 在職人士或家庭主要收入來源者優先考慮
尿路結石手術資助計劃｜申請日期
- 開始日期：2024年12月
- 結束日期：2026年12月
尿路結石手術資助計劃｜查詢方式
如需進一步了解計劃詳情，可聯絡：
- 香港中文大學醫院泌尿外科中心
- 電話：3946 6088
- 電郵：[email protected]
誰可申請此資助計劃？
香港居民中，已輪候公立醫院相關手術或持醫管局轉介信，且家庭月收入低於 $80,000 者可申請。
資助金額如何分配？
李嘉誠基金會及中大醫院各資助 $10,000，總額 $20,000，直接扣減手術及醫生費用。
首次診症是否免費？
否，首次診症費用需由申請者自費，資助僅適用於手術相關費用。
圖片來源：香港中文大學醫院資料或影片來源：中大醫院尿路結石手術資助計劃