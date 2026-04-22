潮濕廚房易滋生跳蟲 漂白水或致「越洗越生蟲」 3大入屋途徑！專家教正確滅蟲3步驟！
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春季氣候潮濕，廚房與浴室極易成為「跳蟲」滋生的溫床。此害蟲以霉菌為食，繁殖極快。專家提醒，誤用漂白水或令蟲患擴散。透過科學方法辨識跳蟲與跳蚤的分別，並採取專業的「滅蟲三部曲」，方能從源頭斷絕霉菌與害蟲對家居健康的威脅。
潮濕廚房易滋生跳蟲
隨著春季氣溫回升，加上相對濕度經常超 80%，家居環境進入害蟲高發期。廚房因長期用水、通風不暢，成為霉菌生長的溫床，容易引發「跳蟲」集結。
**跳蟲（Springtails）**體型微小，僅約 1.5 至 2.5 毫米，具備強大的彈跳能力。據滅蟲專家的觀察，跳蟲具備高度趨濕性，主要棲息於廚房、浴室或排水孔旁等高濕度區域，並以霉菌與腐植質為主食。其繁殖速度驚人，一年最多可產卵 6 至 7 次。
3大入屋途徑
- 裝修木材 不少跳蟲問題源於裝修工程。若裝修使用的木材未經徹底消毒處理，隱藏其中的蟲卵會在合適的溫濕度下孵化。
- 園藝盆栽與土壤 跳蟲原生於潮濕泥土。當盆栽被移至室內，跳蟲會隨有機土入屋，並在廚房、浴室等高濕度環境中尋找新的棲息地。
- 網購紙箱堆積 紙箱的纖維結構易吸濕發霉，為跳蟲提供生存空間，一旦進入室內便會迅速擴散。
漂白水或致「越洗越生蟲」
大眾常將漂白水誤認為有效的滅蟲手段。然而，專家強調，跳蟲具備防水特質，漂白水不僅無法將其殺滅，強烈的化學氣味反而會令跳蟲受驚四散，促使害蟲遷移至家居其他未受污染的區域。
此外，漂白水具有強腐蝕性，會導致木質地板或廚櫃表面受損發黑。腐爛的木材會滋生更多霉菌，為跳蟲提供源源不絕的食糧，形成「越洗越生蟲」的惡性循環。
跳蟲與跳蚤分別
- 跳蟲
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- 無毒無害，不傳播疾病。
- 專食霉菌與有機殘渣。
- 生活在極度潮濕、發霉的區域。
- 跳蚤
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- 會導致皮膚紅腫、過敏或傳播疾病。
- 吸食人類或動物血液。
- 生活在宿主或地毯毛髮處。
正確滅蟲3步驟
- 針對性噴灑藥劑 首先使用殺蟲水對發現蟲蹤的受污染區域進行噴灑。快速降低成蟲密度，防止其在後續清理過程中進一步移動。
- 深層除霉斷絕食糧 根除跳蟲的關鍵在於除霉。在殺蟲後，應於縫隙及陰暗處注入除霉劑，徹底清除跳蟲賴以生存的霉菌。
- 保持環境乾燥 解決環境濕度問題，如收窄磁磚縫隙、修補滲水管道。保持環境乾燥能使殘餘的跳蟲因脫水而自然消亡。