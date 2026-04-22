潮濕廚房易滋生跳蟲 漂白水或致「越洗越生蟲」 3大入屋途徑！專家教正確滅蟲3步驟！

春季氣候潮濕，廚房與浴室極易成為「跳蟲」滋生的溫床。此害蟲以霉菌為食，繁殖極快。專家提醒，誤用漂白水或令蟲患擴散。透過科學方法辨識跳蟲與跳蚤的分別，並採取專業的「滅蟲三部曲」，方能從源頭斷絕霉菌與害蟲對家居健康的威脅。

