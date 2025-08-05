45歲張栢芝凍齡擁烏黑秀髮 分享每日一杯「黑芝麻豆漿」食譜

45歲的張栢芝，近年於內地出席多場品牌活動，狀態依然亮眼。作為三名孩子的母親，她的肌膚緊致飽滿，秀髮濃密光澤，與剛出道時的少女模樣幾乎無異。這樣的反差不僅吸引大批粉絲目光，也讓人好奇她背後的養生秘訣。

