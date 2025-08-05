45歲張栢芝凍齡擁烏黑秀髮 分享每日一杯「黑芝麻豆漿」食譜
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45歲的張栢芝，近年於內地出席多場品牌活動，狀態依然亮眼。作為三名孩子的母親，她的肌膚緊致飽滿，秀髮濃密光澤，與剛出道時的少女模樣幾乎無異。這樣的反差不僅吸引大批粉絲目光，也讓人好奇她背後的養生秘訣。
每日必喝2款養生飲品
張栢芝公開分享，自己每日習慣飲用兩款天然養生飲品：黑芝麻豆漿與龍眼紅棗茶。黑芝麻豆漿是她早晨的第一杯飲品，有助於滋養髮質與促進新陳代謝；而龍眼紅棗茶則作為補氣血、安神養顏的好選擇。
黑芝麻＋豆漿抗老養髮
黑芝麻富含維生素E、多酚與亞麻油酸，具抗氧化作用，能有效延緩老化，改善頭髮與膚質。它同時含有鈣、鐵及膳食纖維，幫助維持骨骼健康與穩定血糖。搭配植物蛋白豐富的無糖豆漿，營養更易被吸收，是日常抗老養髮的理想選擇。
黑芝麻豆漿製作方法
- 食材：黃豆20g、黑芝麻 10g。黃豆提前浸泡4至6小時。
- 建議於早晨空腹飲用，有助腸胃吸收，亦能為身體提供早晨所需的溫補能量。
- 將泡好的黃豆與黑芝麻放入豆漿機中，加入800至1000 ml 水，約20分鐘即可完成。
- 也可以使用「無糖豆漿＋黑芝麻粉」快速替代： 將200ml 的無糖豆漿加熱後，加入1小匙純黑芝麻粉，攪拌均勻即可享用。
龍眼紅棗茶補血益氣
龍眼含有易被吸收的葡萄糖、鐵質與蛋白質，能快速補充能量並增強免疫力，同時具抗衰老、改善睡眠與提神效果。紅棗富含鐵質、維生素C與蛋白質，具有養血安神及改善面色的功效。二者合用，補血益氣效果卓越。
桂圓紅棗茶製作方法
- 食材：黃豆20g、黑芝麻 10g。黃豆提前浸泡4至6小時。
- 建議於早晨空腹飲用，有助腸胃吸收，亦能為身體提供早晨所需的溫補能量。
- 將泡好的黃豆與黑芝麻放入豆漿機中，加入800至1000 ml 水，約20分鐘即可完成。
- 也可以使用「無糖豆漿＋黑芝麻粉」快速替代： 將200ml 的無糖豆漿加熱後，加入1小匙純黑芝麻粉，攪拌均勻即可享用。
圖片來源：張柏芝社交媒體、微博@香港電影網、小紅書