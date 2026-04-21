徐榮日夜顛倒拼搏 揭肺中招後遺苦況 廿四孝爸爸靠1招強肺止咳

TVB 綠葉王徐榮一直是圈中出名的廿四孝「星級暖爸」，與太太 Kathy 用心培養一對仔女。為了供大仔在英國讀書，又要照顧在港讀小學的細女「包包」，徐榮近年拚命工作，一邊忙片場拍劇，一邊打理火鍋店生意，日夜顛倒一腳踢。原本對體力極有信心的他，自認平日「行來行去當運動」，但沒想到之前肺中招，痊癒後身體仍留下不少後遺症。

