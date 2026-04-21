徐榮日夜顛倒拼搏 揭肺中招後遺苦況 廿四孝爸爸靠1招強肺止咳
中招後遺手尾長 夜晚咳醒瞓得差
徐榮坦言，痊癒後總覺得喉嚨「痕痕地」，有痰卻咳不出來，曾試過夜晚咳醒，全晚都睡得很差，一早起身就打噴嚏及鼻水長流。起初還以為只是天氣轉變，氣管變得敏感，但原來這股「咳風」蔓延到全家。遠在英國讀書的大仔，視像通話時常常講兩句就咳幾聲；香港空氣唔好，加上潮濕多麈蟎，細女容易鼻敏發作，鼻水倒流都會周不時咳幾聲。太太的一番話點醒了他：「呢個世代咳同鼻敏，好似唔會自己好咁，屋企人一個接一個咳唔停。」
中醫提醒：肺及氣管需要及時調理
屋企的咳嗽聲和「嘶嘶」的吸鼻聲不斷，徐榮才驚覺問題嚴重。中醫指這可能是病後引起的肺弱及氣管敏感，需要時間慢慢調理。看著家人咳到睡不好，兒子又經常鼻敏發作，提醒了一直因工作錯過體檢的徐榮，決定為了家人，預約一次詳盡的肺部功能檢查。這次經歷讓他深深體會到，拚搏賺錢固然重要，但健康才是無價之寶。
背囊裡的「安全感」 全家人健康恩物
為了調理好體質，徐榮的隨身背囊裡，除了劇本和水壺，現在還多了一個綠色樽仔——「樂道大學蟲草」。他分享道，現在出門工作前食2粒，下午拍戲空檔再食2粒，在持續調理下，氣管敏感問題大大改善，鼻敏咳喘都少了復發，這款蟲草已成為他的「安全感」來源。他笑言現時就算要拍體力勞動的場景都可以一氣呵成，身體狀態好像年輕了10年，無論是與仔仔踢波，還是陪囡囡和老婆行街一整天，都依然有氣有力！
太太煲湯「神器」一家大細一齊補
除了自己服用，太太 Kathy 亦有一套全家護航大法。徐榮指太太煲湯時，會直接拆開2粒蟲草膠囊，將精華粉撒落湯水，讓全家一起飲用。他笑言太太不用再大費周章燉原條蟲草，都能輕鬆吸收蟲草最珍貴的精華。
「樂道大學蟲草」升級版 集本港3間大學認證
徐榮一家人服用的「樂道大學蟲草」是全新升級版，蟲草腺苷濃度提升，由1粒等於128條蟲草升級至146條蟲草#，蟲草腺苷濃度No. 1^，腺苷濃度越高，功效越高，更有效改善咳喘、減鼻敏及提升睡眠質素，適合全家日常補肺調理。
「樂道大學蟲草」是市場上最權威的蟲草產品之一，獲三間本港權威大學認證：
- 真人臨床測試，實證 85%有效改善頑咳⁺、鼻敏等問題
- 大學專利提取技術，以黃金比例的頂級蟲草品種精煉成最高抗氧化配方，抗氧化力比野生冬蟲夏草高3.7倍~
- 大學獨家專利檢測技術鑑定，確保每批次都質量合格
產品由香港GMP廠房生產，安全天然。本港大學中醫藥學院前院長勞力行教授分享：「蟲草藥用價值高，天然溫和，補而不燥，可作全方位調理身體機能，尤其適合有鼻敏、咳喘、呼吸道不適、肺弱氣促、體質虛弱、睡眠質素差或病後需要調理之人士服食，男女老幼皆宜，3歲或以上的小朋友亦可食用。」
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^香港頂尖大學中醫藥學院臨床測試，2024年5月 #蟲草腺苷含量最多比中國藥典中所
收載的野生冬蟲夏草腺苷最低含量高146倍 ⁺香港頂尖大學中醫藥學院臨床測試(2024年5月) ~與冬蟲夏草比較，香港頂尖大學專利文件(2020年5月)