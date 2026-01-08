香港復康科醫生邊個好？公立醫院、私家醫院、診所收費及名單一覽
香港復康科醫生邊個好目錄
復康科醫生的定義及職責
復康科（又稱物理醫學與復康科）醫生的主要職責是透過非手術手段，協助因疾病、受傷或殘疾而導致功能受損的患者，盡可能恢復其身體功能及生活自理能力。復康科服務不僅關注病症的治療，更強調提升患者的生活質素。復康科醫生通常擔任團隊領導者的角色，與物理治療師、職業治療師、言語治療師及義肢矯形師等專業人員合作，為病人制定個人化的「復康計劃」。
復康科的專業範疇涵蓋了從急性期後的過渡治療到長期的功能維持，以下是復康科醫生的主要工作領域：
若您或家人正處於大病初癒的關鍵恢復期，建議尋求專業復康科醫生評估其功能恢復潛力。
什麼情況下要看復康科醫生？
復康科醫生建議，當患者的身體功能因病受到干擾，影響到日常走動、進食、溝通或自我照顧時，應及早介入。復康治療的黃金期通常在發病後的首六個月內，及早開始療程能顯著減少永久性殘障的風險。以下是應儘快向註冊復康科醫生求診的常見情況：
復康科醫生的診症收費多少？公私營復康科醫生收費比較？
在考慮公私營選擇時，收費往往是市民首要的考慮因素。復康科由於涉及長期的治療過程，其診症及配套治療的收費結構較為複雜。
私營復康科服務收費標準
私家復康科醫生的會診費受醫生資歷及診所位置影響。此外，復康科醫生常會配合各類專科治療，相關配套費用需另外計算。
|項目類別
|估計收費 (HK$)
|備註
|普通科/專科初診
|$800 – $2,500
|視乎醫生資歷及會診時長
|複診費用
|$600 – $1,800
|通常不包括藥費及治療器材費
|局部注射治療（如肌肉痙攣注射）
|$3,000 – $8,000+
|視乎藥物劑量及注射部位數量
|住院復康治療（每日）
|$2,000 – $5,000+
|僅為巡房費，不含房租、藥費及物理治療費
公營復康科服務收費標準
公立醫院的復康科服務主要由醫院管理局轄下的復康醫院提供。對於符合資格人士，收費相對廉宜且具透明度。
|項目類別
|符合資格人士收費 (HK$)
|非符合資格人士收費 (HK$)
|專科門診 (首次診症)
|$135
|$1,190
|專科門診 (複診)
|$80
|$1,190
|每種處方藥物 (16星期量)
|$15
|按成本收費
|復康日間醫院 (每日)
|$60
|$1,340
|急症/復康病床 (每日)
|$120
|$5,100
香港復康科醫生診所名單及公私營選擇指南
在香港，復康科服務主要由公立醫院及私家醫院提供。患者可根據傷病性質、復康週期及預算進行公私營選擇。公立醫院提供具經濟效益的長期復康治療，而私家醫院則提供更彈性的排期及個人化護理。
公營醫院復康科服務名單
以下整合了香港醫院管理局轄下提供復康科相關服務（如物理治療、專科復康及日間康復）的主要醫院及中心。請注意，預約公立服務必須持有本港註冊醫生簽發的轉介信。
港島區
|醫院名稱
|地址及聯絡資料
|服務時間
|戴麟趾康復中心
|香港高街一號F
電話: 2517 8102
傳真: 2857 6415
|一至五: 08:30-12:30; 13:30-17:00
周六、日及公眾假期休息
|麥理浩復康院
|香港薄扶林大口環沙灣徑7號1樓
電話: 2872 5485
傳真: 2872 7044
|一至五: 08:30-12:15; 13:15-16:30
周六、日及公眾假期休息
|東區尤德夫人那打素醫院
|香港柴灣樂民道 3 號
電話: 2595 4283
傳真: 2595 4254
|一至五: 09:00-12:30; 13:30-17:00
周六: 08:45-12:30
周日及公眾假期休息
|瑪麗醫院
|香港薄扶林道 102 號
電話: 2255 4279
傳真: 2255 4741
|一至五: 08:30-12:00; 13:00-16:30
周六、日及公眾假期休息
|鄧肇堅醫院
|香港灣仔皇后大道東 282 號四樓
電話: 3553 3419
傳真: 2833 5288
|一至五: 08:15-12:30; 13:30-17:00
周六: 08:15-12:15
周日及公眾假期休息
|大口環根德公爵夫人兒童醫院
|香港薄扶林大口環道12號
電話: 2974 0313
傳真: 2974 0312
|一至五: 08:00-12:00; 13:00-16:45
周六、日及公眾假期休息
|贊育醫院
|香港西營盤醫院道 30 號
電話: 2589 2325
傳真: 2559 3463
|一至五: 08:30-12:30; 13:30-17:00
周六、日及公眾假期休息
|東華東院
|香港銅鑼灣東院道 19 號
電話: 2162 6341
傳真: 2162 6345
|一至五: 08:45-12:00; 13:00-17:00
周六、日及公眾假期休息
九龍區
|醫院名稱
|地址及聯絡資料
|服務時間
|明愛醫院
|九龍深水埗永康街 111 號
電話: 3408 7714
傳真: 2148 4925
|一至五: 08:30-12:00; 13:00-17:00
周六、日及公眾假期休息
|香港佛教醫院
|九龍樂富杏林街 10 號
電話: 2339 6237
傳真: 2339 6183
|一至五: 08:30-12:15; 13:15-17:05
周六、日及公眾假期休息
|九龍醫院
|九龍亞皆老街 147A
電話: 3129 7135
傳真: 3129 7145
|一至五: 08:30-12:15; 13:15-17:00
周六: 08:30-12:30
周日及公眾假期休息
|廣華醫院
|九龍窩打老道 25 號
電話: 3517 2940
傳真: 3517 2990
|一至五: 08:30-12:00; 13:00-17:00
周六、日及公眾假期休息
|聖母醫院
|九龍黃大仙沙田坳道 118 號
電話: 2354 2420
傳真: 2354 2765
|一至五: 08:30-12:00; 13:00-17:18
周六、日及公眾假期休息
|伊利沙伯醫院
|九龍加士居道30號 (P座地下/日間醫療中心一樓)
電話: 3506 6218 / 3506 6217
傳真: 3506 5991
|一至五: 08:30-12:15; 13:15-17:00
周六: 08:30-12:30
周日及公眾假期休息
|基督教聯合醫院
|九龍觀塘協和街 130 號 P 座地下
電話: 3949 4669
傳真: 3949 5536
|一至五: 08:25-17:15
周六、日及公眾假期休息
|容鳳書紀念中心
|九龍觀塘茶果嶺道 79 號 3 樓
電話: 2727 8305
傳真: 2727 3561
|一至五: 08:25-12:30; 13:30-17:15
周六、日及公眾假期休息
新界及離島區
|醫院名稱
|地址及聯絡資料
|服務時間
|雅麗氏何妙齡那打素醫院
|新界大埔全安路11號 C座2樓
電話: 2689 2588
傳真: 2667 8625
|一至五: 08:45-12:30; 13:30-17:15
周六、日及公眾假期休息
|北區醫院
|新界上水保健路 9 號
電話: 2683 7822
傳真: 2683 7823
|一至五: 09:00-12:30; 13:30-17:00
周六、日及公眾假期休息
|北大嶼山醫院
|大嶼山東涌松仁路8號
電話: 3467 7309
傳真: 3467 7310
|一至五: 09:00-12:30; 13:30-17:00
周六: 09:00-13:00
周日及公眾假期休息
|博愛醫院
|新界元朗坳頭
電話: 2486 8126
傳真: 2949 7231
|一至五: 09:00-12:30; 13:30-17:00
周六: 09:00-12:30
周日及公眾假期休息
|威爾斯親王醫院
|新界沙田銀城街 30-32 號
電話: 3505 3237
傳真: 3505 4652
|一至五: 08:15-12:30; 13:30-17:00
周六、日及公眾假期休息
|瑪嘉烈醫院
|九龍荔枝角瑪嘉烈醫院道2-10號
電話: 2990 3830
傳真: 2990 3930
|一至五: 09:00-12:30; 13:30-17:00
周六: 09:00-12:30
周日及公眾假期休息
|天水圍醫院
|新界天水圍天壇街11號
電話: 3513 5362
傳真: 3514 9669
|一至五: 09:00-12:30; 13:30-17:00
周六: 09:00-12:00
周日及公眾假期休息
|將軍澳醫院
|將軍澳坑口寶寧里 2 號
電話: 2208 0405
傳真: 2623 7158
|一至五: 09:00-12:30; 13:30-17:00
周六: 09:00-12:30 (只門診預約)
周日及公眾假期休息
|屯門醫院
|屯門醫院特別座/康復大樓
電話: 2468 5211 / 3767 7466
傳真: 2949 7212
|一至五: 08:45-12:15; 13:15-17:00
周六: 09:00-12:00 (只門診預約)
周日及公眾假期休息
|仁濟醫院
|新界荃灣仁濟街 7-11 號
電話: 2417 8214
傳真: 2419 1763
|一至五: 08:40-12:30; 13:30-17:00
周六: 08:40-12:30
周日及公眾假期休息
|長洲醫院
|長洲東灣長洲醫院路
電話: 2986 2105
傳真: 2981 6700
|一至五: 09:00-12:50; 14:00-17:00
周六: 08:50-12:30
周日及公眾假期休息
部分私家醫院復康科醫生名單
港島區私家診所
|醫院/診所名稱
|地址
|電話號碼
|醫生名稱
|Q9 ORTHOPAEDIC AND SPORTS MEDICINE CENTRE
|香港中環皇后大道中9號嘉軒廣場2204室
|21570888
|
九龍區
|醫院/診所名稱
|地址
|電話號碼
|醫生名稱
|全康診所及痛症中心
|九龍尖沙咀麽地道61號冠華中心1樓116室
|2682 8092
|
復康科醫生與物理治療師在治療角色上有何分別？
復康科醫生是受過完整醫學訓練的專科醫生，負責整體的醫療診斷、藥物處方、執行侵入性治療（如局部肌肉注射或痙攣管理）以及協調整個復康團隊。而物理治療師則主要執行具體的物理手段，如運動治療、手法治療及使用儀器減輕症狀。簡單來說，復康科醫生是復康計劃的「建築師」與「領航員」，統籌包括物理、職業及言語治療在內的全面方案。
為什麼中風或受傷後的復康治療一定要找復康科醫生？
復康科醫生專門研究如何最大化殘餘功能。在「復康黃金期」（通常為發病後 3 至 6 個月）內，復康科醫生能準確評估患者的康復潛力，預防併發症（如關節攣縮、壓瘡或肺部感染），並及時調整用藥或物理治療強度。及早由專科醫生介入，能有效提高患者日後回歸社會及獨立生活的機會，降低長期護理的成本。
公私營復康服務的收費差異主要體現在哪裡？
公立復康服務由醫管局提供，符合資格人士的每日住院費或門診費極低（約 60 至 135 港元），但缺點是輪候時間長且治療次數受限。私家復康科診所或醫院初診費用通常由 800 港元起，每次治療按項目收費。私營機構的優勢在於能即時開始療程、治療頻率更高且能提供更先進的復康器材（如復康機器人），對於追求快速康復的患者更具效益。
復康科醫生如何處理中風後的肌肉痙攣問題？
肌肉痙攣是中風及脊髓損傷患者常見的障礙，會影響行走及自我護理。復康科醫生會透過詳細的功能評估，決定是否採用口服藥物、局部肉毒桿菌素注射或酚注射治療，以放鬆特定肌肉。這種專業介入能減輕痛症並改善關節活動幅度，配合後續的物理治療，能讓復康效果事半功倍。
如何透過公立系統轉介至復康科專科門診？
患者需要先從普通科門診醫生、私家醫生或住院期間的主診醫生取得一份有效期為三個月內的轉介信。隨後，可前往指定的公立醫院復康科門診遞交轉介信。醫院會根據患者的病情報告進行分流（緊急、準緊急及穩定個案），並安排預約日期。由於復康資源珍貴，建議患者在遞交轉介信時，同時提供詳盡的病歷摘要以加快分流進度。