急症室輪候時間｜全港18間急症室輪候時間即時更新 一度輪候超過8小時？
醫院管理局轄下的18間公立醫院急症室為有緊急需要的病人提供診症及治療，轉季或踏入流感高峰期，求診人數或會上升導致輪候時間延長。東方新地 Healthy Days 提提你，求診前先查看預計輪候時間，以便計劃你的行程。截止 11月5日 07:45pm ，醫管局網頁紀錄錄得港島區最長等候時間超過 10 小時，九龍區超過 10.5 小時，而新界區最長超過 11.5 小時。
全港醫院急症室輪候時間
|港島區
|醫院
|分流類別 I
|分流類別 II
|分流類別 III
|分流類別 IV & V
|薄扶林
|瑪麗醫院
|0 分鐘
|少於 15 分鐘
|28 分鐘
(52 分鐘)
|2 小時
(3.5 小時)
|灣仔
|律敦治醫院
|0 分鐘
|少於 15 分鐘
|33 分鐘
(57 分鐘)
|3.5 小時
(5 小時)
|柴灣
|東區醫院
|0 分鐘
|少於 15 分鐘
|25 分鐘
(53 分鐘)
|7 小時
(10 小時)
|九龍區
|醫院
|分流類別 I
|分流類別 II
|分流類別 III
|分流類別 IV & V
|油麻地
|伊利沙伯醫院
|0 分鐘
|少於 15 分鐘
|24 分鐘
(37 分鐘)
|2.5 小時
(4 小時)
|深水埗
|明愛醫院
|0 分鐘
|少於 15 分鐘
|22 分鐘
(44 分鐘)
|2 小時
(4.5 小時)
|觀塘
|基督教聯合醫院
|0 分鐘
|少於 15 分鐘
|20 分鐘
(49 分鐘)
|5.5 小時
(10 小時)
|旺角
|廣華醫院
|0 分鐘
|少於 15 分鐘
|42 分鐘
(99 分鐘)
|6 小時
(10.5 小時)
|新界區
|醫院
|分流類別 I
|分流類別 II
|分流類別 III
|分流類別 IV & V
|長洲
|長洲醫院
|0 分鐘
|少於 15 分鐘
|15 分鐘
(28 分鐘)
|0.5 小時
(1 小時)
|大埔
|那打素醫院
|多名病人正在搶救中
|多名病人正在搶救中
|33 分鐘
(69 分鐘)
|1.5 小時
(3 小時)
|東涌
|北大嶼山醫院
|0 分鐘
|少於 15 分鐘
|18 分鐘
(38 分鐘)
|3 小時
(5.5 小時)
|元朗
|博愛醫院
|0 分鐘
|少於 15 分鐘
|19 分鐘
(32 分鐘)
|4.5 小時
(6 小時)
|屯門
|屯門醫院
|0 分鐘
|少於 15 分鐘
|17 分鐘
(38 分鐘)
|4 小時
(6 小時)
|荃灣
|仁濟醫院
|0 分鐘
|少於 15 分鐘
|46 分鐘
(68 分鐘)
|3 小時
(6 小時)
|葵涌
|瑪嘉烈醫院
|0 分鐘
|少於 15 分鐘
|27 分鐘
(73 分鐘)
|4.5 小時
(7.5 小時)
|將軍澳
|將軍澳醫院
|0 分鐘
|少於 15 分鐘
|32 分鐘
(57 分鐘)
|3.5 小時
(7.5 小時)
|天水圍
|天水圍醫院
|0 分鐘
|少於 15 分鐘
|14 分鐘
(29 分鐘)
|6.5 小時
(9 小時)
|上水
|北區醫院
|0 分鐘
|少於 15 分鐘
|35 分鐘
(65 分鐘)
|6.5 小時
(10 小時)
|沙田
|威爾斯親王醫院
|0 分鐘
|少於 15 分鐘
|41 分鐘
(129 分鐘)
|6 小時
(11.5 小時)
醫院急症室收費詳情
公眾收費 – 符合資格人士
– 急症室：每次診症 $180
– 住院費用 (急症病床)：入院費 $75，每天 $120
公眾收費 – 非符合資格人士
– 急症室：每次診症 $1,230
– 住院費用 (普通科醫院)：每天 $5,100
私家服務收費
– 住院費用 (急症醫院)：頭等 : 每天 $6,650、二等 : 每天 $4,430
