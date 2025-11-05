急症室輪候時間｜全港18間急症室輪候時間即時更新 一度輪候超過8小時？

急症室輪候時間

醫院管理局轄下的18間公立醫院急症室為有緊急需要的病人提供診症及治療，轉季或踏入流感高峰期，求診人數或會上升導致輪候時間延長。東方新地 Healthy Days 提提你，求診前先查看預計輪候時間，以便計劃你的行程。截止 11月5日 07:45pm ，醫管局網頁紀錄錄得港島區最長等候時間超過 10 小時，九龍區超過 10.5 小時，而新界區最長超過 11.5 小時。

全港醫院急症室輪候時間

港島區 醫院 分流類別 I 分流類別 II 分流類別 III 分流類別 IV & V
薄扶林 瑪麗醫院 0 分鐘 少於 15 分鐘 28 分鐘
(52 分鐘)		 2 小時
(3.5 小時)
灣仔 律敦治醫院 0 分鐘 少於 15 分鐘 33 分鐘
(57 分鐘)		 3.5 小時
(5 小時)
柴灣 東區醫院 0 分鐘 少於 15 分鐘 25 分鐘
(53 分鐘)		 7 小時
(10 小時)
九龍區 醫院 分流類別 I 分流類別 II 分流類別 III 分流類別 IV & V
油麻地 伊利沙伯醫院 0 分鐘 少於 15 分鐘 24 分鐘
(37 分鐘)		 2.5 小時
(4 小時)
深水埗 明愛醫院 0 分鐘 少於 15 分鐘 22 分鐘
(44 分鐘)		 2 小時
(4.5 小時)
觀塘 基督教聯合醫院 0 分鐘 少於 15 分鐘 20 分鐘
(49 分鐘)		 5.5 小時
(10 小時)
旺角 廣華醫院 0 分鐘 少於 15 分鐘 42 分鐘
(99 分鐘)		 6 小時
(10.5 小時)
新界區 醫院 分流類別 I 分流類別 II 分流類別 III 分流類別 IV & V
長洲 長洲醫院 0 分鐘 少於 15 分鐘 15 分鐘
(28 分鐘)		 0.5 小時
(1 小時)
大埔 那打素醫院 多名病人正在搶救中 多名病人正在搶救中 33 分鐘
(69 分鐘)		 1.5 小時
(3 小時)
東涌 北大嶼山醫院 0 分鐘 少於 15 分鐘 18 分鐘
(38 分鐘)		 3 小時
(5.5 小時)
元朗 博愛醫院 0 分鐘 少於 15 分鐘 19 分鐘
(32 分鐘)		 4.5 小時
(6 小時)
屯門 屯門醫院 0 分鐘 少於 15 分鐘 17 分鐘
(38 分鐘)		 4 小時
(6 小時)
荃灣 仁濟醫院 0 分鐘 少於 15 分鐘 46 分鐘
(68 分鐘)		 3 小時
(6 小時)
葵涌 瑪嘉烈醫院 0 分鐘 少於 15 分鐘 27 分鐘
(73 分鐘)		 4.5 小時
(7.5 小時)
將軍澳 將軍澳醫院 0 分鐘 少於 15 分鐘 32 分鐘
(57 分鐘)		 3.5 小時
(7.5 小時)
天水圍 天水圍醫院 0 分鐘 少於 15 分鐘 14 分鐘
(29 分鐘)		 6.5 小時
(9 小時)
上水 北區醫院 0 分鐘 少於 15 分鐘 35 分鐘
(65 分鐘)		 6.5 小時
(10 小時)
沙田 威爾斯親王醫院 0 分鐘 少於 15 分鐘 41 分鐘
(129 分鐘)		 6 小時
(11.5 小時)

醫院急症室收費詳情

公眾收費 – 符合資格人士

– 急症室：每次診症 $180
– 住院費用 (急症病床)：入院費 $75，每天 $120

公眾收費 – 非符合資格人士

– 急症室：每次診症 $1,230
– 住院費用 (普通科醫院)：每天 $5,100

私家服務收費

– 住院費用 (急症醫院)：頭等 : 每天 $6,650、二等 : 每天 $4,430

（圖片來源：Shutterstock）

