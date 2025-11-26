香港感染及傳染病科醫生邊個好？公立醫院、私家醫院、診所收費及名單一覽
香港感染及傳染病科醫生邊個好目錄
感染及傳染病科醫生的定義及職責
感染及傳染病科專科醫生屬於內科的子專科，他們的核心職責是處理由各種病原體，包括細菌、病毒、真菌及寄生蟲所引致的複雜疾病。感染及傳染病科醫生的專業服務涉及多個層面，旨在提供全面且個人化的感染病護理：
什麼情況下要看感染及傳染病科醫生？
一般輕微的傷風感冒或普通感染，可由普通科醫生處理。然而，當病徵持續不退、感染情況複雜，或涉及罕見的病原體時，便應考慮尋求感染及傳染病科醫生的專業協助。以下是建議轉介至或直接求診於香港感染及傳染病科醫生的常見情況：
- 持續數天以上且原因不明的發燒（不明熱）。
- 患有複雜感染，如骨髓炎、植入物相關感染、或需要長期治療的慢性感染（例如分枝桿菌感染）。
- 已服用多種抗生素治療但效果不彰的感染個案。
- 免疫系統較弱的患者出現任何感染病徵，例如器官移植受者或接受化療的病人。
- 涉及熱帶或外遊後感染的症狀，尤其是在高風險地區旅遊歸來後出現不適。
- 需要處理或確認愛滋病病毒（HIV）感染或複雜性傳播疾病的診斷與管理。
感染及傳染病科醫生的診症收費多少？公私營收費比較？
選擇感染及傳染病科服務時，公私營選擇在輪候時間、服務細節及收費標準上存在顯著差異。公營服務通常收費較低，但非緊急情況下輪候時間可能較長；私營服務則更具彈性，可指定醫生，但費用相對高昂。
公營感染及傳染病科服務收費：
公立醫院的傳染病科服務主要透過醫院管理局（HA）提供，對符合資格人士（例如香港身份證持有人）實施劃一的標準收費。公營服務的收費極具成本效益，為市民提供基本的公私營選擇保障：
- 專科門診首次診症收費：HK$135
- 其後每次覆診收費：HK$80
- 每種處方藥物價格：HK$15
私營感染及傳染病科服務收費：
私家醫院或診所的感染及傳染病科專科醫生收費標準，一般介乎於私人專科門診的標準範圍。首次診症費用通常由約 HK$800 至 HK$2,500 不等，此費用僅為醫生診金，並不包括任何藥費、血液檢測、體液化驗或特別治療程序。
感染及傳染病科醫生診所名單及公私營選擇指南
在決定香港感染及傳染病科醫生邊個好時，市民需要根據病情緩急、收費預算和輪候時間，在公營和私營體系之間作出適當的公私營選擇。
公營醫院感染及傳染病科服務
鑑於感染及傳染病科的專業性和高度傳染風險，香港醫院管理局已將大部分專門的感染及傳染病科服務集中於特定醫院。特別值得注意的是，瑪嘉烈醫院設有全港指定的傳染病中心及病房，是處理複雜或嚴重傳染病個案的主要公營機構之一，提供全面的專科診治及感染控制支援。
|醫院名稱
|地址
|電話號碼
|服務時間 (周一至五)
|瑪嘉烈醫院
|九龍荔枝角瑪嘉烈醫院路2-10號
|29901111
|上午 8:45 – 下午 5:30 (專科門診參考時間)
其他公立醫院：醫管局轄下各聯網的醫院亦設有傳染病科或感染控制部門，以應對不同地區的需要。在疫情爆發時，醫管局會啟動應變級別，並調整策略以集中處理病患。
私家醫院感染及傳染病科服務
私家醫療體系提供多位資深的感染及傳染病科醫生。私營診所的優勢是輪候時間短、可直接預約，並提供更個人化的治療方案。
感染及傳染病科醫生主要處理哪類複雜感染？
感染及傳染病科醫生通常會處理那些難以診斷、治療無效或涉及高風險病原體的感染，例如骨髓炎、心內膜炎、感染性休克，以及在免疫力低下患者（如癌症或器官移植病人）身上出現的感染。這些情況往往需要他們深入的診斷專業知識。
感染及傳染病科醫生在抗生素管理中扮演什麼角色？
他們是管理抗生素使用的關鍵人物。由於細菌耐藥性問題日益嚴重，感染及傳染病科醫生會負責評估和監測抗生素的使用，確保患者獲得最適合且最短療程的藥物，以減低耐藥性的發展風險。
我是否需要經轉介才能在公立醫院看感染及傳染病科專科？
是的。在香港公立醫院體系中，病人如需約見感染及傳染病科醫生的專科門診（SOPC），必須經由普通科醫生、家庭醫生或急症室醫生轉介。私家診所則通常可直接預約，但需留意較高的收費標準。
旅遊前或旅遊後生病是否應諮詢感染及傳染病科醫生？
強烈建議諮詢。如果您的行程涉及高風險地區，他們可以提供專業的旅遊疫苗和預防性藥物建議。若從外遊歸來後出現不明原因的發燒或其他症狀，他們能迅速識別罕見或熱帶病原體感染。
感染及傳染病科醫生在應對流行病學中發揮什麼作用？
在面對流行病學和公共衞生危機（如流感大流行或新的病毒爆發）時，感染及傳染病科醫生是前線專家。他們負責疾病監測、制定感染控制措施、隔離指引，並參與政府層面的疫情應對策略制定，對社區安全至關重要。