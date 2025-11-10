抗初老保養｜肌膚鬆弛下垂 膠原蛋白點先補得入？皮膚科醫生分享3大逆齡成分！

隨著年紀的增長，感覺肌膚逐漸鬆弛，毛孔顯得粗大，臉部輪廓不再清晰？這些初老的現象正正是肌膚中「膠原蛋白」不斷流失的警訊。現代女性面對環境污染與生活壓力，肌膚的「支架」正加速崩塌，導致乾燥、敏感、皺紋與鬆弛問題提早報到。今次我們邀請到皮膚科吳明穎醫生，為大家解析一下膠原再生的關鍵，提供有效的保養對策。

