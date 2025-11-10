抗初老保養｜肌膚鬆弛下垂 膠原蛋白點先補得入？皮膚科醫生分享3大逆齡成分！
你有沒有膠原蛋白流失的困擾？
皮膚科吳明穎醫生解釋，膠原蛋白是維持肌膚彈性與緊緻的關鍵結構。然而隨著年齡增長，加上外在環境如紫外線、藍光，以及內在壓力、作息紊亂等因素，會導致負責生產膠原蛋白的「纖維母細胞」功能下降。就像床墊內的彈簧老化斷裂，使得肌膚失去支撐，從而出現皺紋、鬆弛與彈性不足等問題。
逆齡新趨勢：從「補充」到「再生」
吳明穎醫生指出，隨著「饅化臉」逐漸被大眾所熟知，近年抗老保養的觀念已從外在的「填補」，轉向內在的「活化」。與其被動補充，更重要的是激活肌膚自身的修復能力，促進膠原蛋白「自主再生」，重點不在不停填補，而是肌膚結構的根本修復。這種自然逆齡的方式，能讓肌膚恢復健康光采，效果也更為持久穩固。
醫生分享：三大經實證的膠原再生明星成分
除了大家所熟知的早Ｃ晚Ａ，近年的確也有許多明星成分的出現值得注意。吳明穎醫生分享以下三大經過科學實證的高效成分：
- S-PDRN（Polydeoxyribonucleotide）
- 活化 ERK 訊號通路，促進膠原與彈力蛋白合成。
- 增加纖維母細胞活性，並改善皮膚傷口癒合與組織再生。
- 出處：PMC10308489、Front Pharmacol. 2017;8:224
- 人體試驗證實：膠原三肽外用可改善皺紋、提升彈性與密度。
- 經纖維母細胞受體作用，可促進 COL1A1 與 ELN 表現。
- 出處：PMC8835374
- 增加 NAD⁺ 水平，啟動 SIRT/Nrf2 抗氧化與修復通路。
- 動物與體外研究顯示可降低 ROS、延緩皮膚老化與膠原降解。
- 出處：PMC10721522、Cells 2024, 13(21), 1799
建構有效的膠原再生三步驟
吳明穎醫生強調，一套有效的膠原再生策略，應從多層次出發，她建議遵循以下三步驟：
- 補充膠原前驅物與營養支持
- 例如口服或局部使用小分子膠原胜肽、維生素 C（協助膠原交聯）、鋅等營養素。
- 啟動合成路徑：活化纖維母細胞
- 使用具「訊號傳導功能」成分，如 S-PDRN（活化 ERK）、胜肽（刺激 TGF-β／COL1 表現）或Ａ酸類。
- 外部能量治療如雷射、微針等
- 延緩膠原流失與分解
- 抗氧化策略如 NMN、維他命 E、Q10，可減少自由基與 UV 損傷。
實現膠原再生的保養首選
若要尋找能完整實踐「補充、促進、減慢」三步再生策略的保養品，PHYSIOGEL膠原再生系列便是一個以科學為基礎的選擇。其核心的Collajet Complex 彈滑嫩肌膠原複合物，匯集了低分子水解膠原蛋白、S-PDRN、三重胜肽與高純度NMN脂質體，精準對應膠原再生的每個環節。
PHYSIOGEL 膠原再生逆齡緊緻精華蘊含維他命B12，質地清爽，能有效修復受損屏障、保濕舒緩，並減少膠原蛋白流失，提升肌膚彈性與光澤。實證顯示，一夜提升肌膚亮度^，3天修復肌膚屏障111.6%*，使用2週可提升下顎線條達1.9mm^，4週^能有效減淡眼周細紋9% 、額頭皺紋 12.1% 、嘴角皺紋11.1%。
PHYSIOGEL 膠原再生逆齡淡紋面霜擁有獨特的奶油膏狀質地，接觸體溫後即轉化為輕盈乳霜，迅速被肌膚吸收。其促進膠原再生的效果實證高達67%~，一夜提升面頰彈性‘，並能在7天內修復肌膚屏障91%‘，同時2週改善頸部皺紋與法令紋‘。
兩款產品均通過皮膚科醫生測試，配方溫和，不含人造色素、香料、礦物油及Paraben防腐劑，適合所有膚質，特別是尋求有效抗老的熟齡肌膚。透過科學驗證的保養對策，從根本啟動肌膚的再生力，方能重獲緊緻彈潤的年輕光采。兩款產品均於萬寧獨家發售。
醫生推薦的日常抗老護膚程序
在日常抗老護膚程序中，基礎步驟包括清潔、保濕與防曬，其中白天務必使用廣譜防曬（如SPF 30–50+、PA+++），以有效防止紫外線引發的膠原蛋白降解。除了外用產品，內在營養與生活習慣也極為關鍵：飲食應攝取富含蛋白質、膠原蛋白肽、維生素C／E、鋅、矽等有助膠原合成的營養素；作息方面需維持充足睡眠（例如7–8小時）、避免攝入過量糖分並控制慢性壓力；適量運動則能促進血液循環，支持肌膚修復機制。此外，除了日常保養，定期搭配醫美或光電療程，也能為肌膚延長保鮮期，全面提升抗老效果。
