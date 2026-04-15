防曬點揀好

防曬點揀好2026｜物理與化學成分比較及防伏指南 買前必睇包裝3個位

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一到夏天，行入香港的藥妝店望住一排排防曬產品，你是否習慣直接拿起標示「SPF50+ PA++++」或者容量最大、最便宜那一款就算？這是一個常見錯法。買防曬不是數字越大就越好，如果質地不適合自己，買完擺在化妝枱封塵，反而更浪費金錢。

防曬點揀好2026目錄

真實的「性價比」在於「用得落、塗得夠」。一支防曬如果質地太過厚重黏膩，或者塗上臉後嚴重泛白，令你每次只敢塗薄薄一層，根本無法發揮標籤上的防護力。懂得看成分與標籤，選對適合自己生活習慣的防曬，才是真正的精明消費。

兩大防曬門派：物理防曬 vs 化學防曬

要精明選購，首先要認清你的膚質與日常需求，市面上的防曬產品基本上分為兩大門派，決定了你應該買哪一種：

敏感肌與孕婦首選：物理防曬

物理成分會在皮膚表面形成反射膜，原理就像穿上一件反光衣，直接阻擋並反射紫外線。買前法則：拿起包裝，成分表必須認住Zinc Oxide（氧化鋅）或Titanium Dioxide（二氧化鈦）。這類產品安全性較高，但質地通常較為豐厚。

油性肌與追求透薄感：化學防曬

化學成分會吸收紫外線並轉化為微量熱能釋放，原理就像一塊海綿。買前法則：追求隱形妝感或極致清爽可選此類，質地通常如水般透薄，但敏感肌需謹慎挑選，避開已知致敏成分。

買防曬前必睇包裝3個位

包裝正面解碼

許多人以為看SPF就足夠，其實SPF主要對抗UVB（防曬傷、曬紅），而PA值或Broad Spectrum（廣譜）字眼則是對抗UVA（防曬黑、防老化）。防曬要防黑，PA值與SPF值同樣關鍵。

成分表隱藏訊息

除了辨認物理或化學防曬劑，消費者要特別留意成分表有沒有Oxybenzone（二苯甲酮）或Octinoxate（甲氧基肉桂酸辛酯）。消委會及海外研究曾指出，部分舊式化學防曬成分可能干擾內分泌或引發敏感，同時對海洋珊瑚生態有害。如果皮膚容易泛紅，亦要留意是否含有高濃度酒精（Alcohol Denat.）或人造香料。

防水標示重點

如果預計會流汗或進行戶外水上活動，包裝上必須有「Water Resistant」（抗水）或「Very Water Resistant」（極抗水）字眼。一般日常於冷氣房上班，則不需要盲目追求極致防水，以免增加日常清潔難度及加重皮膚負擔。

防曬性價比真實定義

防曬產品的性價比，絕對不是單看「每毫升售價」。皮膚科醫生建議，面部防曬的標準用量大約是一個五毫子硬幣的大小（約2毫克/平方厘米）。如果你買了一支便宜但會起碎屑的防曬，導致你每次只擠出一粒黃豆大小，其實等同於「無搽」。因此，真正的性價比在於：質地貼服度、防護持久力，以及能否讓你在毫無黏膩負擔的情況下，願意每天塗夠標準份量。

常見防曬產品比較表

產品類型 適合誰 看什麼標籤/成分 優點 可能缺點/注意 性價比重點
純物理防曬 敏感肌、孕婦、兒童、醫美療程後 Zinc Oxide, Titanium Dioxide 穩定性高、不易引起敏感、即塗即有防護力 容易泛白、質地較厚重、可能會有輕微黏膩感 溫和度高，能穩定每天使用不致敏即值回票價
化學防曬 油性肌、暗瘡肌、追求清爽妝感人士 避開Oxybenzone, 留意是否含酒精 質地輕透清爽、不會泛白、不影響後續化妝 需等待吸收才生效、部分成分有致敏風險 舒適度極高，容易令人養成塗抹足夠份量的習慣
混合型防曬 一般膚質、混合肌 同時含有物理及化學防曬成分 結合兩者優點，減輕泛白感同時保持一定溫和度 仍有機會含有潛在化學致敏原，需視乎具體配方 取得質地與溫和度的平衡，適合大部分人的日常需求

常見陷阱與中伏位

  • 依賴防曬化妝品： 帶有防曬系數的粉底或氣墊粉餅，日常上妝的用量極少，根本無法達到標示的防曬效果，絕對不能完全取代防曬霜。
  • 出門前一刻才塗： 化學防曬成分一般需要15至20分鐘才能在皮膚表面形成穩定的防護膜，塗完即刻出門容易中伏曬黑。
  • 忽視補搽重要性： 汗水、抹面摩擦都會帶走防曬霜，長時間戶外活動建議每兩小時補塗一次。
  • 盲目迷信極高防曬系數： SPF30能阻擋約97%的UVB，SPF50能阻擋約98%。數字加倍不代表防護力加倍，反而可能代表添加了更高濃度的化學劑，增加皮膚負擔。
  • 忽略徹底卸妝： 使用了標榜強效防水防汗的防曬液，單靠普通洗面奶未必能徹底洗淨，長期殘留容易引發暗粒。

編輯小貼士：在手背試用防曬時，除了感受質地，記得輕輕搓揉幾下，觀察會否與自己的護膚品產生「擦膠碎」，這直接影響日常使用的意欲。
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整天留在室內辦公室，還需要塗防曬嗎？

需要。UVA穿透力極強，能夠穿透玻璃進入室內，長期照射同樣會導致皮膚老化及產生色斑。室內工作建議選擇SPF30、PA+++左右的輕度防曬即可。

塗防曬後需要使用卸妝產品嗎？

視乎產品特性。如果是一般不防水的日霜型防曬，通常使用普通潔面產品即可洗淨；若是標明「Water Resistant」的戶外防水防曬，則建議先使用卸妝水或卸妝油，再進行一般潔面步驟。

塗防曬應該在護膚程序的哪一步？

防曬是早上護膚的最後一步，亦是化妝的第一步。塗完面霜後，等待幾分鐘讓護膚品吸收，再均勻塗上防曬產品。

兒童可以使用成人的防曬產品嗎？

不建議。幼兒皮膚較薄且容易敏感，建議選用專為嬰幼兒設計的純物理防曬產品，並盡量以衣物、帽子等物理遮蔽方式輔助。如有皮膚問題，應先諮詢兒科或皮膚科醫生意見。

噴霧型防曬好用嗎？

防曬噴霧非常適合用於身體大面積補塗或噴灑於背部、頭髮等難以觸及的位置。但不建議直接噴向面部，以免不慎吸入化學微粒入肺，亦容易因為噴灑不均勻而導致防曬出現漏洞。

暗瘡肌塗防曬會令情況惡化嗎？

選錯質地確有機會。暗瘡肌應選擇標明「Non-comedogenic」（不會導致粉刺）的輕薄化學或混合型防曬液，避開厚重的物理防曬霜，以免進一步堵塞毛孔。防曬是一年四季的必需品，不應只在夏天的沙灘才出現。學懂看懂標籤成分，選擇一款質地舒適、防護力達標的產品，並養成每天足量塗抹的習慣，就是對抗皮膚衰老最划算的投資。

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