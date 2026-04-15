防曬點揀好2026｜物理與化學成分比較及防伏指南 買前必睇包裝3個位
防曬點揀好2026目錄
真實的「性價比」在於「用得落、塗得夠」。一支防曬如果質地太過厚重黏膩，或者塗上臉後嚴重泛白，令你每次只敢塗薄薄一層，根本無法發揮標籤上的防護力。懂得看成分與標籤，選對適合自己生活習慣的防曬，才是真正的精明消費。
兩大防曬門派：物理防曬 vs 化學防曬
要精明選購，首先要認清你的膚質與日常需求，市面上的防曬產品基本上分為兩大門派，決定了你應該買哪一種：
敏感肌與孕婦首選：物理防曬
物理成分會在皮膚表面形成反射膜，原理就像穿上一件反光衣，直接阻擋並反射紫外線。買前法則：拿起包裝，成分表必須認住Zinc Oxide（氧化鋅）或Titanium Dioxide（二氧化鈦）。這類產品安全性較高，但質地通常較為豐厚。
油性肌與追求透薄感：化學防曬
化學成分會吸收紫外線並轉化為微量熱能釋放，原理就像一塊海綿。買前法則：追求隱形妝感或極致清爽可選此類，質地通常如水般透薄，但敏感肌需謹慎挑選，避開已知致敏成分。
買防曬前必睇包裝3個位
包裝正面解碼
許多人以為看SPF就足夠，其實SPF主要對抗UVB（防曬傷、曬紅），而PA值或Broad Spectrum（廣譜）字眼則是對抗UVA（防曬黑、防老化）。防曬要防黑，PA值與SPF值同樣關鍵。
成分表隱藏訊息
除了辨認物理或化學防曬劑，消費者要特別留意成分表有沒有Oxybenzone（二苯甲酮）或Octinoxate（甲氧基肉桂酸辛酯）。消委會及海外研究曾指出，部分舊式化學防曬成分可能干擾內分泌或引發敏感，同時對海洋珊瑚生態有害。如果皮膚容易泛紅，亦要留意是否含有高濃度酒精（Alcohol Denat.）或人造香料。
防水標示重點
如果預計會流汗或進行戶外水上活動，包裝上必須有「Water Resistant」（抗水）或「Very Water Resistant」（極抗水）字眼。一般日常於冷氣房上班，則不需要盲目追求極致防水，以免增加日常清潔難度及加重皮膚負擔。
防曬性價比真實定義
防曬產品的性價比，絕對不是單看「每毫升售價」。皮膚科醫生建議，面部防曬的標準用量大約是一個五毫子硬幣的大小（約2毫克/平方厘米）。如果你買了一支便宜但會起碎屑的防曬，導致你每次只擠出一粒黃豆大小，其實等同於「無搽」。因此，真正的性價比在於：質地貼服度、防護持久力，以及能否讓你在毫無黏膩負擔的情況下，願意每天塗夠標準份量。
常見防曬產品比較表
|產品類型
|適合誰
|看什麼標籤/成分
|優點
|可能缺點/注意
|性價比重點
|純物理防曬
|敏感肌、孕婦、兒童、醫美療程後
|Zinc Oxide, Titanium Dioxide
|穩定性高、不易引起敏感、即塗即有防護力
|容易泛白、質地較厚重、可能會有輕微黏膩感
|溫和度高，能穩定每天使用不致敏即值回票價
|化學防曬
|油性肌、暗瘡肌、追求清爽妝感人士
|避開Oxybenzone, 留意是否含酒精
|質地輕透清爽、不會泛白、不影響後續化妝
|需等待吸收才生效、部分成分有致敏風險
|舒適度極高，容易令人養成塗抹足夠份量的習慣
|混合型防曬
|一般膚質、混合肌
|同時含有物理及化學防曬成分
|結合兩者優點，減輕泛白感同時保持一定溫和度
|仍有機會含有潛在化學致敏原，需視乎具體配方
|取得質地與溫和度的平衡，適合大部分人的日常需求
常見陷阱與中伏位
- 依賴防曬化妝品： 帶有防曬系數的粉底或氣墊粉餅，日常上妝的用量極少，根本無法達到標示的防曬效果，絕對不能完全取代防曬霜。
- 出門前一刻才塗： 化學防曬成分一般需要15至20分鐘才能在皮膚表面形成穩定的防護膜，塗完即刻出門容易中伏曬黑。
- 忽視補搽重要性： 汗水、抹面摩擦都會帶走防曬霜，長時間戶外活動建議每兩小時補塗一次。
- 盲目迷信極高防曬系數： SPF30能阻擋約97%的UVB，SPF50能阻擋約98%。數字加倍不代表防護力加倍，反而可能代表添加了更高濃度的化學劑，增加皮膚負擔。
- 忽略徹底卸妝： 使用了標榜強效防水防汗的防曬液，單靠普通洗面奶未必能徹底洗淨，長期殘留容易引發暗粒。
編輯小貼士：在手背試用防曬時，除了感受質地，記得輕輕搓揉幾下，觀察會否與自己的護膚品產生「擦膠碎」，這直接影響日常使用的意欲。
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整天留在室內辦公室，還需要塗防曬嗎？
需要。UVA穿透力極強，能夠穿透玻璃進入室內，長期照射同樣會導致皮膚老化及產生色斑。室內工作建議選擇SPF30、PA+++左右的輕度防曬即可。
塗防曬後需要使用卸妝產品嗎？
視乎產品特性。如果是一般不防水的日霜型防曬，通常使用普通潔面產品即可洗淨；若是標明「Water Resistant」的戶外防水防曬，則建議先使用卸妝水或卸妝油，再進行一般潔面步驟。
塗防曬應該在護膚程序的哪一步？
防曬是早上護膚的最後一步，亦是化妝的第一步。塗完面霜後，等待幾分鐘讓護膚品吸收，再均勻塗上防曬產品。
兒童可以使用成人的防曬產品嗎？
不建議。幼兒皮膚較薄且容易敏感，建議選用專為嬰幼兒設計的純物理防曬產品，並盡量以衣物、帽子等物理遮蔽方式輔助。如有皮膚問題，應先諮詢兒科或皮膚科醫生意見。
噴霧型防曬好用嗎？
防曬噴霧非常適合用於身體大面積補塗或噴灑於背部、頭髮等難以觸及的位置。但不建議直接噴向面部，以免不慎吸入化學微粒入肺，亦容易因為噴灑不均勻而導致防曬出現漏洞。
暗瘡肌塗防曬會令情況惡化嗎？
選錯質地確有機會。暗瘡肌應選擇標明「Non-comedogenic」（不會導致粉刺）的輕薄化學或混合型防曬液，避開厚重的物理防曬霜，以免進一步堵塞毛孔。防曬是一年四季的必需品，不應只在夏天的沙灘才出現。學懂看懂標籤成分，選擇一款質地舒適、防護力達標的產品，並養成每天足量塗抹的習慣，就是對抗皮膚衰老最划算的投資。