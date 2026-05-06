21歲港隊退役轉跑道做治療師 伴臥床長者重新學行最感動

曾是亞洲U23排名前三的香港女子佩劍代表文毅施（Moriah），在21歲那年選擇急流勇退，告別港隊光環。如今的她，是一位每週工時高達60小時的運動專科物理治療師。面對高強度的醫療日常，Moriah接受日日健康「Healthy Dates」專訪時形容，自己希望堅守「Work-Life Harmony（工作與生活共融）」的信念，用行動證明只要全心投入熱愛的事業，在忙碌中依然能找回純粹的快樂。

