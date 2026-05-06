21歲港隊退役轉跑道做治療師 伴臥床長者重新學行最感動
21歲急流勇退 放下港隊光環
早在21歲前，Moriah已先後奪得亞洲U23前三及會長盃成年組前四，穩佔香港女子佩劍代表隊一席位。這段劍擊之路始於中學，小時候她曾接觸羽毛球、跳舞等多項運動，直到升中後加入學校劍擊隊，在師姐與教練的提拔下，竟一路從校隊打進了香港代表隊。
劍擊這項運動講求個人心理質素與瞬間對抗，「我本身是一個好勝心同好奇心好強、對自己好嚴厲的人。一件事情做唔到，我會練到做到為止！」Moriah從小喜歡規劃、做事有系統，正是憑藉這份對自我的極致要求，讓她在劍擊道上屢次突破自我。
然而，正值大學物理治療學系畢業之際，加上疫情令訓練停擺，她毅然作出了急流勇退的決定。當時父母極力游說她繼續打劍，但作為家中長女，她選擇了更現實的考量：「覺得自己未能全心投放時間去訓練，與其越打越差、不斷被追趕，不如選擇放下，轉向專業人士的道路。」
轉跑道做物理治療師
Moriah從小已對醫療充滿興趣，加上運動員經歷讓她經常接觸醫療團隊，令她更確信要走上物理治療師這條路：「可以陪伴患者度過整個康復流程，這很有意義，也是我的快樂來源。」
畢業後她進入公立醫院工作，但在2024年，她作出了大膽的決定：辭職轉投私人診所，主攻骨科與運動專科。Moriah坦言，醫院工作極具規律，各部門共同協助病人，但這種「規律」未能滿足她對康復陪伴的執著：「礙於人手和時間，我們未必能陪每位病人走完康復的整個過程，可能第二天病人就出院不知去向了。」
轉入私人診所後，每週工時由40小時增至60小時，她卻甘之如飴。Moriah認為做自己喜歡的工作，時間會過得很快，「我不相信有絕對的Work-Life Balance（工作與生活平衡），我堅守的是Work-Life Harmony（工作與生活共融）。如果我多做一點，可以換來病人少點痛症、改善他們的生活質素，很值得！」
曾為港將 更懂受傷之痛
作為退役港隊運動員，Moriah在面對受傷運動員時，擁有無法替代的「過來人」優勢。對方往往只需描述些微病徵，她就能迅速理解受傷位置與成因，「因為自身經歷過，我非常理解他們錯失比賽的焦慮，這讓我更容易去處理他們的問題。」
但最讓她感動的，不只是幫助精英運動員，還有在公院時期照顧過的老人家。她笑言，很多公公婆婆都把她當成孫女般看待：「最感動是能感染他們多做復康運動，看著他們慢慢由臥床到自行走路。他們康復後的每一個笑容、每一個『掰掰』，都讓我無悔當初做物理治療師的決定。」
為了不斷進步，Moriah隨身帶備一本日記，記錄並思考是否有更好的方案能縮短病人的康復時間，因為對她而言，醫療是一場沒有終點的學習。
參演《足球女將》 擁抱團隊熱血
除了高壓的醫療工作，Moriah還有一個為大眾熟知的特別身分：足球真人騷《足球女將》「螢花」的守門員。她指當初純粹因喜歡看足球，被節目選中便毅然接受挑戰。
從劍擊的孤軍作戰，到綠茵場上11人的互相補位，這段經歷讓習慣單打獨鬥的她，深刻體會到團體運動的魅力：「足球講求隊形與策略，這種挑戰讓我看到自己更多不同的面貌。」這份勇於跳出舒適圈、不斷探索自身極限的熱血，正正與她當初離開公院轉戰私人診所的決心一脈相承。
無懼極限日常 冀感染大眾
翻看Moriah曾在社交平台上分享的日程，她的週末非常充實：早上幫病人做復健，中午趕赴欖球場做駐場物理治療，下午做Gym，晚上再去踢足球。生活如此高強度，她坦言自己並非比別人擁有更多精力，也會感到疲累：「但我清晰知道自己想要什麼。在目標未達到前都會繼續前進，累了就睡覺，睡醒又是新的開始。」這正呼應了她常說的心態：「把握每一個機會，或者創造自己的機會。」
談及未來5年目標，Moriah不僅希望能協助運動員更上一層樓，更渴望成為一個具感染力的人：「我希望能感染身邊不論年紀、能力的人，都願意開始做運動，了解自己的身體。」
做過最好的健康決定
從昔日的「全職學生兼運動員」，蛻變成如今的「全職物理治療師兼Content Creator」，Moriah的人生軌跡始終全速前進。要支撐起這份極限的斜槓生活，並實踐她口中的Work-Life Harmony，她坦言自己做過最棒的健康決定，是回歸最純粹的「早睡早起」，「這不但令我的頭腦時刻保持清晰銳利，更讓我能將一天的時間最大化，去完成我想做的所有事。」
編輯：布巧林