對抗頑疾5年 方大同離世終年41歲 曾「爆肺」患病神隱兩年【拆解爆肺成因及後遺症】
抗病5年安詳離世
方大同所屬的音樂公司「賦音樂」今日於微博發聲，宣布這位創作歌手在與病魔抗爭五年後，於2025年2月21日早晨，平靜離世。他們在聲明中表示：「以積極的態度面對頑疾5年，方大同於2025年2月21日早晨，平靜而安詳地離開了這個世界，前往生命旅程的另外一個領域，繼續他的使命與夢想。他所留下的音樂與圖像小說是永恆的精神財富。」
去年7月曾現身身形明顯消瘦
方大同自2022年推出單曲《清楚點》後便鮮少公開露面，甚至一度被外界盛傳患上重病。至去年7月，方大同曾在41歲生日後於社交平台表示：「大家好，久違了！謝謝大家的生日祝福！我終於從抱恙的日子走上了康復之路」。當時他一併宣佈將推出新專輯，影片中他精神狀態雖看似不俗，但身形明顯消瘦。他提及自己已患病多年，稱「我好一陣子呢因為生病，所以處於一個閉關狀態，也有點像關閉狀態」，未料事隔半年多就傳出離世消息。
去年10月，新專輯《夢想家TheDreamer》是他時隔8年再次發表新作，當時他形容新專輯是「病中專項」；他指專輯是他生病的不同階段時錄製，自言對當時的自己而言是一項挑戰，「也是一種從單調境況中解脫的方式」。他當時指手邊有大量筆記、想法、歌曲結構及歌詞，希望可在自己身體狀況許可時逐步完成，但亦自言「（距離）完全康復還需要一段時間」，
「生活中我們都會面對挑戰，但無論如何，讓我們繼續擁有夢想，希望大家聽得開心。」
去年尾，方大同接受內地博主hopico訪問時透露早前神隱「生病是一個主要原因」；關於聲音有變，他指一方面可能是年齡問題，亦可能是「生病影響呼吸方面的機能，導致聲音出現變化」。
過往健康狀況頻亮紅燈 仍堅持音樂創作
事實上，方大同的健康問題由來已久。早在15年前，他便曾因罹患「爆肺」（氣胸）而多次入院治療，近年來更頻繁進出醫院。他的經紀人曾透露，方大同多年來深受肺部功能問題困擾，即使身體狀況不佳，他仍堅持音樂創作，只為不辜負樂迷的期待。
甚麼是爆肺（氣胸）？
「爆肺」並非指肺部破裂，而是空氣滲入胸腔膜內，壓迫肺部，影響呼吸功能，嚴重時甚至危及生命。爆肺即氣胸，指空氣積存於肺與肋骨之間，形成壓力壓迫肺部。其主要成因包括：
- 胸部外傷
- 肺部疾病（如慢性阻塞性肺病）
- 肺癌、肺炎等
常見症狀有呼吸困難、胸痛、咳嗽，嚴重時可導致呼吸衰竭。
4大氣胸嚴重後遺症
氣胸也可能導致嚴重後遺症：
張力性氣胸：當胸膜腔內壓力持續升高，導致肺部完全塌陷，壓迫心臟和大血管，造成血液循環障礙，可能引發休克，甚至死亡。
血胸：氣胸可能導致胸腔內出血，血液積聚在胸膜腔內，進一步壓迫肺部，影響呼吸功能。
反覆性氣胸：若未徹底治療，氣胸可能反覆發作，每次復發都會增加肺部損傷的風險，可能需要手術干預以防止再度發生。
呼吸功能受損：嚴重或長期的氣胸可能導致肺部纖維化或其他結構性損傷，造成持續性的呼吸困難或運動耐受性下降。
氣胸能自行痊癒嗎？
若為輕微氣胸，有機會在數天內自行恢復。但大部分患者應及時就醫，以防嚴重併發症，如：
- 張力性氣胸：肺部過度受壓塌陷，可能引發呼吸困難、休克甚至死亡。
- 血胸：胸部創傷導致大量出血，嚴重時可能致命。
氣胸診斷方式
醫生會先詢問病史與症狀，例如是否突然胸痛、近期有無肺部感染或高壓環境經歷（如潛水、登山）。接著，利用聽診器初步檢查肺部，並視乎情況安排 X 光或超聲波 進一步確認氣胸範圍與嚴重程度。
4種氣胸治療方法
輕微氣胸：觀察療法
若病情輕微，醫生會建議密切觀察，數日後再檢查肺部是否自我修復。
較嚴重氣胸 ：胸管插入術
透過胸管將積存空氣排出，讓肺部恢復正常狀態。
微創手術（胸腔鏡）：切除氣泡 + 肺膜黏合
若病情反覆發作或併發胸腔出血，則可能需要進行微創手術，以切除氣泡並黏合肺膜，降低復發風險。
藥物治療（較少使用）
部分患者會使用滑石粉或抗生素刺激肺膜黏連，以防空氣再次積存。
預防氣胸復發，患者應避免劇烈運動、吸煙及長時間處於高壓環境，如有不適應及早求醫。