施政報告2025｜港大醫學院支持醫療新政 推AI平台、關愛機械人 強化基層醫療及癌症科研
行政長官李家超昨日（17日）發表新一份施政報告，港大醫學院對多項與醫療及創新科技相關的政策表示支持，並強調會全力配合，包括推動人工智能（AI）應用、加強基層醫療、共同治理慢性疾病，以及強化癌症防治等，期望以科技創新回應市民健康需求。港大副校長（健康）兼醫學院院長劉澤星教授形容：「科技不只是工具，更是推動醫療進步的力量。」
推動AI及醫療科技提升醫療水平
對於政府推動 AI 及醫療科技發展，劉澤星教授表示全力支持，並指港大醫學院正籌備大型「跨學科合作及轉化平台」，統籌不同領域的「數碼健康及智慧醫療」科研，應用AI及大數據發展創新疫苗、癌症篩查與治療、中風復康、醫護支援、精神健康、心血管疾病、漸進性神經退行性疾病及骨骼健康等研究，期望全面提升醫療水平。
創新AI平台 關愛青少年精神健康
醫學院護理學院同時計劃推出「AI關愛聊天機器人」計劃，融入「愛與關懷」理念，為有心理困擾的年輕人提供支援，協助增強心理韌性與幸福感。醫學院期望借助科技創新，配合政府關注青少年精神健康的施政方向，共同構建更健康的未來。
強化基層醫療 預防為先
對於政府提出加強基層醫療及推行「慢性疾病共同治理平台」，劉澤星教授表示歡迎，並提到醫學院已成立「綜合基層醫療健康協作平台」，並設立全港首間教研「香港大學社區藥房」，在過去一年中取得卓著成效，反映出基層醫療在疾病預防與慢病管理中擔當關鍵角色。醫學院研究人員亦積極走入社區舉辦健康講座，提升市民健康意識。劉教授強調：「預防是最好的醫療。」
推動癌症防治科研 打造國際平台
劉澤星教授全力支持政府加強癌症防治與科研的策略，指出：「這些措施不僅能提升香港的癌症治療水平，還能將香港打造成國際癌症創新與轉化醫療的重要平台。」港大醫學院多年來積極推動癌症研究、臨床試驗及抗癌藥物應用，涵蓋多種癌症預防、遺傳性大腸癌的基因測試、創新全球性臨床治癌方案等。醫學院期待與醫院管理局及各界夥伴加強合作，為癌症病人提供更先進、高效的治療方案。