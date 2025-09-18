施政報告2025｜港大醫學院支持醫療新政　推AI平台、關愛機械人 強化基層醫療及癌症科研

行政長官李家超昨日（17日）發表新一份施政報告，港大醫學院對多項與醫療及創新科技相關的政策表示支持，並強調會全力配合，包括推動人工智能（AI）應用、加強基層醫療、共同治理慢性疾病，以及強化癌症防治等，期望以科技創新回應市民健康需求。港大副校長（健康）兼醫學院院長劉澤星教授形容：「科技不只是工具，更是推動醫療進步的力量。」

