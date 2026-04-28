長期不見天日？唔曬太陽可能係變肥元凶 自然光可零成本燃脂 每日幾分鐘有效

經常在冷氣房「不見天日」辦公或上堂？這可能是不知不覺間令你變胖和代謝變差的元凶！瑞士一間大學刊登在權威學術期刊《Cell Metabolism》的研究證實，只要多接觸自然光，就能幫身體開啟「燃脂模式」兼有效控糖，絕對是零成本的健康秘訣！

