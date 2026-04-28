長期不見天日？唔曬太陽可能係變肥元凶 自然光可零成本燃脂 每日幾分鐘有效
廣告
經常在冷氣房「不見天日」辦公或上堂？這可能是不知不覺間令你變胖和代謝變差的元凶！瑞士一間大學刊登在權威學術期刊《Cell Metabolism》的研究證實，只要多接觸自然光，就能幫身體開啟「燃脂模式」兼有效控糖，絕對是零成本的健康秘訣！
8成時間留室內易致「代謝危機」
現代人無論返學或上班，高達80%至90%的時間都逗留在室內環境。瑞士日內瓦大學與馬斯特里赫特大學的專家團隊指出，人體生理時鐘極度依賴日夜交替的光線來同步。然而，辦公室人造光源的光譜較窄且強度不足，長期缺乏天然日照會令生理時鐘與環境脫節，這正是引發二型糖尿病等代謝疾病的隱藏風險。
4.5天實測揭天然光為「免費控糖藥」
為了驗證日光的好處，研究團隊招募了13位65歲或以上的二型糖尿病患者，進行了一項嚴格的對照實驗。參加者被安排在特設的空間生活，分別在「只有人造光」及「透過大窗戶引入自然光」的環境下各逗留4.5天。為了確保數據準確，除了光源不同外，他們的飲食、睡眠、運動量及螢幕使用時間等生活習慣均保持完全一致。
實驗結果令人驚喜，德國糖尿病中心（DDZ）教授 Patrick Schrauwen 指出，在自然日照的環境下，參加者的血糖水平不僅波幅變小，維持在正常健康範圍的時間亦顯著變長。更重要的是，身體的新陳代謝機制會自動轉向依賴「脂肪氧化」，即身體學會燃燒更多脂肪來提供能量！此外，充足的日照亦令他們晚間的褪黑激素分泌輕微回升，進一步改善了大腦與周邊器官生理時鐘的協調。
零成本自救策略
研究的第一作者Jan-Frieder Harmsen表示，研究明確點出建築設計對大眾健康的深遠影響，如果公司或學校可以揀位，一定要霸實有大窗、透光的位置，將自然光引入日常。對於經常要長時間面對電腦的打工仔而言，不妨從今天起實行「追光行動」：有空時坐在窗邊的位置，午飯時間出外走走，或者買杯咖啡曬幾分鐘太陽，簡單一步就能讓身體重拾健康的代謝節奏！