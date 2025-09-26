女人最痛：更年期脫髮 =「斷崖式衰老」？捉緊黃金保養期有辦法

踏入40歲或以上，許多女性開始感受到身體的變化，其中最令人困擾的，莫過於潮熱、難眠、情緒波動等常見的更年期不適。大家可能覺得這些不適感忍一忍便可捱過，但忽視這些問題，反而容易造就身體由內外斷崖式衰老，出現更年期脫髮問題！

