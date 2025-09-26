女人最痛：更年期脫髮 =「斷崖式衰老」？捉緊黃金保養期有辦法
更年期出現脫髮 衰老更快！
有全球知名大學研究*便指出，頭髮是吸收營養的「最後一站」，當頭髮開始變得稀疏，甚至變得容易脫落，則反映身體其他部位早已營養不足，換句話說：頭髮掉得多，身體會老得更快！不想提早面對「女人最痛」的斷崖式衰老，便要懂得捉緊女人黃金保養期。
中醫角看更年期不適 脫髮 = 響起健康警號？
根據《黃帝內經》，女性每7年就有一個生理周期的轉變。40歲後身體機能開始走下坡，肝腎功能便會大打折扣，而頭髮與肝腎健康息息相關，所以便出現脫髮問題，影響外表和自信。換言之，當開始出現脫髮問題，便是身體響起健康警號。
為什麼更年期容易脫髮？
要知道，更年期可能持續超過10年，期間不僅要面對難眠、潮熱、情緒起伏等困擾，還要同時應付工作與家庭的雙重壓力，種種因素都可能令脫髮問題惡化，嚴重的甚至會面臨「斷崖式掉髮」，令人看起來更衰老。
改善更年期脫髮有辦法 重點成分話你知
面對更年期脫髮困擾，其實適當進補好重要！其中便有幾種中草本成分，能針對不同需要，幫助內在調理，例如：
- 女貞子、墨旱蓮能補肝益腎，鞏固身體根本，為頭髮健康打好基礎
- 長白山人蔘有助活血行氣，促進頭皮血液循環
- 制首烏有助激活毛囊同黑色素，對改善白髮問題尤其有效
- 靈芝有益精補氣作用，幫助增強整體活力
針對改善脫髮 「維新烏絲素（超微粉配方）」
其實除了要重視改善更年期脫髮問題，更要著重生髮，「維新烏絲素（超微粉配方）」便凝聚現代嶄新技術和30年活髮智慧，針對性改善脫髮問題。這款好物新加入珍稀長白山人蔘，有助強效活血行氣，另外亦有制首烏、女貞子、墨旱蓮及靈芝等多種中草藥活性成分，透過各成分相輔相成，能以協同作用全面滋養兩大生髮臟腑肝腎，達至高效防脫及生髮功效。
除了要有珍貴的中草本成分，「維新烏絲素（超微粉配方）」突破性結合了超微粉技術，將5大活髮成分縮到極細，粉末表面面積大幅增加超過338倍¹，身體能更容易吸收，繼而更快見效。此技術更能強化長白山人蔘的活血功效，有助增多毛囊底部微細血管——即輸送養分的關鍵管道，令超微細養分更有效直達毛囊，有助激活毛乳頭細胞、延長頭髮生長期。用家實證，在持續每日服用3粒後，12天有效防脫髮²，4星期可見生髮效果²；測量數據更顯示頭髮數量增加達至106%³！
面對更年期脫髮問題其實不用怕，只要選對方法保養，便可守護毛囊和頭髮健康。無論是剛開始面對更年期脫髮問題，抑或已受「斷崖式掉髮」困擾，「維新烏絲素（超微粉配方）」都能為大家帶來針對式改善，立即入手：https://go.vitagreen.com/46hgcUN
*數據來源：Siegl-Cachedenier, I., Flores, I., Klatt, P., & Blasco, M. A. (2007). 端粒酶逆轉與極短端粒相關的表皮毛囊幹細胞缺陷及長期存活喪失
¹根據內部數據，與產品配方微粉化前的平均粒子表面面積大小作比較。
²根據維新烏絲素（超微粉配方）2025滿意度調查報告的受訪者認同度：98%用家認同12天內能防脫髮；100%用家認同4星期內能生髮。效果因人而異，需配合均衡飲食及良好生活習慣。
³百分比皆為產品使用後所測得之數據，並以使用前基準值（100%）作為比較基礎。 根據 NuanceTree Ltd. 2025年度 “維新烏絲素 (超微粉配方)”試用調查報告，測試用家使用膠囊產品4周後測試結果。
